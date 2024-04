– Dette blir definitivt det største vi har gjort

– Det kjennes rart, men også uunngåelig. Det skjedde med oss som med punkerne fra tidlig åttitall, som Dumdum og Raga Rockers, sier Jørgen Nordeng, den ene halvparten av Tungtvann, til Dagsavisen.

At hip hop skulle bli så stort som det ble, hadde den nordnorske hip hop-bautaen aldri trodd.

I år er det 25 år siden Tungtvann ga ut EP-en «Reinspikka Hip Hop»: Et album som en gang for alle viste at det gikk an å rappe på norsk. Og ikke bare norsk, men nordnorsk.

25 år med med norskspråklig hip hop feires den 15. september hos Den Norske Opera & Ballett. I tillegg til KORK vil andre rap-storheter stå på scenen sammen med den nordnorske duoen, som slo gjennom med albumet «Reinspikka hip hop» i 1999.

– Det som er kult nå, er at folk innen hip hop lager kompromissløs musikk, og fortsatt blir populære. Og mange av artistene som er blitt store, har så klart blandet en del pop inn i lydbildet, men de er jo også visjonære kunstnere, sier Nordeng, og peker på blant annet Vaular, Karpe og Arif, sier han.

Lars Vaular er en av de mest suksessrike innen norsk rap. Han kommer til Operaen i anledning Tungtvanns 25-årsjubileum. (Jonathan Vivaas Kiise)

Nordeng hadde aldri for 25 år siden sett for seg å skulle stå i Operaen sammen med Kringkastingsorkesteret å rappe på kav nordnorsk.

– Jeg ville jo rappa uansett samme faen, men vi så det jo aldri som noe karrieremulighet. Vi laga «Reinspikka hip hop» for at de andre i hip hop-klubben skulle like det. Tungtvann hadde aldri den popsuksessen som Karpe og Vaular hadde, så det lå ikke kortene egentlig, selv om vi har vært «årets hype» og «undergrunnsfenomen» og sånn.

Svensk raplegende kommer

Med seg i Operaen har de med seg gjesteartister som svenske Petter, som har nokså legendestatus i Skandinavia, i tillegg til norske storheter som Jaa9 og Onkl P. Ser vi konturene av et nytt Scandalnavia?

– Det var jo Petter som lærte oss nordmenn å knekke koden med å rappe på eget språk. Da «Vinden har vänt» kom på MTV Nordic, ser jeg på som startskuddet for å rappe på nordisk. Jeg var jo også med på Scandalnavia-albumet i 2000. Så det ble naturlig å ta han med. Ellers har vi jobbet mye med Jaa9 og OnklP - de hadde det blitt rart å ikke ha med. Lars Vaular har vært viktig for utviklingen i norsk rap, og jeg samarbeidet en del med han før han ble soloartist, da han var med i Freakshow og Tier’n og Lars, forteller Nordeng.

Den svenske rapperen Petter kommer til Operaen for å feire Tungtvann. (Ea Czyz)

I tillegg har de plukket med seg noen av de unge som skinner, som Oscar Blesson, Grim Pil, Tyr og Rambow.

– Grim Pil fra Trondheim er min og Lars sin personlige favoritt. Han tar hip hop inn i noe nytt, både lydbildemessig og tekstmessig, sier Nordeng.

Samples og strykeorkester

Idéen til KORK og Operaen kom den nordnorske hip hop-duoen på i samarbeid med det europeiske kulturhovedstadsprosjektet «Bodø2024».

– Og det er nettopp det som er grunnen til at jubileet ble en så viktig del av det europeiske kulturhovedstadsprosjektet «Bodø2024». – Grunnen til at vi ønsker å gjøre det i Oslo, som den eneste produksjonen vi gjennomfører der, er at dette fenomenet funker på norsk takket være nordlendinger. Da gir det mening å ta det til hovedstaden, forteller programsjef i Bodø2024, Henrik Sand Dagfinrud i en pressemelding.

– Vi innså at vi ble 25 år som Tungtvann, og begynte å tenke at måtte gjøre noe som ikke er gjort før. Vi liker det smått surrealistiske med at noe som Poppa Lars laget for 25 år siden på en råtten firespors opptaker i studioet sitt med to sekunders samplingstid skal fremføres av et strykeorkester i Operaen, sier Jørgen Nordeng.

– Selv om du har holdt på med dette i 25 år – er du nervøs?

– Vi er vant til å arrangere konserter på Rockefeller for et stående publikum, men i Operaen vil det være en scene som er 30 meter djup, med 64 musikere, som skal fylles. Jeg er passe nervøs om vi klarer å «pull off». Det er defintivt det største jeg har gjort, sier Nordeng.

Den nordnorske rapduoen Tungtvann feirer 25 år - og tar hip hop til Operaen. (Tarjei Krogh)

– Da jeg fikk Nordlysprisen i 2023 ble jeg spurt om lysten til å drive med «finkultur». Det er en pris som tradisjonelt sett går til klassiske utøvere, og det var første gang noen «bakfolk» som meg fikk den. Svaret mitt var at jeg aldri har hatt et behov for å ha noe «finere» kultur enn det vi har. Det har vært finkultur i massevis. Men når det er sagt: Når man får muligheten til å jobbe med et sånt orkester og få skrevet om musikk som i utgangspunktet er relativt enkel -til å bli symfoniske stykker, så er jo det en liten drøm som går i oppfyllelse, sier Lars «Poppa Lars» Sandness i en pressemelding.

Programprodusent i KORK, Gunilla Süssmann forteller i samme presseskriv at det var enkelt å si ja til forespørselen om Tungtvann-samarbeidet, og trekker spesielt fram viktigheten av å få gatemusikken inn i finstuen.

– Jeg kommer selv fra den klassiske musikken, men har underveis i dette prosjektet lært at det er helt vanlig blant hiphop-artister å bruke materiale fra store klassiske verk som tema i sine låter. Nå kan vi trekke parallellene fra begge sider inn i operaen, og gjøre et poeng ut av at all musikk handler om å låne og la seg inspirere av hverandre, sier hun i presseskrivet.

Nordeng og Sandness forklarer at de i prosjektarbeidet er vel så mye kuratorer som artister, og understreker at det presenteres et utsnitt av personlige favoritter gjennom 25 år med norskspråklig hiphop-historie.

– Hører til en tid

Med 25 år i hip hop-manesjen har Jørgen Nordeng på en måte runda det meste: Han har mottatt Prøysen-prisen, han har startet eget punkband, han blir en av hovedattraksjonene til Bodø 2024 som kulturhovedstad, og han får spille med KORK i Operaen.

– Hva gjenstår nå?

– Det er ganske mye! Dette er ikke noe punktum. Dette er kickstarten på et tiår hvor mye skal skje. Jeg er nesten blitt som Nick Cave, som er på kontoret klokka åtte om morgenen, sier Nordeng.

Publikum kan derimot ikke forvente seg nytt Tungtvann-materiale til Opera-gigen:

– Tungtvann var laget i ei tid, og hører til den tida, avslutter Jørgen Nordeng.

