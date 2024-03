---

4

MUSIKAL

«Evita»

Av Andrew Lloyd Webber (musikk), Tim Rice (tekster)

Regi: Sara Cronberg

Musikalsk ansvarlig: Simon Revholt

Med Natalie Bjerke Roland, Kim Helge Strømmen, Sindre Postholm, Modou Bah med flere.

Oslo Nye Teater

---

Oslo Nye Teater har en lang og god tradisjon med å tilpasse fullskala musikaler til en i utgangspunktet begrenset scene. Når de denne våren henter Andrew Lloyd Webber og Tim Rices «Evita», er det en satsing som frir til sjangerens brede tilhengerskare, med et orkester det slår gnister av og fine sceniske bilder. Versjonen gir imidlertid ensemblet og orkesteret minimalt med kunstnerisk frihet, slik det ofte er med slike rettighetsbelagte «musikalpakker» hvor opphaver legger premissene. Likevel greier Natalie Bjerke Roland i hovedrollen som den ikoniske argentinske førstedamen Eva Perón, å skape en skikkelse som finner gjenklang i vår tid. Resultatet er slett ikke til å gråte av.

I Rolands Evita – lille Eva – ser man gjenkjennelige mekanismer rundt persondyrking og kjendismakt basert på selviscenesettelse og framheving av klassetilhørighet og en beregnende bevissthet rundt sin egen persona. Eva Duarte ble født i fattige kår i det rurale Argentina, karet seg til hovedstaden Buenos Aires og giftet seg med Juan Perón i 1945, offiseren og visepresidenten som i det turbulente kjølvannet av militærkuppet ble innsatt som president året etter. Musikalen slo gnister på West End i 1978, to år etter at albumet med sangene kom ut med blant annet «Don’t Cry For Me Argentina» («Gråt ikke mer Argentina»), etter hvert en hit for både Madonna og andre.

Natalie Bjerke Roland som Eva Peron og Sindre Postholm som Juan Perón i musikalen «Evita» på Oslo Nye Teater. (Lars Opstad)

Musikalsk er dette et ektefødt barn av 70-tallets iver etter å mikse rock med konstruert sødme og store billedlige tablåer. Men «Evita» utmerker seg også med dristige, nesten atonale partier og med tangoen og landets opprinnelige smeltedigel av afroargentinsk «candombe» og spansk musikkpåvirkning som drivende kraft, i denne versjonen ivaretatt med rocka sting av det åtte personer lille orkesteret ledet av Simon Revholt. Oppsetningen er et samarbeid med danske Aarhus Teater, og både regien (Sara Cronberg), scenografien/kostymene (Franciska Zahl) og koreografien (Melker Sörensen) er en direkte videreføring fra den oppsetningen, som igjen baserte seg på Harold Princes opprinnelige West End-regi.

Med andre ord pakket og klart ved ankomst Oslo, men med Oslo Nyes eget store ensemble på 19 skuespillere og dansere samt orkester som gir den et eget liv. For eksempel kan Kim Helge Strømmen, opprinnelig fra Ørsta, gjøre den framtredende fortellerrollen som Che med et naturlig anstrøk av sin egen dialekt som gir figuren egenart og troverdighet. Det er tradisjonen tro en Che Guevara-liknende framstilling. Regien utnytter scenen godt i måten vi som publikummere, som under de legendariske talene til Perón, gjøres til det folket og de undersåttene presidentparet henvender seg til.

Eva Peron skulle bli sin tids mest betydelige politiske brikke i Sør-Amerika, en nær helgenlignende figur med skuespiller- og radiokarriere, som vant folket og særlig arbeiderklassen og migrantene fra landsbygda gjennom måten hun fremmet veldedighet og snakket de fattiges sak. Politikken de skulle føre ble kalt «peronisme», populisme iblandet noen av trekkene som Juan Perón hadde med seg fra sine «studier» av Mussolinis Italia før krigen. Hans arbeiderparti holdt seg verken til kommunismen eller kapitalismen, men måten de manøvrerte litt mellom det meste, og gjennom store lovendringer og liberale føringer, skapte de i realiteten et diktatur i årene de styrte sammen, før hun døde av kreft bare 33 år gammel.

Kim Helge Strømmen er fortelleren Che i musikalen «Evita» på Oslo Nye Teater. (Lars Opstad)

Eva Perón ble under den blendende glamorøse overflaten en maktperson som sammen med ektemannen forfulgte politiske motstandere og andre. Til fengselscellene var veien kort, og enda kortere var det til en grunn grav. På Oslo Nyes scene er dette poengtert gjennom en nærmest galgenhumoristisk symbolikk gjennom, ja, en grav. Men selv om «Evita» bygger på det korte livsløpet til Eva Perón, et liv hun forsøkte å legge et forskjønnende slør rundt ved å omskrive de mer lyssky faktaene i sin egen biografi, skygger musikalen unna nyansene og unngår de mest kritiske sidene. Det er i tillegg en musikal uten dialog, hvor sangene bærer hele fortellingen, og den er uansett sammensatt. I et tidsbilde på hvordan en kvinne klatret fra fattigdom til en luksus med verdens øyne rettet mot seg, kledd opp av motekongen Christian Dior, får fortellingen flere lag, inkludert sympati og forståelse. Time Rices tekster gir fyldig informasjon, også mellom linjene. De beste numrene slår gnister så vel innholdsmessig som i utførelse.

Peróns turbulente regnbue-turné i Europa ga suksess i Francos Spania, fiasko i Italia tross pavens velsignelse i Roma og en kald skulder fra England. Den er et av oppsetningens beste kort sammen med kostymeskiftene hvor Perón blir en representant for Diors «The New Look» etter lanseringen i 1947. Disse store ensemblescenene sitter også perfekt koreografisk, hvor de blendende og publikumsmåpende grepene understreker tematikken og Eva Peróns «større enn livet»-personlighet. Ikke minst er sluttscenene slående og helgenaktige.

Natalie Bjerke Roland synger og spiller den kjølige Eva Perón med en nesten manipulativ kraft, som en skikkelse som «aldri ville bli ordinær», som opphøyer seg – ikke uten grunn – til selve personifiseringen av Argentina og et ansikt hele verden kjenner. Ektemannen og hans generaler ville knapt vil blitt gjenkjent av sine egne mødre som hun sier. Hun er svært god i de lavere registrene, hvor vokalen blir like mye en formidler av historien som en stemningsskapende effekt gjennom fraseringer og følelsesmessig innlevelse. De høyere tonene treffer hun fint i «Gråt ikke mer Argentina» og de mer tempoorienterte, som Buenos Aires-sangen, men må gjennomgående kompensere noe i de høyere tonelagene.

Natalie Bjerke Roland som Eva Peron i musikalen «Evita» på Oslo Nye Teater. (Lars Opstad)

Sindre Postholm spiller Juan Perón som en litt tilbaketrukket, politisk maktfaktor i skyggen av sin mektige «it-girl», hun som blir et moteikon og en politisk «influenser» på et litt annet plan enn de som bruker betegnelsen om seg selv i dag. Likevel handler det i bunn og grunn om iscenesettelse og selvoppnevnt persondyrkelse, samt en drøy klype bruk og kast.

Den første (ifølge musikalen, som er basert på Mary Mains biografi «The Woman with the Whip») som hun utnyttet, var Agustin Magaldi, eller «Buenos Aires’ sentimentale røst» som den da kjente tango- og milonga-sangeren ble kalt. Eva skal ha presset han til å ta henne med til hovedstaden som sin elskerinne etter en konsert i byen der hun bodde. Så dumpet hun ham og fortsatte klatringen på den sosiale rangstigen. Senere biografer har ikke funnet noe belegg for at Magaldi-historien faktisk stemte, og Magaldi selv døde i 1938.

Trolig var det en del av Eva Peróns egen mytebygging, men utgjør likevel en effektiv anekdote i musikalen hvor Modou Bah i rollen som den folkekjære sangeren gjør mye fint, ikke minst stemmemessig, ut av den sentimentale og dels dramatiske entreen og sortien til Magaldi. Han er også den av mennene ved siden av Strømmen som greier å gi sin figur personlighet og humor. Strømmens Che viser en åpenbar forakt for elitens maktspill og oser av lakonisk forakt for Eva Peróns valg. Han blir forestillingens midtpunkt, som budbringeren som målbærer hvordan Eva Perón trolig brukte sine egne, hvordan veldedighetsarbeidet ble spill for galleriet og de økonomiske disponeringene langt på vei veltet landets økonomi. Kjemien mellom han og Roland blottstiller kontrastene mellom Che som representant for de av folket som gjennomskuer Perón, og gir i likhet med det nedstrippede orkesteret temperatur, humor og spenst til en ellers ganske skjematisk oppsetning.