Tone Vigeland (1938-2024): Rocka pioner og nyskapende skulptør

Tone Vigeland startet karrieren hos arbeidskollektivet Plus i Fredrikstad i 1958. Den første suksessen kom med «Slynge», et elegant øresmykke hun designet som gullsmedstudent i 1957. Det banebrytende sølvsmykket kunne ikke sammenlignes med tradisjonelle øredobber fordi det festes til øret uten hull i øreflippen. Smykket er blitt en moderne klassiker som dukker opp på auksjoner med jevne mellomrom.

60 år etter at hun var ferdig med gullsmedlinjen ved Oslo yrkesskole, ble slyngens enkle linje fullført i en full sirkel: I 2017 ble hun æret med utstilling i rotunden på det anerkjente, tyske museet Pinakothek der Moderne i München, ett av verdens beste museer for design og kunsthåndverk. Hun var hovedutstiller under Schmuck, den tyske smykkeuken som tiltrekker seg entusiaster fra hele verden. Hun var den første skandinaviske smykkekunstneren som ble invitert til det som gjerne omtales som smykkeverdenens viktigste utstilling. Dermed markerte hun Norges posisjon i et internasjonalt felt, en begivenhet som i år følges opp av den nesten tyve år yngre Sigurd Bronger. Nå er det han som vises i den prestisjetunge utstillingsserien.

Smykkeutstilling i Dronning Sonja KunstStall Tone Vigeland viste smykker og skulptur i dronning Sonja KunstStall i 2018. (Lise Åserud/NTB)

Som den norske smykkekunstens «grand old lady» ble Tone Vigeland gjerne omtalt som feltets nestor. Tone Vigeland fikk tidlig legendestatus som en nyskapende smykkekunstner, både fordi hun brukte spiker og andre hverdagslige materialer, og fordi hun utviklet en helt spesiell sammenføyningsteknikk.

Den brukte hun til å lage armbånd, halskjeder og andre mykt formbare smykker som så massivt tunge ut, men som føyde seg etter og spilte sammen med kroppen. Smykkene var satt sammen av hundrevis av små, individuelle deler i sølv, stål og andre metaller. Den fleksible sammenføyningsteknikk fikk dem til å funkle i lyset.

Det organiske uttrykket ga smykkene skulpturale kvaliteter som fikk gallerist Espen Ryvarden til å utfordre henne til å lage et selvstendig kunstobjekt. Det resulterte i hennes første utstilling hos Galleri Riis i Oslo, i 1996. Dette ga henne smaken på skulptur, og nå så hun seg ikke tilbake. Smykkene var historie, og det var skulptøren Tone Vigeland som ble invitert til å være festspillutstiller i Bergen kunsthall i 2014.

Tone Vigeland med sine egne smykker. (Arne Ove Bergo/Dagsavisen)

Gjennom karrierens siste tiår skapte hun skulpturer av steiner kledd i en sensuell blyhinne, skjøre balanseobjekter i stål, og store vegginstallasjoner der skulpturene fremstod som tynne streker i et stort partitur. På den retrospektive utstillingen i München i 2017 dannet veggskulpturene ramme for et nyskapende kunstnerskap. Så sent som i 2022, 65 år etter debuten, leverte hun en balanseskulptur til skulpturparken på Kistefos.

Tone Vigeland ble født inn i en kunstnerslekt i Oslo i 1938. Faren Per Vigeland var kirkekunstner, og både farfaren Emanuel og grandonkelen Gustav ruver i norsk kunsthistorie. Hun var bare 17 år da hun kom inn på SHKS/Statens håndverks- og kunstindustriskole, og da hun i 1958 ble hentet til Plus i Gamlebyen i Fredrikstad av gründeren Per Tannum ble «Slynge» satt i produksjon. Hun var kunsthåndverker før begrepet var tatt i bruk og designet smykker for serieproduksjon.

Selv om hun designet for Plus et stykke inn på 1970-tallet, ble hun tidlig bevisst på at hun ønsket å lage unike smykker. Etter at hun forlot Fredrikstad i 1963 utviklet hun smykkefaget i stadig nye retninger. Hun var sentral i Scandinavian Design-bevegelsen på 1960-tallet, hun jobbet med alternative materialer på 1970-tallet, spikersmykkene og etnisk inspirasjon ga henne en profil og internasjonal suksess på 1980-tallet, og på 1990-tallet gikk hun opp i format og dreiet mot det skulpturelle.

Tone Vigeland designet øresmykket «Slynge» allerede i 1957, mens hun fortsatt var gullsmedstudent. Den ble raskt en stor suksess da den ble lansert som en del av Plus-kolleksjonen. (Mats Linder)

Tone Vigeland var et «homo ludens», et lekende menneske: I et Aftenposten-intervju i forbindelse med visningen av München-utstillingen i Dronning Sonja kunststall i 2018, var «morsomt» det ordet hun brukte oftest. Hun likte å jobbe med hendene. Nærhet til materialet og utvikling av intrikate sammenføyningsteknikker ga henne stor tilfredsstillelse. Hennes unike talent ble oppdaget tidlig: Allerede i 1961 deltok hun på den legendariske utstillingen International Exhibition of Modern Jewellery i Goldsmiths’ Hall i London. På 80-tallet var hun stor i England og USA, da hun var knyttet til to pionerer innen rocka formidling av smykkekunst, Electrum i London og ArtWear i New York. Smykkene hennes ble brukt i motevisninger for Clinique og Revlon, og rockelegenden Marianne Faithfull er fotografert med ett av armbåndene. Denne delen av karrieren oppleves mer spesiell i etterkant. Da det stod på var hun i liten grad opptatt av at hun var så hipp og tidsriktig som tenkes kan.

Når Tone Vigeland nå har gått ut av tiden, lukkes ett kapittel i historien om norsk smykkedesign. Som kunsthåndverker og skulptør har Tone Vigeland brøytet vei, og som smykkekunstner finnes det vel ingen tvil om hvilken betydning hun har hatt for at det gror så bra etter henne. Norske smykkekunstnere hevder seg veldig godt med bred deltagelse internasjonalt. Nå er det opp til andre å føre stafettpinnen videre.