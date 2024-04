Munch-utstillinger slo Picasso og satte besøksrekord i Tyskland

Munch-utstillingen i Museum Barberini i Potsdam utenfor Berlin slo besøksrekorden til Picasso-utstillingen museet viste i 2018.

Den er også den nest best besøkte utstillingen siden Barberini-museet åpnet i 2017. Det ble også besøksrekord på Berlinische Gallerie, som ligger i hjertet av Berlin.

De to kunstmuseene er ifølge Munch-direktør Tone Hansen to av Berlins største og mest betydningsfulle, og hun sier besøkstallene bekrefter Munchs posisjon i Tyskland, et land han selv hadde sterk tilknytning til.

– Det er utrolig hvilket inntrykk hans kunst gjør på mennesker, og ikke minst hvor aktuell Munch er for tiden vi lever i, sier Hansen til NTB.

Utstillingen «Jordsvingninger» åpner snart i Oslo. Det skjer 27. april, etter at den var å se på Barberini-museet fra november i fjor til 1. april og på Clark Institute i amerikanske Williamstown fra juni til oktober i fjor. De tre museene har samarbeidet om å få fram utstillingen.

Ifølge Munchmuseet er «Jordsvingninger» den første som løfter fram naturens sentrale rolle i hele Edvard Munchs kunstnerskap, og de slående visuelle uttrykkene han utviklet for å skildre den.

