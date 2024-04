Millionstøtte til «Vampyr»-film

Spillefilmen basert på tegneserieskaper Steffen Kvernelands illustrerte røverroman «Vampyr» får 17,5 millioner kroner i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt. Dermed blir de ukjente og mørke delene av historien til Edvard Munch kjent for et større publikum. Utgangspunktet er romanen Steffen Kverneland skrev om kuratoren Steffen som under en jobb ved Munchmuseet i Oslo opplever både dødsfall og nedgravde hemmeligheter, og bøtter av blod.

– Det er løgnaktig og frekt, juksete og fordreid og rent vitenskapelig skulle jeg sikkert vært arrestert, sa den prisbelønte serieskaperen selv til Dagsavisen i forbindelse med lanseringen av det som ble kalt en gotisk Oslo-roman i 2016, mens den nye Munchmuseet Lambda var under oppbygging.

Edvard Munch i Steffen Kvernelands strek, illustrasjon fra boken «Vampyr». (Steffen Kverneland (Illustrasjon fra boken))

Romanen går kort og godt ut på at kuratoren Steffen oppdager noe som selv fagmiljøet ikke har vært klar over, nemlig at kunstneren bak verk som «Skrik», «Madonna» og nettopp «Vampyr» hadde en blodig hemmelighet.

Norsk filminstitutts spillefilmkonsulent Tom Gulbrandsen sier i en pressemelding at mulighetene er rikholdige ved denne filmatiseringen: «Vår mest berømte maler blir tematisert på en måte som kan pirre ikke bare et norsk publikum, men også et internasjonalt. Det hele formelig oser av fortelleroverskudd».

Filmen produseres av Maipo Film, og regisseres av Arild Frølich, som sto bak «Doktor Proktor»-filmene, «Norske byggeklosser» og nå sist serien «RIP Henry».

