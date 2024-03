Leiemorder i tåkeheimen

---

3

FILM

«Knox Goes Away»

Regi: Michael Keaton

USA – 2024

---

At du er veldig dyktig på et felt, gjør deg ikke automatisk begavet i et helt annet. Jeg tror vi alle kan være enige om at Michael Keaton er en førsteklasses skuespiller med stor spennvidde, som i løpet av de siste femti årene spilt inn nærmere seksti filmer – og virker like komfortabel med brede komedier som krevende dramaer. Han ble Oscar-nominert for «Birdman», banket opp «Spider-Man», gjør snart en comeback som Beetlejuice og er selveste Batman, for svingende. Sånt står det respekt av. Men at Michael Keaton er en usøkt severdig skuespiller gjør ham ikke nødvendigvis til en dyktig regissør.

«Knox Goes Away» er Keatons andre film i registolen etter «The Merry Gentlemen» (2008), som ble sneket ut på hjemmekinomarkedet her hjemme. I begge filmer spiller Keaton selv hovedrollen som en leiemorder, uten at vi dermed gå ut ifra at han lever et hemmelig dobbeltliv. Keatons slagplan var trolig at «Knox Goes Away» skulle være en stilren, melankolsk neo-noir med et dramatisk utgangspunkt, komplett med en hardbarket hovedperson og sørgmodig jazztrompet på lydsporet. Dessverre er regien hans såpass pregløs og anonym at det kaldkveler de fleste tilløp til spenning, så dette blir ikke så mye mer enn nok en demonstrasjonsmodell for Keatons betydelige evner som karakterskuespiller.

Michael Keaton spiller hovedrollen i «Knox Goes Away», som han selv regisserer. (Another World Entertainent)

Denne gangen er han John Knox, en velutdannet fyr med to doktorgrader, hyllene fulle av filosofi-bøker og en fortid som universitetslærer, som i det siste har han blitt litt distre. Glemmer å ta på armbåndsuret sitt, fomler med døren til bilen før han oppdager at den ikke er hans, mister ord og ber servitører om kaffen som står rett foran ham på bordet. Etter å ha booket time hos en neurologisk ekspert får Knox dårlige nyheter; en MR-skanning avslører at han lider av en Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Denne nervesykdommen er til forveksling lik Alzheimer, vil akselerere veldig fort og sørge for at han mister seg selv i løpet av de neste to ukene.

Les også: Nostalgi som kynisk salgsvare, eller et koselig gjensyn? «Ghostbusters» er litt av begge deler (+)

Demens er åpenbart en yrkesrisiko, siden akkurat det samme skjedde med Liam Neesons aldrende leiemorder i thrilleren «Memory» for et par år siden. Men uansett. Legen beklager at han bare har dårlige nyheter, men John Knox er ekstremt stoisk og ikke særlig bekymret. Han kommer jo uansett snart til å glemme alt sammen, og har definitivt nok av ting han ser frem til å ikke lengre bli hjemsøkt av. Etter omstendighetene virker det som en skikkelig dårlig ide at Knox påtar seg et siste leiemorderoppdrag før det er kroken på døra, sammen med sin faste samarbeidspartner Tommy (Ray McKinnon). Ingen stor overraskelse at alt går rett vest, mens Knox blir desorientert, dreper feil person – og deretter skyter i hjel partneren sin i et uoppmerksomt øyeblikk.

Michael Keaton spiller hovedrollen i «Knox Goes Away», som han selv regisserer. (Another World Entertainent)

Mer forbausende at denne fiaskoen ikke skaper store problemer med hans arbeidsgiver, som er veldig forståelsesfull. Men det skaper uventede komplikasjoner at det en kveld banker på døren til Knox, og utenfor står sønnen han ikke har sett på flere tiår. Miles (James Marsden) er veldig oppbragt, har en oppkuttet hånd og bønnfaller pappa om hjelp. Han har drept noen. Den tenårige datteren Keylee ble groomet av pedofil nynazist hun møtte på nettet, som gjorde henne gravid. Miles oppsøke overgriperen i frådende raseri, og konfrontasjonen endte med at Miles knivstakk ham sytten ganger. Miles kuttet all kontakt med faren da han fant ut hva han jobbet med, og de har ikke sett hverandre på mange år. Men nå trenger han desperat hjelp, så Knox tar kontroll over situasjonen. Han pønsker ut en komplisert plan for å forsikre at sønnen slipper unna med drapet, og søker assistanse fra sin gamle mentor Xavier Crane (Al Pacino), en av de få som får vite at Knox synger på siste verset.

Les også: Guy Ritchies aller første strømmeserie er akkurat hva vi håpet på (+)

John Knox er allerede i politiets søkelys etter leiemordet som gikk på tverke, og etterforskes av politidetektivene Ikari (Suzy Nakamura) og Gelfuso (Jay Paulson). Situasjonen blir ikke direkte enklere av at Knox blir stadig mer surrete og stadig blacker ut, mens sønnen går helt opp i liminga. Demens er en passende forbannelse for en leiemorder som benyttet sitt skarpe intellekt til å planlegge leiemordene sine ned til minste detalj. Så spørsmålet er om han rekker å rydde opp i alt, cashe ut verdiene sine, stille opp for sønnen sin og hale denne snedige slagplanen i land innen sykdommen dytter ham inn i det evige mørket. Nei, ingenting av dette er sjenerende plausibelt eller originalt, og krever en regissør med en klokkeklar stil og innfallsvinkel for å fungere. Michael Keaton er dessverre ikke den regissøren.

Al Pachino i Michael Keatons «Knox Goes Away». (Another World Entertainent)

Det hjelper heller ikke nevneverdig at spilletiden hales ut til nærmere to timer, med uvesentlig sidespor om den polske sexarbeideren Knox får jevnlige besøk av (spilt av «Cold War»-kjenningen Joanna Kulig), hans ekskone (Marcia Gay Harden) og litt for mange scener der Michael Keaton blacker ut og ser veldig desorientert ut. Det er lett å skjønne at Keaton ville se denne rollen som en interessant utfordring som skuespiller: et karakterportrett av en rollefigur som gradvis forsvinner foran øynene våre. Han gir seg selv bredt spillerom til å gjøre en skikkelig sterkt prestasjon her, og er aldri noe mindre en severdig – men det er vanskelig å påstå at filmen som helhet er tilsvarende vellykket.

Les mer om film her