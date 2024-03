På låvedans med Cocktail Slippers

AUSTIN (Dagsavisen): Norske Cocktail Slippers har bokstavelig talt krysset nesten hele USA på tvers den siste uka: Austin, Phoenix i Arizona, Los Angeles, Las Vegas og avslutning i San Francisco – til sammen over 3.500 kilometer.

– Det går stort sett veldig bra. Vi fikser det meste med humor, men det er jo fort gjort å bli litt turnégretten, sier gitarist Stine Bendiksen.

Turneen har vært gjennomført i regi av Little Steven Van Zandt, også kjent som gitaristen i Bruce Springsteens The E Street Band, og plateselskapet hans, Wicked Cool Records. Under banneret The Wicked Cool Records Revue delte Cocktail Slippers scene med The Chesterfield Kings, Slim Jim & The Wildcats og Soraia.

Vi møtte Oslobandet i Austin, hvor første spillejobb var på legendariske Continental Club sist lørdag, før Leeann Atherton’s Barn Dance ventet på søndagen. Da kom de rett fra en ekstra lang reise hjemmefra grunnet teknisk feil på flyet fra Amsterdam som resulterte i ombooking og hotellovernatting i New York.

Cocktail Slippers på turné i USA, her i sivil i Austin. Astrid Waller (bass), Silje Hope (vokal),Stine Bendiksen (gitar), Sara Andersson (gitar) og Maria Storaas (trommer). (Per Ole Hagen)

– Det ble temmelig dramatisk på hotellet. Alle fra flyet måtte innkvarteres, og vi sto over en time i kø for å få rom. Plutselig kom det en fyr inn som begynte å løpe etter en annen fyr og slo løs på ham med en stol. I tillegg ei dame med en tapetkniv som gikk løs på fyren. Og alt skjedde bare få meter fra der vi sto. Inn kom det seks politimenn for å arrestere angriperne, det var blod på gulvet og temmelig dramatisk, sier sanger Silje Hope.

Foruten henne består bandet av Astrid Waller (bass), Sara Andersson (gitar), Maria Storaas (trommer) og altså Stine Bendiksen.

– Da det endelig var vår tur, hadde de ordnet ett rom til oss alle fem, så vi måtte ta en ny runde for å få i hvert fall et rom med to senger, pluss madrass på gulvet. Deretter opp grytidlig for å ta neste fly til New York. Til sammen ble det 30 timers reise for å komme til Austin, sier Bendiksen.

Silje Hope i front for Cocktail Slippers. (Per Ole Hagen)

Legendarisk klubb

Under SXSW i Austin, en av verdens største internasjonale festivaler for teknologi, film, utdanning, gaming, humor og musikk, hadde Cocktail Slippers to spillejobber. Først en offisiell showcase sammen med de andre turnébandene pluss Bobby Mahoney og The Jellybricks på legendariske Continental Club lørdagskvelden. Klubben åpnet i 1955 og har holdt det gående i over 60 år. Her kan du hver eneste uke høre artister og band som James McMurtry, Dale Watson, Jon Dee Graham, Carolyn Wonderland og Shelley King og Heybale spille til glede for et trofast publikum.

Konserten med Cocktail Slippers lørdagskvelden gikk bra. Bandmedlemmene stilte i sine fargerike og glitrende drakter og tok på en måte publikum på senga. Den vanlige stilen på Continental Club er temmelig casual, og Cocktail Slippers var et positivt unntak. Til tross fra tekniske problemer med gitarforsterkeren til Sara Andersson, var gjennomføringen riktig bra, og publikum var storfornøyd. Det var kø ved merchandise-bordet etter konserten.

Cocktail Slippers solgte «merch» etter konsertene. (Per Ole Hagen)

Little Steven

Vi spurte Cocktail Slippers om hvordan samarbeidet med Steven Van Zandt og Wicked Cool Records startet?

– Vi fikk en telefon fra en dame som sa hun var assistenten til Van Zandt, og at han var kjempefan av bandet. Han hadde spilt den ene låten vår masse på Underground Garage. Van Zandt skulle ha en festival på Randalls Island i New York i august – dette var i 2004 – og ville at vi skulle komme og spille der. Vi trodde det var en spøk, men det viste seg å være sant, så vi dro over og spilte samme med Iggy And The Stooges, The Strokes, Radioheads, Nancy Sinatra, New York Dolls og The Chesterfield Kings, som for øvrig er med på turneen vår nå, sier Stine Bendiksen.

– Vi snakket med Van Zandt på festivalen om det å ha et plateselskap som tør å satse langsiktig og ikke bare går etter hva ungdommene liker. Ikke lenge etter festivalen startet han Wicked Cool Records, og vi var faktisk det første bandet som fikk kontrakt med dem.

Cocktail Slippers sammen med Little Steven Van Zandt, bildet ble tatt i fjor sommer i forbindelse med Bruce Springsteen-konsertene i Oslo. (Per Ole Hagen )

– Samarbeidet med Steven Van Zandt på de fem albumene vi har gitt ut skjer ved at vi diskuterer låtene fram og tilbake før vi spiller dem inn. Noen ganger har han sterke meninger, mens andre ganger har vi sterke meninger. Det er et reelt samarbeid om sluttresultatet.

– Han produserte to av låtene våre i 2009, i tillegg til den nye singelen vår, I Dream You, som han også har skrevet, sier bassist Astrid Waller.

– Den er spilt inn i hans eget studio i hovedkvarteret hans, Rebel Nation, i New York, sammen med en annen låt som kommer før sommeren.

Søndagen var været blitt dårligere i Austin med regnbyger og lavere temperatur. Utsiktene til en utekonsert hos Leeann Atherton så temmelig dårlig ut.

Låvedans

Leeann Atherton er en institusjon i South Austin med sine Barn Dancer. Hun har en gammel låve på eiendommen, men konsertene skjer på en utescene. Det er flere sånne tilstelninger gjennom året, hvor folk tar med mat og drikke som deles, og med artister som spiller på scenen. På den faste årlige Barn Dancen søndag etter SXSW, er det ofte to-tre hundre tilhørere. Her er det mange norske artister som har spilt gjennom årene. I tillegg til Cocktail Slippers som også har spilt der tidligere, Karpe, Marit Larsen, Katzenjammer, Hedvig Mollestad Trio, Darling West, Bigbang og Ask Carol pluss flere andre. Ask Carol spilte for øvrig denne søndagen også.

Cocktail Slippers i kjent stil takker for konserten. (Per Ole Hagen)

Det kom noe færre folk enn vanlig på grunn av været. Folkene i South Austin er ikke vant til temperaturer et stykke under 20 grader, og i tillegg kom det enkelte regnbyger. Men party ble det, og Cocktail Slippers gjorde igjen en flott jobb, til stor applaus.

Rett etter spillinga hos Leeann Atherton kjørte Cocktail Slippers videre til Phoenix, Arizona.

Er ikke en turné som dette galskap, med de enorme avstandene?

– Det er jo sånn det er, men det er fine veier, så det skal gå bra, sier bassist Astrid Waller.

– Vi var på en turné på østkysten fra New York og opp til Portland i Maine i november, forteller Silje. Der var det enkelte dager med lange strekk, men ikke på samme måte som turneen nå. Vi hadde også to dager i studioet hans i New York da vi var der.

Cocktail Slippers på scenen i Austin, Texas. (Per Ole Hagen)

Nytt album

Hvordan er det å jobbe med Steven Van Zandt?

– Vi opplevde det spesielt godt da vi spilte inn den siste singelen. Da var han fysisk til stede og veldig entusiastisk.

– Han var veldig hyggelig og pedagogisk sier trommeslager Maria Storaas, som er det nyeste medlemmet i bandet.

– Han står og tenker, så kommer han med forslag. Men han er veldig diplomatisk og fin å høre på, aldri negativ sier Astrid.

Cocktail Slippers er kjent for fargerike klær og ville sceneshow. (Per Ole Hagen)

Hva er planene når dere kommer tilbake til Norge igjen?

– Vi holder på med et nytt album, og skal i studio i april igjen. Så tar vi resten til høsten og håper også å få skviset inn et par dager i studio hos Steven når vi skal tilbake til New York i oktober-november, sier Stine.

– Til sommeren blir det festivaler – Raumarock, Rondaståk, Trandal, Torskerock, Bugøynesfestivalen og noen i Trøndelag, forteller Silje.

– Vi spiller jo gjerne på flere festivaler, spesielt Tons of Rock, men det har vi ikke fått til i år. Vi synes vi hadde passet godt der, sier Astrid Waller med et smil.

