Gillian Anderson har troen på at en ny «X-Files» kan skje: – Jeg sier ikke nei

– Det er ganske artig, for i hele mitt liv – helt siden jeg var ferdig med «The X-Files», i hvert eneste intervju, har folk spurt meg og svaret har alltid vært: «Niks, det kommer ikke til å skje», sa Anderson ifølge People da hun gjestet «Today» onsdag.

Gillian Anderson spilte FBI-agenten Dana Scully i «The X-Files», TV-serien som ifølge Wikipedia-omtalen «definerte 1990-årene og periodens utbredte mistro til staten, interesse i konspirasjonsteorier og åndelighet og troen på utenomjordisk liv».

«Black Panther»-regissør interessert

Konspirasjonsteoretikeren Mulder, spilt av David Duchovny, og Scully lette etter sannheten på TV-skjermene fra 1992 til 2002, og i en gjenoppliving av serien i to sesonger fra 2016 til 2018. Det ble også to filmer i 1998 og 2008.

Slagordet til «X-Files» var «I Want to Believe», og nå later Gillian Anderson til å ha troen på at seriens univers kan gjenopplives i en nyinnspilling. «Black Panther»-regissør Ryan Coogler snuser nemlig på muligheten.

– Han er en strålende regissør og har tatt kontakt med Chris Carter (serieskaperen) for å si at han ønsker å lage sin versjon av det. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre til å gjøre en nyinnspilling, sa Anderson i «Today»-programmet – og sier hun «tror det er en mulighet» for at det blir noe av.

Pamela Anderson

Selv om hun ikke ville svare direkte på det evige spørsmålet som har hjemsøkt karrieren hennes, lød det:

– Om jeg er involvert er en helt annen ting. Men jeg sier ikke nei. Kanskje jeg stikker innom for en liten greie.

Carter røpet nylig at TV-kanalen egentlig så for seg noe helt annet i Andersons rolle, og at Pamela Anderson var aktuell kandidat. TV-sjefene skal ha tvilt på Gillian Andersons sex appeal, men serieskaperen fikk det som han ville.

– De forsto først ikke hva jeg prøvde å skape med serien.

