Seriøs syrah til kraftig vintermat

Dom. d’Andézon er en del av vinkooperativet Les Vignerons D’ Estézargues som holder til mellom Avignon og Nîmes i Rhône-dalen. Kooperativet ble dannet i 1995 av 13 små vingårder, og de bestemte seg for at hver vingård skulle ha sin egen vin som skulle selges under eget navn, der kun druer fra de eldste og beste vinstokkene skulle inn i denne vinen. I dag regnes Les Vignerons D’ Estézargues som det beste vinkooperativet i Frankrike, og når det gjelder Dom. d’Andézon er dette en vin som i en årrekke har gitt strålende valuta for pengene. Vinen er inne på polets basisutvalg i 2022-årgangen og er en herlig, saftig og seriøs vin laget av 100 prosent syrah. Drikk til biff, vilt og kraftig vintermat.

Mens vi befinner oss i det sørlige Rhône tar vi også med oss Ch. de Ségriès 2021 som er en mørk og myk Rhône-vin laget av blandingsdruer.

Blant ukens viner er også Chablis 2022 fra Louis Jadot og en malbecvin fra den argentinske produsenten Trivento. Chablisen er bra og har nydelig mineralpreg, mens malbecen byr på diskret fatpreg, masse frukt og er en nydelig vin til biff og grillmat.

3133701 Dom. d’Andézon 2022 (Rhône, Frankrike) kr 193,90 (88 poeng) (BA)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørk krekling- og bjørnebærfrukt sammen med urter, lær og pepper. Er konsentrert i smaken der det går i mørk og syrlig bærfrukt sammen med urter og krydder, før den avslutter med en del tannin og super syre.

3133501 Ch. de Ségriès 2021 (Lirac, Rhône, Frankrike) kr 224,90 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke bær, litt tørket frukt, nåletre og urter. Er middels fyldig og smaker av syrligsøte og mørke bær sammen med urter og krydder. Har noe tannin og meget bra syre i avslutningen.

5695301 Louis Jadot Chablis 2022 (Burgund, Frankrike) kr 299,90 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og eple sammen med en god del mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus og syrlig eple og saltaktige mineraler før den avslutter med herlig syre.

5260201 Trivento Golden Reserve Malbec 2021 (Mendoza, Argentina) kr 179,90 (87 poeng) (BA)

Har nokså kraftig rødlilla farge og luker av mørke bær sammen med krydder og noe fat. Er nokså konsentrert og smaker av mørk og syrligsøte bær sammen med urter, krydder og noe fat. Har en del tannin og nydelig syre i avslutningen.

Ukens anbefaling:

6

9849002 Karl May Riesling 2023 (Rheinhessen, Tyskland) kr 89,90 for halvflaske (87 poeng) (BA)

Årets ferskeste riesling kommer fra Karl May og er inne på de aller fleste polutsalg i halvflaske. Har middels kraftig gulfarge og lukter av tropisk frukt sammen med sitrus og lyse blomster. Er lett og delikat i smaken der det går i sitrus og tropisk frukt sammen med forsiktig mineralpreg før den avslutter syrlig og godt. Drikk til sushi/sashimi, rekker eller til alt og ingenting.

