Når øynene venner seg til mørket

Til tross for et massivt mediehysteri på åttitallet (og jevn pressedekning siden den gangen) har ingen funnet håndfaste beviser på at såkalte snuff-filmer noensinne har eksistert. Ja, graver man dypt på internett kan man finne bestialske drap filmet av ukrainske seriemordere, muslimske terrorister og meksikanske narkokarteller. Seksualiserte drap filmet for profitt forblir en myte opprettholdt av gørrete skrekkfilmer, men med tanke på hva som eksisterer i de mørkeste avkrokene på nettet føles det dessverre mest som et tidsspørsmål før myten blir virkelighet. «Red Rooms» er imidlertid ingen spekulativ skrekkfilm; men et psykologisk drama om vår popkulturelle fiksering på seriemordere og snuff-myten, som skygger unna magesterke scener – men fortsatt blir dypt ubehagelig, urovekkende og uhyggelig.

Jeg har for å være ærlig aldri vært borti regissør/manusforfatter Pascal Plante før nå, men han har stått bak flere filmer – inklusive det prisbelønte svømmedramaet «Nadia, Butterfly» (2020). Den franskcanadiske festivalhitten «Red Room» burde bli et internasjonalt gjennombrudd både for ham og hovedrolleinnehaveren Juliette Gariépy, som gjør en oppsiktsvekkende innsats som enigmatiske Kelly-Anne. En svartkledd, gravalvorlig skjønnhet som sover i et smug, og tropper grytidlig opp i høyesteretten i Quebec for å delta i rettssaken mot seriemorderen Ludovic Chevalier (Maxwell McCabe-Lokos). I pressen kjent som «Demonen fra Rosemomt», som står tiltalt for torturmordene på tre tenårige jenter. Drapene er så sadistiske at både dommeren og aktoren Yasmine Chedid (Natalie Tannous) advarer juryen om at denne to måneder lange rettssaken vil bli en traumatisk påkjenning for dem alle. Ikke bare på grunn av de bestialske forbrytelsene, men fordi alt ble så grundig dokumentert.

Mutileringsdrapene ble filmet og livestrømmet for et betalende publikum i såkalte «Red Rooms» på det mørke nettet, og to av disse videoopptakene er en del av bevisførselen. De inneholder handlinger som er så drøye at jeg ikke engang bør beskrive dem på trykk, og det føles som en barmhjertig velsignelse at opptaket av drapet på trettenåringen Camille ikke er funnet. En enda større velsignelse at vi ikke blir tvunget til å se det juryen gjør. Men vi hører bruddstykker av lydsporet på avstand: desperate skrik og fortvilet gråt, som leder til at en av jurymedlemmene besvimer og må få hjelp av ambulansepersonell.

Kelly-Ann følger alt sammen med årvåkne øyne, og sitter på tilhørerbenken hver dag sammen med en håndfull skuelystne. Flere av dem kvinnelige «fans» av den tiltalte. Den mannen som tusler inn i en skuddsikker boks i rettssalen er ingen karismatisk Hannibal Lecter-skikkelse eller en overfladisk attraktiv Ted Bundy, men en anonym, tafatt tusseladd med blank isse, som likegyldig renser neglene sine mens aktor beskriver de ufattelige grusomhetene han utførte. Selve personifiseringen av ondskapens banalitet. På vei ut av rettssalen blir Kelly-Ann overrumplet av et TV-team, som lurer på hva som motiverte henne til å delta på rettssaken. Hun hevder kort at «jeg er nysgjerrig», men vi får en fornemmelse av at sannheten er mer komplisert.

Hvorvidt Kelly-Anne bare er drevet av morbid nyfikenhet, personlig engasjement eller noe enda mørkere gnager gjennom hele filmen, og forblir diffust fram til den bitre slutten. Men hun passer ikke inn blant den typen utilpasse kvinner som sender kjærlighetsbrev til seriemordere i fengselet, og blir seksuelt fiksert på menn som hater kvinner. Kelly-Anne bor i en luksusleilighet i en moderne skyskraper i Montreal, jobber som trendy fotomodell og tjener en betydelig ekstrainntekt på nettpoker. Hun mener at nøkkelen til suksess er å finne de rette spillerne man kan utnytte, og deretter nyte fornøyelsen av å se dem tape alt.

Tegnene peker tydelig mot at Kelly-Anne er en høyt fungerende sosiopat som lever i selvpålagt «alltid online»-isolasjon, men hun er ekstremt vanskelig å lese tydelig. I motsetning til Clementine (Laurie Babin), som også tropper trofast opp i rettssalen hver bidige dag – mens hun intenst bedyrer til alle som vil høre at seriemorderen Ludovic Chevalier er hundre prosent uskyldig, har så snille øyne og er det egentlige ofret her. Hun er håpløst naiv, hjerteskjærende sårbar, insisterende kontaktsøkende og vil så gjerne bli venn med Kelly-Anne. Siden hun etter alt å dømme er hjemløs, lar Kelly-Anne motvillig Clementine sove over i penthouseleiligheten hennes mens rettssaken foregår. Dette usunne vennskapet utvikler seg i en enda mer urovekkende retning etter at Kelly-Anne avslører at hun allerede har sett to av drapsvideoene, og aktivt prøver å få fatt i den tredje.

Man kunne sikkert ha skapt en skikkelig drøy sjangerfilm ut av dette utgangspunktet, men «Red Rooms» er noe helt annet. En anspent, uforutsigbar og virkelig velspilt indie-thriller som gjør sitt ytterste for å skildre alt med realisme, fra rutinene i rettssalen til måten det mørke nettet fungerer i praksis. Pascal Plante pirker i vår kollektive fascinasjon av seriemord, «true crime» og bestialske forbrytelser, mens han eksponerer vår egen medskyldighet i hvordan sånne saker ofte blir dekket i media. Der vi sultent kaster oss over de neste Netflix-dokumentarene, mens ofrene blir redusert til abstraksjoner og drapsmenn opphøyd til popkulturelle symboler.

Så langt er heldigvis snuff-filmer og røde drapsrom på det mørke nettet bare urbane myter, og «Red Rooms» en helt fiktiv historie. Men det er en kalddusj å oppdage at filmen er inspirert av den høyst virkelige rettssaken mot australske Peter Scully, som begikk ufattelig grusomme handlinger filmet i såkalte «hurtcore»-videoer distribuert på det mørke nettet. Jeg foreslår at du definitivt ikke googler den saken nærmere, med mindre du vil miste nattesøvnen og all tro på menneskeheten. Temaet alene vil sikkert få noen til å skygge langt unna «Red Rooms», mens den trolig vil tiltrekke publikummere med forventninger om noe mer spekulativt – men for dem som orker er dette en sterk severdighet som virkelig fortjener oppmerksomhet.

