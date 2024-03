Bjørn Eidsvågs 70-årsdag: Stor og flott, og like tårevått som «Hver gang vi møtes»

---

5

Konsert

Ingen vei tilbake – Hemmelig overraskelse for Bjørn

Oslo Spektrum

---

Det skal ikke egentlig være mulig – å fylle Oslo Spektrum for en konsert som hovedpersonen ikke vet om selv. Men presis klokka 19.30 kjører en svart bil inn i den store hallen. Bjørn Eidsvåg blir hjulpet ut av programlederen Else Kåss Furuseth siden han har bind for øynene, tar det av, og får bursdagssangen fra 5.000 midt i fleisen. «Fy søren» er kanskje det kraftigste uttrykk for overraskelse som kommer fra denne kanten i offentlige sammenhenger, før han spøkefullt spør om det er fredagens konsert med John Mayer som holder på ennå?

Gjennom en Facebook-gruppe har hans tre barn, med erfaringer fra musikkbransjen, klart å arrangere denne konserten uten hovedpersonens medvirkning. PR-byrået Sesong 1 klarte også å holde 56 konserter med Kaizers Orchestra hemmelige i lang tid fram mot lanseringstidspunktet. Jubilanten har gjort sine intervjuer i anledning 70-årsdagen, vært på «Nytt på nytt» også, men var det ikke noe som manglet? Han kan ha tenkt sitt, men i dette øyeblikket vil lar vi konspirasjonsteorier ligge. Jeg merker tydelig at dette er en overveldende følelse av overraskelse jeg vil være med på.

Kvelden følger formelen fra lignende 70-årsdager med artister som Åge Aleksandersen, Øystein Sunde, Halvdan Sivertsen, Jonas Fjeld, Ole Paus, Jan Eggum og mange andre. Hovedpersonen og programlederen er plassert i en sittegruppe til venstre på scenen. En lang rekke gjesteartister gjør den meste av jobben, mens æresgjesten hører ærbødig på, og blir med i noen av sangene. Formelen er så godt innarbeidet at de to timene med feiring av Bjørn Eidsvåg bare et kvarter mer en planlagt, til tross for et svært innholdsrikt program.

De kaster altså ikke bort tida. Åge Aleksandersen er den første av en lang rekke gjester som skal avlaste hovedpersonen. Han synger «Ingen vei tilbake», som er mottoet for kvelden. «Visst er det avskyelige tider/visst er det lett å gå seg bort». Det er en tekst som virket sørgelig aktuell, men det har den vært i alle de 36 årene som er går siden den ble skrevet, og i alle tider. Med Åge og en hardtspillende strykekvartett er det en flott opptakt til det som skal komme.

Eidsvågs første bidrag til kvelden er «Skyfri himmel», med Rita Eriksen som var med på innspillingen i 1995. Han forteller om bakgrunnen for sangen, fra sine år som prest på Lier psykiatriske sykehus, og en av de tristeste skjebnene han fikk høre der. Og klarer så vidt å holde gråten tilbake. Ingebjørg Bratland synger «Evig hvile», skrevet etter tsunamien i 2004, med ny aktualitet etter terroren i 2011. Så langt har det vært veldig følsom bursdagsfeiring. Store deler av kvelden skal utfordre «Hver gang vi møtes» i skylling av tårekanalene.

Det kommer litt komisk avveksling med minner fra «Radioresepsjonen». I en egen avdeling etterpå sitter Eidsvåg på krakk med kassegitar, og snakker underholdende om oppveksten, mellom kristendommen og arbeiderbevegelsens ideer, mellom Folkets Hus og bedehuset.

Søstera Vigdis blir med i «Fin liten blome» fra ungdomsårene. Og så kommer det vanskeligste: For fem dager siden døde mora deres, mett av dager, ifølge sønnen. Han synger «Mor» til henne, og gir også denne en oppløftende tone. Enda en familieaffære kommer opp når sønnen Einar introduserer «Tapte gylne stunder» på storskjermen, om en travel fars problemer med tilstedeværelse i avkommets barndom.

Maria Mena og Isah bidrar med «Alt du vil ha», før hans gamle venn Sigvart Dagsland kommer med «Klovnar», en sang han spilte sønder og sammen på platespilleren i sin ungdom. Maria Mena er tilbake for «Til alle tider». Lisa Nilsson har reist helt fra Sverige for å væremed på «Mysteriet deg». Den blir litt komisk når Eidsvåg kommer til linja om «brystene som duve når du e engasjert», men de tar det godt humør, både på scenen og i salen. I et kvarters tid er det nesten en vanlig konsert vi er med på. At ham framfører sangene sine så lett som bare det forklares med at han har sitt faste band i ryggen, og de spiller jo sammen hele tida uansett.

Etter refrenget i «Gammal drøm» kommer Åge Aleksandersen inn igjen og synger «Lys og varme», og avslører at MGP-bidraget til Eidsvåg fra 1985 er mistenkelig lik Åges glansnummer fra året før. – Men ikke plagiat, understreker Eidsvåg. Som om han risikerer å måtte gå av som folkekjær artist når dette nå er avslørt.

Kveldens aller største høytidsstund kommer med Gabrielles fantastiske tolkning av «Kyrie», med fullt kor og strykere igjen. En tårevåt opphavsmann kan bare sukke et «tenk at jeg har skrevet dette her». Vi aner at kvelden går mot slutten når han forteller om bakgrunnen for «Eg ser», også den fra tida som sykehusprest. Han framfører den sammen med Sissel Kyrkjebø, som fikk fart på sangen da hun spilte den inn på sitt debutalbum i 1986.

Den opplagte avslutningen på alt dette er «Floden», nå både med den opprinnelige duettpartneren Elvira Nikolaisen, og om igjen med Emma Stenbakken, og til slutt med alle de inviterte på scenen samtidig . – Hva var det jeg var med på nå, spør æresgjesten. Mitt svar: En storartet kveld, først og fremst for han som har bursdag, men også for hele historien om norsk populærmusikk.