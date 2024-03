Helgens nye låter: Kranglete Veps og stjernetreff for Skaar

Hilde Skaar, eller Skaar, på Øya 2023. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Skaar, Emilie Nicolas

«Mad Woman»

---

Skaar satte et fint preg på 2023 med albumet «Mad Woman», som nylig innkasserte henne to Spellemann-nominasjoner. Nå gir hun noen av låtene en ny omdreining og annonserer en EP senere denne våren. Men tittelkuttet fra albumet er allerede sluppet i en ny og fengslende versjon som løfter denne allerede gode sangen til et høyere nivå.

Skaar, Emilie Nicolas: «Mad Woman»

Som Ep-en trolig vil vise, har Hilde Skaar invitert inn flere kvinnelige artister som hun ser opp til, og her er det Emilie Nicolas som med sin unike stemme som legger seg perfekt rundt en sår og sterk tekst om å bli tatt på alvor. Eivind Helgerød som produserte albumet står også bak fornyelsen av denne låten, som er perfekt følge inn i 8. mars-helga.





Veps med kranglelåt

Vweps (Erik Fitzinger)

---

5

LÅT

Veps

«So Speak»

---

«So Speak» er oppfordringen fra Oslo-bandet Veps som flyter videre på den gode bølgen fra debutalbumet «Oslo Park» som kom i forfjor og en rekke gode singler i fjor, samt konsert på blant annet Øyafestivalen. Nå er de ute med sin andre singel i 2024, en kraftplugg av en poppa punkpille som handler om hvordan det fortoner seg når to personer – i et forhold vil vi tro – krangler så busta fyker selv om den ene ikke greier å si ting rett ut. De låter fortsatt skranglete, men også mer kontrollert og selvsikre i måten de arrangerer på og i teksten som både har sting og dybde. Marcus Forsgren har produsert denne også, i likhet med den fortsatt ferske «Greetings From Peru».

Tolou til USA

Tolou. (Tolou)

---

5

LÅT

Tolou

«L.O.V.»

---

Ida Tolou Kjelsberg fra Tromsø er på vei ut i verden. Nylig ble det kjent at hun under artistnavnet Tolou har signert kontrakt med Virgin Music i Los Angeles, og dermed er hun den neste norske artisten som får amerikansk drahjelp. Men musikken har allerede gitt henne god fart på vei mot stjernene. Nå kommer låten «L.O.V.», som har noe av den samme varme vibben som hiten «Coco».

Tolou: «L.O.V»

Også den nye låten har et preg av afrobeaten som de siste årene har eksplodert på verdensbasis med utgangspunkt i Nigeria, der Tolou også har sine røtter. Her blander hun de funky RnB-rytmene med den afrikanske beaten og en sjelden teft for melodiføring og fraseringer. Superprodusenten Rich Skillz er med på laget, også på låtskriversiden.

Sterke viser med Sigrun Loe Sparboe

Sigrun Sigrun Loe Sparboe er ute med nytt album, «Blåskjær» (Camilla Norvoll/Paparazzi av Camilla Norvoll AS)

---

5

ALBUM

Sigrun Loe Sparboe

«Blåskjær»

---

Sigrun Loe Sparboe er en av de sentrale stemmene i det nordnorske musikklivet. På kvinnedagen kom Harstad-artistens nye album «Blåskjær», hennes femte totalt, med en fin bukett nyskrevne viser. Sparboe kunne i fjor feire at det var ti år siden hennes første album kom ut, men med «Blåskjær» burde virkelig et langt større publikum få ørene opp for hennes utilslørte poetiske tekster og sterke formidlingsevne. Sangen «Vi e fler» er har allerede vært ute en god stund, mens en av de sentrale denne helgen nødvendigvis blir «For våre søstre», en låt om likeverd og rettferdighet, med kontante tekstlinjer som «Vi e ikkje i mål før alle e det/Det skal godt gjøres å ikkje se det».

Sigrun Loe Sparboe: «Blåskjær»

Sparboe har en stemme som går utenpå de fleste, med et naturlig blåskjær i seg som kler sangene og som har tyngde nok til å bære albumets mer kontante sanger som «Suha». Alt i alt en nydelig plate med islett av blå rock og som utmerker seg med nærhet og upolerte og direkte viser som kryper under huden på lytteren. Mattias Krohn Nielsen, Sparboes faste gitarist, gjør en strålende jobb med strengene også denne gangen, i tillegg til at han har produsert.

Angelo Reira endelig ute

Angelo Reira er ute med nytt album, blant annet med John Olav Nilsen som gjest. (Full Effekt Records )

---

5

LÅT

Angelo Reira

«La meg våkne»

---

Bergensrapperen Angelo Reira er ute med albumet «Endelig ute», en tittel med dobbelt bunn. Som i den tidligere singelen «Dukk» preges også albumet av følelsen av å være «ute» etter å han «pleide å stirre ut tomt i et hvitmalt rom» som han rapper i den nevnte låten. Også på andre låter viser han hvor direkte han er i sin omgang med psykiatri og rus, om å reise seg etter å ha gått i bakken. Reira fikk en solid fanbase etter titler som «Kodak» (med King Skurk One) og «Kolossal Type Ting» på den andre siden av det han her rapper om, og har siden vært åpen om at han gikk gjennom et rehabiliteringsprogram for rus. Det var tre år siden, samtidig som arbeidet med denne platen startet. Nå bør den bli et større gjennombrudd for en av Bergens sterkeste stemmer.

Angelo Reira: «Endelig ute»

På låten «La meg våkne» har han med seg en annen profilert bergenser som heller ikke er fremmed for tekster om livets mindre glamorøse sider. John Olav Nilsen gjør et flott bidrag på en låt som legger seg inn blant de tyngre sporene på et album som viser en rapper med unik flow og en timing som de ulike produsentene av skiva fint ivaretar, på denne spesifikt er det Haakon Tveit.