Ny Hollywood-hit: – Spennende tid for asiatisk-amerikanske skuespillere

Det hadde dryppet lenge. Men da den Michelle Yeoh-frontede spillefilmen «Everything Everywhere All at Once» vant Oscar i fjor, sa det «splash». Asiatisk-amerikanere er på en bølge i Hollywood og omegn. Nå ser vi effektene av gjennombruddet. I sci-fi-kjærlighetsdramaet «The Greatest Hits» utfordrer den fremadstormende californieren Justin Min etniske stereotypier som førsteelskeren David.

– Det er en veldig spennende tid å være asiatisk-amerikansk skuespiller, og få fortelle en historie der etnisk bakgrunn ikke er avgjørende for skikkelsen, sier Min (34) til Dagsavisen.

– Han er bare tilfeldigvis asiatisk, hvilket er noe jeg er veldig begeistret for å spille.

Overrepresentert

I kjølvannet av «Everything Everywhere All at Once» bekreftet bransjenære University of Southern California den nye asiatisk-amerikanske tilstedeværelsen. Forskningsrapporter derfra indikerte at representasjon gjennom talende roller steg fra tre prosent i 2007 til 16 prosent i 2022. Det hører med at asiatisk-amerikanere utgjør syv prosent av USAs befolkning.

«Everything Everywhere All at Once» med Michelle Yeoh banet ytterliegre vei for den nye bølgen av asiatisk-amerikansk film. (Another World)

Jon Chus «Crazy Rich Asians» ble en milepæl i 2018. Siden styrket Lee Chungs «Minari» (2020) og Celine Songs «Past Lives» (2023) det kvalitetsbevisste imaget.

– Ting har åpnet seg gradvis gjennom flere år. Vi har hatt en kontinuerlig og veldig spennende framgang, sier Min, som etablerte seg på stjernehimmelen med Netflix-seriene «The Umbrella Academy» og «Beef».

– «Everything Everywhere», «Past Lives» – «Crazy Rich Asians», selvfølgelig: Dette er nøkkelfilmer fra samfunnet vårt. De har åpnet Hollywoods og verdens øyne for oss, for hvem vi er og hvordan vi framstilles på lerretet, legger han til.

Justin Min fikk et gjennombrudd som Ben Hargreeve i Netflix-serien «The Umbrella Academy». (Netflix/CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

Musikkfantasi

«The Greatest Hits» handler om popmusikkens potensial for å transportere oss i tid og rom. Bak står newyorkeren Ned Benson, som ga oss Beatles-inspirerte «The Disappearance of Eleanor Rigby» i 2014.

Nå følger han en ung Los Angeles-kvinne (Lucy Boynton) som mister kjæresten i bilkrasj. Takket være evnen sin til å reise fysisk gjennom favorittlåtene prøver hun å endre skjebnen deres. Først gjør det for vondt å gå tilbake – men så dukker David opp i en samtaleterapigruppe og hjelper henne.

– Det fine med musikk er at den kan kommunisere med enhver generasjon, sier Benson (47).

– Det spiller ingen rolle når en låt ble skrevet. Jeg hadde lyst til å vise spennet med nye og gamle låter. Du får alt fra Phoebe Bridgers’ coverversjon av The Cure, via Lana Del Rey, til Roxy Music. Jeg ønsket å bevege meg i og gjennom så mye tid som mulig, slik at et spekter kom fram.

David (Justin Min) og Harriet (Lucy Boynton) finner bokstavelig talt tonen i Ned Bensons strømmeklare «The Greatest Hits». (Searchlight / Disney)

På et dypere plan handler det om sorgprosessering, ifølge Benson.

– Filmen kretser rundt evnen vår til, eller forsøket vårt på, å slippe fortida så vi kan bevege oss framover i livet. Det er et tilbakevendende tema i filmene jeg har laget. I dette tilfellet ville jeg utforske hvordan vi takler sorg sammen med andre. David og Harriet finner framdriften sammen og begynner å leve igjen.

Dion og drømmepop

Hvilken musikk får koreanskættede Min til å reise mentalt? Alt annet enn K-pop, skal det vise seg.

– Hvis jeg skal trekke fram noe fra mitt eget liv, må det bli Celine Dions «It’s All Coming Back to Me Now», flirer han.

– Den tar meg tilbake til barndomsturer med familien min. Sangen ble spilt om og om igjen, og jeg har gode minner fra de kjøreturene.

Senere utviklet Min en sans for såkalt drømmepop, en sjanger som er tungt til stede på «The Greatest Hits»-lydsporet.

– Det finnes sanger som, når de kommer på radioen, umiddelbart frakter meg til første gang jeg hørte dem. «Space Song» av Beach House er en sånn. Selv om ikke akkurat den er med i filmen, er bandet med som sådan. Og låta blir en påminnelse fordi jeg hørte så mye på den da jeg gjennomgikk et samlivsbrudd.

«The Greatest Hits» handler om popmusikkens evne til å transportere oss gjennom tid og rom. (Searchlight / Disney)

Mikro og makro

– Måten vi lytter til musikk på, har endret seg. Er det en fare for at vi mister evnen til å la oss transportere?

Regissør og skuespiller angriper spørsmålet forskjellig, noe som også reflekterer at det er 13 år mellom dem.

– Historien min skildrer den håndfaste opplevelsen av å sette på vinylplater, og hvor viktige fysiske objekter kan være for hukommelsen, sier Benson.

– Skjønt, til syvende og sist er det sangene i seg selv som har den emosjonelle kraften. Selv om jeg foretrekker teksturen og følelsen i vinyl, vil folk høre dem på forskjellige måter. Opplevelsen kan være flott uansett.

Min skiller mellom det personlige og et mer overordnet plan.

– Kanskje er musikkens kollektive kraft i ferd med å forsvinne på makronivå, spekulerer han overfor Dagsavisen.

– Men på mikronivået, på grunn av hvor tilgjengelig musikken er i dag, har vi fått nye muligheter. Vi har anledning til å dele sangene vi elsker, med vennene våre og omgangskretsen vår, umiddelbart. Jeg synes det er fint.

Like positiv er han til at minoritetsamerikanere som ham har fått nye muligheter i Hollywood.

«The Greatest Hits» strømmes på Disney+ fra 12. april.

