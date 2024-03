Nå må du ha Netflix for å chille til «Pørni»

– Mottakelsen av de første tre sesongene av «Pørni» har vært bemerkelsesverdig positiv, og jeg er henrykt over at de kommende sesongene vil debutere på Netflix, heter det i en uttalelse fra Henriette Steenstrup ifølge NTB. Steenstrup står bak manus og spiller hovedrollen selv. Hun tror sceneskiftet kan skaffe nye seere.

Kriserammede Viaplay har altså solgt seriesuksessen videre til Netflix, etter et lite opphold hos NRK, ifølge NTB. «Pørni» har kunnet blitt streamet på NRKs nettsider, men nå er de borte. De tre første sesongene er allerede tilgjengelige på den amerikanske strømmetjenesten Netflix’ nettsider. Senere kommer sesong fire og fem også, som vil inneholde seks episoder hver. Datoen for de nye episodene er ennå ikke lansert.

– Vi er veldig glad for det. Det er fint for publikum og fint for oss i Monster, sier Cathrine Simonsen, leder for Monsters dramaavdeling, Monster Scripted, til Dagsavisen.

Det er Monster som har produsert «Pørni»-suksessen for Viaplay. Om det er flere Monster-produksjoner som kan havne på Netflix i nærmeste framtid, kan ikke Simonsen svare på, men de er positive til å lage produksjoner for Netflix.

Derimot kommer den andre sesongen av thrilleren «Furia», som også var produsert for Viaplay, på Amazon Prime Video. Den har premiere 19. april.

NRK kjøpte visningsrett

Steenstrup sier til NTB at hun håper fansen fortsetter å følge med, og at serien kanskje vil tiltrekke seg et nytt og ferskt publikum som «vil bli fascinert av Pørnis relaterbare, men av og til kaotiske, og noen ganger pinlige, liv».

De nyeste sesongene er overtatt av Netflix fra Viaplay, ikke fra NRK. NRK kjøpte visningsrett på sesong 1 av Pørni for en begrenset periode i fjor, ifølge Kampanje.

Pressedag med TV-serien Pørni Henriette Steenstrup, her fra 2022. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

NRK utelukker ikke videre visning

I 2023 kjøpte NRK visningsrettigheter til sesong 1 av «Pørni» for et halvt år. De har i ettertid også kjøpt visningsrettigheter for sesong 2 og 3. Når disse vil sendes er ikke bestemt enda.

– Når det kommer til sesong 4 og 5 så har ikke NRK vært i forhandling om å overta produksjonen av disse. Om det senere vil være aktuelt å kjøpe visningsrettigheter på disse får tiden vise. Uansett er det alltid slik at det er to parter i en avtale, så det vil ikke kun være opp til NRK, sier redaksjonsleder i innkjøpsavdelingen i NRK, Fredrik Luihn.

Viaplay solgte rettighetene til første sesong av «Pørni» til NRK i juli 2023. Ifølge Kampanje vurderte også kanalen flere kjøp.

NRK har tidligere vist svenske og danske Viaplay-serier som «Den som dreper – Mørket» og «Forhøret». «Pørni» var første norske serie NRK kjøpte rettighetene til.

I juli i 2023 meldte Viaplay om sviktende salg av TV-abonnement, nedgang i reklame, og at de måtte spare mer penger.

Nordmenn ser stadig mindre TV

Mandag kunne også NTB melde om at nordmenns TV-seing faller betraktelig for andre måned på rad, og at nedgangen er størst for NRK. Dette ifølge en ny måling fra Kantar.

Kantar-målingen viser at nordmenn i gjennomsniitt så 105 minutter med TV hver dag i februar, noe som er en nedgang på 22 minutter i forhold til samme tid i fjor. Dette skriver Kampanje.

Til tross for den samlede nedgangen, vokser Warner Bros. Discovery med 2,4 prosentpoeng, mens NRK går mest tilbake. Norsk rikskringkasting mister 3,4 prosentpoeng av sin andel i forhold til året før.

