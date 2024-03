Kate Winslet: – Instinktet vårt er å «pakke inn» kvinner

– Herregud, hvor i Norge er du fra?

Kate Winslet (48) stiller det første spørsmålet da Dagsavisen får digital audiens.

– Jeg har vært i Norge én gang. Vi reiste helt opp til Senja, fortsetter hun like begeistret.

Det var i 2021 den engelske stjerneskuespilleren la høstferien til Troms sammen med familien.

– Vi var der fem dager. Vi digget det. Det var tre og en halv times dagslys. Hver morgen badet vi i vann som holdt tre grader.

– Dere fikk kanskje litt nordlys også?

– Det har jeg ikke sett ennå. Men ja, jeg håper å kunne returnere. Vi elsket det. Det var spektakulært.

Fjerner etiketten

Dermed kan Winslet legge «norgesvenn» til en CV som allerede rommer «Oscar-vinner» og «kommandør av det britiske imperiet». Utover det er hun tilsynelatende ingen fan av merkelapper. Tvert imot benytter hun oppkjøringen til 8. mars til å påtale Hollywoods hang til å rubrisere medsøstrene hennes.

– Hør, det begynner å bli bedre, presiserer hun.

– Vi kommer stadig nærmere bare å kunne fortelle historier om kvinner, uten å måtte sette etikett på dem. Du vet, ofte vil folk kalle oss «grensesprengende pioner på feltet sitt» eller, vel, «feminist».

Winslet gestikulerer i mørk drakt, flankert av struttende potteplanter.

– Det later til at instinktet vårt er å «pakke inn» kvinner på en bestemt måte. Det er jeg grundig lei av, siden vi ikke gjør tilsvarende med menn, erklærer hun.

– Og ofte vil du høre snakk om målgruppa når det gjelder kvinnedrevne filmer. Vi skal liksom nå «mennesker mellom 21 og 45». Ville du sagt det samme om «Top Gun»? Jeg tror ikke det, nei. Endring må til.

Belgieren Matthias Schoenaerts tolker soldaten som blir vel fortrolig med eneherskeren i «The Regime». Her med Kate Winslet. (HBO Max)

Absurd regime

30 år etter filmdebuten er Winslet tilbake der hun startet: på TV-skjermen. Etter å ha gjort suksess som amerikansk etterforsker i «Mare of Easttown», samarbeider hun med HBO-nettverket igjen i satiriske «The Regime». Her spiller hun diktator i en fiktiv sentraleuropeisk stat på randen av sammenbrudd.

Publikum som husker Gary Shteyngart-romanen «Absurdistan» (2006), vil nikke anerkjennende til intrigene. Forfatteren er med som produsent, mens Will Tracy («Succession», «The Menu») er såkalt showrunner.

– Hun er den mest kompliserte skikkelsen jeg noensinne har lest. Og hun fikk meg til å le – det er min type humor, forteller Winslet om lespende, lettere forrykte Elena.

– Dessuten har jeg satt pris på å jobbe i grupper siden Covid. Jeg føler jeg trenger det. Å få henge med en hel bande spennende, briljante skuespillere som alle bringer noe eget – det er den ultimate lekeplassen. Jo mer sånt du får oppleve, desto mer får du ut av skikkelsen og arbeidet.

Belgieren Matthias Schoenaerts spiller soldaten som blir vel fortrolig med eneherskeren. Hugh Grant dukker etter hvert opp som fengslet opposisjonsleder. Martha Plimpton, kjent fra «The Good Wife», er Washington-utsendingen som forsøker å utøve diplomati US style.

Hugh Grant i strømmeserien «The Regime» på HBO Max. (HBO Max)

Skjønt, Winslet advarer mot å tolke serien i lys av dagsaktuell storpolitikk.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg var inspirert av faktiske figurer. Det var jeg ærlig talt ikke, understreker hun.

– Dette er ikke historie, det er komedie. Vi forsøker ikke å gjenskape reelle hendelser. Og vi kan aldri forutse timingen når vi presenterer et nytt stykke film eller TV. Altså ville jeg ikke lest for mye inn i at det kommer akkurat nå.

Putin v. Trump

Regien er ved veteranen Stephen Frears («The Queen») og fremadstormende Jessica Hobbs («The Crown»). De samtykker – nesten – med hovedrolleinnehaveren sin.

– Det slo meg aldri at vi skulle ta noe fra den gamle Østblokken, ettersom den moderne verden gir oss alt vi trenger, sier Frears da Dagsavisen spør om realismegraden.

– Åpenbart finnes det elementer av Putin, elementer av Trump, elementer fra Øst-Europa som sådan. Jeg tenkte aldri på det som spesielt «sovjetisk».

Newzealenderen Hobbs løfter blikket.

– Vi har sett århundrer med diktatorer som oppfører seg dårlig, med undertrykkelse og maktmisbruk. Dette er en rullende historisk syklus som gjentar seg, påpeker hun.

– Ja, vi befinner oss i en særskilt fase i øyeblikket. Men selv fra innspillingsstart til i dag har ting endret seg globalt. Da skal vi ikke foregi at vi lager en tidsånd-fortelling. Det er satire, som forhåpentlig får deg til å tenke uavhengig av politisk kontekst.

Overgangsalder

Ett moment har Winslet forankret i virkeligheten: Elena befinner seg i overgangsalderen, med alt det kan innebære av hetetokter. Til hoffets frostige fortvilelse kjører hun luftkondisjoneringsanlegget i palasset på full guffe.

– Jeg ble overrasket over at manusskribentene tok det med. Det fine var at jeg, som kvinne, fikk anledning til å utforske noe veldig reelt. Selv om Elena er fullstendig urelaterbar ellers, blir hun plutselig relaterbar for mange som gjennomgår noe lignende, observerer Winslet, og røper at hun fylte på med selvbiografiske ingredienser.

Oscar-vinner Kate Winslet spiller diktatoren Elena i strømmeserien «The Regime». Regien er ved Stephen Frears og Jessica Hobbs. (HBO Max)

– Isbadet var min idé. Jeg har lagt meg i isbad selv når jeg har vært desperat nok, så jeg vet at det skjer. Bak masken finnes det en ekte, sårbar kvinne. Hun er traumatisert fra barndommen. Hun lider av forfølgelsesvanvidd. Og ved å plassere henne midt i et menopauseanfall ga det meg flere teksturer å spille på.

– Hollywoods behandling av voksne damer er et tilbakevendende tema. Syv år etter «Metoo», foran Kvinnedagen, hva er status?

Winslet starter svaret med merkelapp- og målgruppe-hjertesukket sitt.

– Det er oppfatningene som må endres, for kulturen er ennå ikke kommet langt nok hva gjelder åpenhet, utbroderer hun.

– Kvinnene – som i historiene vi ønsker å fortelle og høre – har endret seg totalt. Vi fyrer på alle sylindre. Vi er klare som egg, har vært det i årevis.

Hun gestikulerer så det blafrer i plantebladene.

– Vi venter bare på at alle andre skal følge etter. Men de vil komme dit. De vil komme dit.

---

Kate Winslet

Engelsk skuespiller født i Reading, Berkshire, 5. oktober 1975.

Gift for tredje gang, tre barn.

Filmdebuterte i Peter Jacksons «Heavenly Creatures» (1994).

Bafta for Ang Lees «Stolthet og fordom» (1995).

Oscar for Stephen Daldrys «The Reader» (2009).

Aktuell med hovedrollen i strømmeserien «The Regime» på HBO Max.

---

