Jazz: En glitrende pianist og historieforteller

Erlend Skomsvoll Trio

«Noshk Blues»

Jazzland

Pianist Erlend Skomsvoll kan skilte med en solid og mangfoldig karriere. Han har blant annet vist seg som en arrangør og tolker av andres musikk i særklasse, ikke minst gjennom Trondheim Jazzorkester, i samarbeid med blant andre pianistgigant Chick Corea, et samarbeid som ble dokumentert på albumene «Live in Molde» fra 2005 og «What Game Shall We Play Today» fra 2018. Legg til at han har Spellemannspriser innen både klassisk og jazz under beltet, det siste med kvartetten Come Shine, sammen med Håkon Mjåset Johansen (trommer), Sondre Meisfjord (bass) og Live Maria Roggen (vokal).

Noe har likevel manglet på lista over utgivelser Skomsvoll har hatt pianofingrene borti: Den klassiske pianotrioen. Men nå er det altså her, det første album fra Erlend Skomsvoll Trio.

I 2018 ga også Skomsvoll ut et soloalbum med tittelen «Leken/Playful», og som vi skrev den gang, oste det av lekenhet da han gjøv løs på pianoet som et enmannsorkester. Den samme lekenhet preger ferske «Noshk Blues», som når han på en låt som «Måkkebøkke» serverer Thelonious Monk-vibber, med en groovy snert som preger mye av Skomsvolls spill, før lytteren tas over i et skjelvende vakkert stykke musikk med melankolske «Her står jeg og her står du».

De to låtene viser noe av bredden på et album der Skomsvoll har med seg bassist Roger Moland, samt Knut Aalefjær, en trommeslager vi også kjenner fra trioen til en annen pianist, nemlig Helge Lien. De to er et solid følge når de skomsvollske stemningene males ut på sterke låter som «Male tangentene dine» og «Post Descision Blues», i et landskap der veien mellom det klassiske og den utforskende jazzen er kort.

Skomsvoll er en glitrende pianist og historieforteller, at han makter å utnytte trioformatet til å skape givende og vakker musikk er derfor ikke overraskende, om noe er overraskende her er det at han ikke har gjort dette før. Nå er uansett Erlend Skomsvoll Trio sjøsatt, og godt er det.

Erlend Skomsvoll Trio spiller på Nasjonal Jazzscene i Oslo fredag 1. mars.

Erlend Skomsvoll Trio: «Noshk Blues» (Jazzland)