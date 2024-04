Bjørnsonprisen til dansk forfatter

Han får Bjørnsonprisen, som er på 100.000 kroner, for sitt poetiske forfatterskap og for sitt sterke engasjement for å bringe viktige temaer inn den store, felles samtalen.

Caspar Eric (f. 1987) debuterte i 2014 med den kritikerroste diktsamlingen «7/11», og året etter kom langdiktet «Nike», som i 2017 utkom på norsk. I fjor kom «Nye balancer» ut i Danmark.

Der tar han opp hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser møtes i det offentlige rom og forties i den offentlige samtalen.

– For meg har kunst og poesi alltid vært viktig nettopp fordi det gir oss mulighet for å tenke og snakke på nye måter. Særlig om de kropper som altfor ofte er henvist til velferdsstatens skygger, sier Caspar Eric om den norske prishederen.

Han mener vi både globalt og lokalt befinner oss et sted «der omsorgen vi yter til utsatte, handikappede og rasialiserte kropper er alvorlig under press». Derfor gir priser som Bjørnsonprisen ham lyst til å kjempe videre.

– Men jeg håper også at den kan være en mulighet til å si til dem med annerledes kropp: Dere fortjener å bli sett på som noe vakkert, og viktigst av alt at vi ikke har glemt dere sier Caspar Eric, som selv har cerebral parese.

Bjørnsonprisen deles ut tirsdag 28. mai under åpningen av Norsk Litteraturfestival. Den tildeles en nordisk forfatter for et litterært arbeid og samfunnsengasjement i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd.