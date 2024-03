Jazz: Melankoli med spenst og groove

---





Olga Konkova

The Pianist’s Garden

Losen

Pianist Olga Konkova spilte seg i 2021 rett inn på vår liste over årets beste norske jazzutgivelser, med albumet «Open Secrets». Med albumet viste pianisten – som for tretti år siden kom til Norge med klassisk utdanning fra Moskva og jazzutdanning fra Berklee i USA i bagasjen – at hun behersker det klassiske pianotrioformatet på mesterlig vis. Den gang hadde hun med seg Per Mathisen på bass og Gary Husband på trommer.

Ingen av de to er med når Konkova nå er tilbake med en ny trio. Hun har dessuten parkert det klassiske formatet fra forrige album. Denne gangen er det lyden av piano – akustisk og Fender Rhodes – sammen med trommer og treblåsere som gjelder. Til det siste får hun hjelp av Mark Heinecke, som har tatt med seg ulike treblåsere inn i studio, fra pikkolofløyte og bassklarinett til en tysk trefløyte fra rundt 1940, for å nevne noe. Med seg har de også trommeslager Frederik Villmow, som selv kom med et fint soloalbum i fjor, med blant andre Konkova på laget.

Låtene er signert Konkova, men hun har latt seg inspirere av både klassiske låter som «Over the Rainbow» og ikke minst Jimmy Webbs «The Moon is a Harsh Mistress», som blant annet er udødeliggjort av Radka Toneff. Her har den inspirert nydelige «Lunar Ice», der Heinecke åpner med en splitter ny keramikkfløyte som han skal ha lært seg å holde like før innspilling, før han glir over i en altfløyte. Samspillet mellom de tre er upåklagelig. Sjekk også låter som «Contented Today», «The Garbage Truck Blues» og fine «Alaska».

Det er et melankolsk drag over det Konkovas gjør, men det er samtidig noe eksplosivt, en spenst og groove over pianospillet, som er enormt tiltalende. Villmow bygger godt opp under Konkovas energiske spill, gir det en ekstra kraft, mens Heinecken bidrar til en drømmeaktig, tidvis meditativ, stemning. Resultatet er en helhet av vellyd, i en musikalsk hage der Konkova lar ulike vekster vokse og utfolde seg fritt i utforskingen av møtet mellom pianoet og klangen fra treblåserne.

Olga Konkova: The Pianist's Garden (Losen)