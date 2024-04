Maridalen du bedåre: Idyllisk jazz med melodisk varme

---

Maridalen

Gressholmen

Jazzland

---

Allerede med sitt selvtitulerte debutalbum fra 2021 forførte trioen Maridalen med et særegent uttrykk, breddfullt av melodisk varme og intime stemninger. Når de nå kommer med sitt tredje album, har de strengt tatt ikke forlatt det musikalske landskapet fra de to forrige albumene. Men de har flyttet på seg. De to forrige albumene ble spilt inn i en gammel trekirke i Maridalen, denne kjære dalen nord for Oslo sentrum, som trioen har hentet navn fra. På sitt tredje album har de forlatt Maridalen, reist gjennom sentrum av hovedstaden og ut til øya Gressholmen innerst i Oslofjorden, der de har installert seg i DNT-hytta «Styrbord».

Trioen består som før av trompetist Jonas Kilmork Vemøy, bassist Andreas Haga og saksofonist Anders Hefre, som i tillegg til tenorsaksofonen har tatt med seg klarinett og piano ut på øya, dit de også har invitert med seg trommeslager Erland Dahlen og pedal steel-gitarist Emil Brattested, som musikalske gjester. Brattested var for øvrig også med som gjest på albumet «Bortenfor», som her i avisa fikk plass på lista over de beste norske jazzutgivelsene i 2022.

Selv om de beveger seg i det samme musikalske landskapet som da de holdt hus inne i Maridalen, oppleves idylliske Gressholmen som et passende sted for det musikalske brygget som serveres på dette albumet. Det er en utpreget ro over trioen, der den duver avgårde med stemningsfulle tema, lik bølger som slår lett inn over svabergene. Hør bare på en låt som «Smeigedag», signert Haga, med en varme og ro over seg som en perfekt sommerdag, der Brattesteds pedal steel ligger som et mykt musikalsk teppe under den vakre melodien. Gjennom låter som dansbare «Folket på berget», «Landkjenning» og «I nattens mulm og mørke», tas lytteren med på en reise gjennom ulike deler av øylivet, til det hele rundes av «Lenger borte», på lett melankolsk og sødmefylt vis.

Med sitt tidvis intime og nedstrippede uttrykk, beveger Maridalen seg i et musikalsk landskap det er lett for lytteren å trives i. Her er det bare å lene seg tilbake, senke skuldrene, finne roen og drømme seg til varme sommerdager på svabergene i Oslofjorden.