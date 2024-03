Juliette Binoche: – Kjærligheten er større enn konflikter og triste ting

En av Frankrikes største stjerner tar imot Dagsavisen på et hotellrom i fødebyen Paris. Det er vanskelig å se at Juliette Binoche passerte 60 denne måneden.

– Vi kan jo ikke gå bakover, sier hun da jubileet blir brakt på bane.

Hun slynger ut et rustent perlekjede av latter.

– Det er ikke sånn det fungerer, så jeg tar det pent, fortsetter hun sylte forkjølet.

– Og på hvert stadium har jeg levd livet jeg ønsket å leve.

Les også anmeldelse av Gåte-konserten på Rockefeller: Ren og skjær urkraft (+)

Kjærlighetens irrganger

Bortsett fra forkjølelsen lover det bra også for våren 2024. Nylig ble det kjent at Binoche overtar presidentskapet i Det europeiske filmakademiet. Parallelt gjør hun kritikersuksess som designerikonet Coco Chanel i strømmeserien «The New Look» på Apple TV+. Nå følger hun opp på kinolerretet i sitt mest personlige prosjekt hittil. Mellom 1998 og 2003 var Binoche gift med skuespillerkollega Benoît Magimel. Eksparet gjenforenes i «Pot-au-feu. Veien til hjertet», hvor de spiller matglade parter i en komplisert kjærlighetshistorie fra sent 1800-tall.

– I mange år hadde vi et forhold som ikke var bra. Det faktum at vi klarte å lage film sammen, utgjorde en stor forskjell i mitt og min datters liv, tilkjennegir Binoche, som har Hana (24) sammen med Magimel.

– For meg ble det en gave. Lenge hadde jeg lyst til å snakke med og treffe ham, men han unngikk meg alltid. Plutselig å befinne seg i samme rom betydde mye for meg. Det virket helende, fordi jeg fikk uttrykke følelsene mine. Kjærligheten er større enn konflikter og triste ting. Det var vakkert å få oppleve.

Juliette Binoche har en datter og et femårig ekteskap bak seg med «Pot-au-feu»-motspiller Benoît Magimel. (Another World Entertainment)

Duft og smak

«Pot-au-feu» er basert på Marcel Rouffs 100 år gamle roman om gourmeten Dodin Bouffant. Binoche-skikkelsen Eugénie er den sykdomsrammede kokken han så gjerne vil gjøre til sin hustru. I tillegg til hverandre deler de lidenskapen for bordets gleder, inspirert av kulinariske nasjonalskatter som Balzac og Carême.

Regissør er den fransk-vietnamesiske Cannes-yndlingen Trần Anh Hùng. Publikummere som husker «Duften av grønn papaya om morgenen» (1993) og «Norwegian Wood» (2011), vil kjenne igjen blikket han utforsker kjøkkenet med. Og de skal ikke utelukke at de vil forlate salen med sult på mer enn popkorn.

– Altfor mange filmer fungerer kun som illustrasjon av en historie eller et tema, hevder Hùng overfor Dagsavisen.

– Jeg prøver i stedet å gi folk en smak av kinokunstens kraft. Det er vanskelig å sette fingeren på, men handler om filmspråk og uttrykk.

Anmeldelse «Døde menn går på ski»: Småmorsom, men smører seg bort (+)

– Laget til datteren

I begynnelsen fryktet han riktignok at Binoche og Magimel skulle bli vel sterke ingredienser.

– Jeg var veldig nervøs for at de ikke skulle gå overens. Heldigvis fungerte det knirkefritt etter to-tre dagers opptak. De er flotte proffer, attesterer han, og legger til:

– Siden det var 20 år siden de hadde jobbet sammen, virket alt liksom nytt med filmen. Jeg har fornemmelsen av at den òg ble laget til datteren deres. Dette var jo eneste mulighet for henne å se foreldrene i denne typen relasjon.

Les også: Sterke rolletegninger i musikalen «Evita» på Oslo Nye Teater (+)

Tilfredsstillelse

Binoche vokter seg for å bruke ordet «budskap» om det Hùng serverer.

– Iblant har du intet budskap, du må bare «leve» det, sier hun.

– Du blir transportert til et sted du ikke har vært før. Det handler om en opplevelse. Det handler om noe som kommer inn i livet ditt, mens du undres hvorfor. Du lever det – og litt etter litt blir det en del av deg.

– «Følelse» er kanskje et bedre ord? Dere vil formidle en følelse?

– Vel, Benoît og jeg fikk på en måte skværet opp gjennom filmen. Jeg tror det kan hjelpe andre til å skvære opp. Det er min forståelse, selv om det ikke trenger å være sant. Noen mennesker er oppslukt av mat, og de vil finne tilfredsstillelse i å se maten bli tilberedt, samt måten vi har filmet på.

Juliette Binoche og Benoît Magimel i Trần Anh Hùngs kinoaktuelle «Pot-au-feu. Veien til hjertet». (Another World Entertainment)

Kunst og kommers

Når Binoche omfavner tekoppen sin i azurblå kjole, er det ikke fritt for at assosiasjonene går til gjennombruddet: Krzysztof Kieślowskis «Blå» fra 1993. Fire vintrer senere ble hun belønnet med Oscar for innsatsen i Anthony Minghellas «Den engelske pasienten».

Siden har hun kombinert Hollywood-oppdrag med kunstfilmer: «Chocolat», «Clouds of Sils Maria», «Caché», «Cosmopolis», «Godzilla» – Erik Poppes «A Thousand Times Good Night». I sum utfordrer hun popkulturklisjeen om at det ikke finnes roller for voksne kvinner.

– Det har aldri vært noe problem for meg, bedyrer hun på sitt amerikaniserte engelsk.

– Selv om enkelte produksjoner ble sittende fast og aldri ble noe av, tror jeg ikke det var relatert til at jeg er kvinne.

Oscar-vinner Juliette Binoche leder an i Trần Anh Hùngs «Pot-au-feu. Veien til hjertet». (Another World Entertainment)

– Føler du deg privilegert i så måte?

– Jeg vet ikke om jeg vil formulere det sånn. For jeg har jo hatt guts til å avslå roller som kunne virke veldig fine fra utsida. Når jeg leser et manus, må jeg gjenkjenne noe som jeg kan tilføre. Det må være noe jeg kjenner i mellomgulvet eller hodet eller hjertet. Jeg må ha en reaksjon.

Binoche slynger ut noen rustne latterperler til.

– Så jeg er 60 – og synes det er greit. Men jeg vil jobbe med noe jeg kjenner lidenskap for. Det snur aldersideen opp ned, for da handler det om energien din, erklærer hun.

– Det handler om lidenskapen og kjærligheten. Det handler om interessene dine intellektuelt, emosjonelt og kreativt. Og da finnes det ingen alder – du eksisterer hinsides tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen