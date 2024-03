Se bildene: Temmer «Vildanden» på Norges hovedscene

I 2014 hadde Marit Moum Aune sin debut som regissør for Nasjonalballetten med Ibsen-stykket «Ghosts – Ibsens Gengangere». I 2017 satte hun opp et annet Ibsen-drama, «Hedda Gabler», som ballett. Planen var hele tiden at dette skulle bli en trilogi med Henrik Ibsen-premierer på Operaens hovedscene. Nå er det klart for «Vildanden».

Her ser du bildene Dagsavisens fotograf Mimsy Møller tok under prøveperioden.

Og i dette intervjuet med Marit Moum Aune forteller regissøren om prosessen bak det som er blitt nye signaturverk for Nasjonalballetten under ledelse av Ingrid Lorentzen.

Julie Petanova danser rollen som Hedvig. Her med sminkør Andrea Fischbacher. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Julie Petanova danser Hedvig og Anaïs Touret Gina Ekdal. Silas Henriksen som Hjalmar Ekdal bak dem. Prøve i studio. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Vasilii Tkachenko som Gregers Werle, Ole Willy Falkhaugen som Grosserer Werle (liggende) og Gina Storm-Jensen som fru Sørby. Prøve i studio. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Vasilii Tkachenko som Gregers Werle og Ole Willy Falkhaugen som Grosserer Werle. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Ole Willy Falkhaugen danser Grosserer Werle. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Silas Henriksen danser Hjalmar Ekdal, Anaïs Touret Gina Ekdal og Julie Petanova Hedvig. Prøve i studio. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Grete Sofie Borud Nybakken har rollen som Vildanden. Her med sminkør Andrea Fischbacher. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Vasilii Tkachenko som Gregers Werle og Ole Willy Falkhaugen som Grosserer Werle. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Silas Henriksen danser Hjalmar Ekdal og Julie Petanova Hedvig. Prøve i studio. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Silas Henriksen som Hjalmar Ekdal. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Nils Petter Molvær har ansvaret for musikken i Vildanden. Prøve i studio. Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. Den Norske Opera & Ballett. (Mimsy Møller)

Masker til bruk i Vildanden. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Anaïs Touret som Gina Ekdahl. og Silas Henriksen som Hjalmar. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Olivia Rose Fleurey, 11 år, og Aarne Kristian Ruutu som Gamle Ekdahl. I bakgrunnen Julie Petanova som Hedvig. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Julie Petanova som Hedvig, Silas Henriksen som Hjalmar Ekdal og Anaïs Touret som Gina Ekdahl. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Julie Petanova danser rollen som Hedvig. Her med sminkør Andrea Fischbacher. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Vasilii Tkachenko som Gregers Werle, Ole Willy Falkhaugen som Grosserer Werle og Gina Storm-Jensen som fru Sørby. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Grete Sofie Borud Nybakken har rollen som Vildanden. Her i sminken. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Vasilii Tkachenko som Gregers Werle, Ole Willy Falkhaugen som Grosserer Werle (liggende) og Gina Storm-Jensen som fru Sørby. Prøve i studio. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. Prøve i studio. I bakgrunnen Silas Henriksen som danser Hjalmar Ekdal. (Mimsy Møller)

Silas Henriksen som Hjalmar Ekdal. Anaïs Touret som Gina Ekdahl t.v. og Julie Petanova som Hedvig. Prøve på Hovedscenen. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)

Julie Petanova danser rollen som Hedvig. Her i sminken. Nasjonalballetten danser Vildanden. Siste del av Marit Moum Aunes Ibsen-trilogi. (Mimsy Møller)