Nasjonalbiblioteket: – Materiale av høy verdi for forskning- og kulturfeltet kan ha gått tapt

Nasjonalbiblioteket har hatt jevnlig kontakt med Neseblod også før brannen. Det bekrefter avdelingsdirektør for fag og forskning ved Nasjonalbibliotket, Hege Stensrud Høsøien.

Dette fordi Neseblod har samabeidet med Nasjonalbiblioteket om utstillingen «Dårlig stemning: Lyden av følelser i norsk svartmetall» - om det norske black metal-miljøet.

– Vi har også vært på befaring på Neseblod, og sett at de har sjeldent og unikt materiale der, av høy kulturhistorisk verdi. Derfor tok vi kontakt med dem, sier Høsøien.

Hege Stensrud Høsøien er fag- og forskningsdirektør ved Nasjonalbiblioteket. (Privat)

Bekymra for unikt materiale

Høsøien sier hun avventer mer informasjon om hva som har blitt skadet eller gått tapt i brannen, og hva som eventuelt kan konserveres og bekrefter at Nasjonalbiblioteket gjerne vil bidra der de kan.

Søndag kunne Dagsavisen melde at selv om det meste av norsk black metal er halvveis intakt etter brannen i butikklokalene til Neseblod, så har likevel en stor samling med norsk punk og rock gått tapt.

– Det vi er mest bekymra for er det sjeldne og unike materialet, som brev, opptak og bilder. Det publiserte materialet har vi for det meste – selv om Neseblod også har sjeldent materiale som vi ikke har i samlinga fra før.

Grete Neseblod (44) er innstilt på å åpne platebutikken Neseblod igjen etter brannen. (Kari Kristensen)

– En kulturinstitusjon

Hun benytter anledningen til å rose den sagnomsuste black metal- og rockebutikken i Schweigaards gate som måtte gi tapt for flammene tirsdag:

– Det finnes mange private samlere som gjør et viktig arbeid med å samle inn og ta vare på norsk kulturarv. Neseblod har lagt ned et stort arbeid over mange år.

– Dette er ikke bare en platebutikk, men en kulturinstitusjon.

Høsøien sier at Nasjonalbiblioteket har et godt samarbeid med private samlere i alle sjangere.

– Det er så viktig for å ta vare på kulturarven. Ofte står de private samlerne i en slags førstelinje når det kommer til å skaffe og ta vare på sjeldent materiale. De er der det skjer, og deltar i nettverk av aktører som selv både produserer og tar vare på materiale som blir morgendagens kulturarv,

Hun forteller at Nasjonalbibilioteket tidligere har hatt dialog med Neseblod med tanke på å komplettere sin egen samling.

– Hva tenker du om verdiene som er gått tapt?

– Jeg tenker at det er forferdelig trist. Det som har gått tapt har høy markedsverdi, fordi det finnes et kommersielt marked for dette materialet. I tillegg er dette et materiale med høy nasjonal kulturhistorisk verdi, for både forskning, formidling og kulturfeltet, sier Høsøien.

– Først og fremst er jo brannen en stor tragedie for Neseblod Records der vi antar at store kommersielle verdier har gått tapt for butikken, så det var forferdelig trist å høre, sier Ingrid Romarheim Haugen, seksjonsleder for musikk ved Nasjonalbiblioteket.

Haugen sier at hun ikke har detaljkunnskap om bestanden unikt materiale hos Neseblod Records, men at hun på generelt grunnlag kan si at det kan være snakk om førstepressinger og utgivelser som har kommet i små opplag, som i hvert fall kan beskrives som sjeldne.

– Er det også snakk om upublisert materiale, som demoer, konsertopptak eller annet unikt arkivmateriale, betyr det at unik og umistelig kulturarv som har gått tapt, sier Haugen.

