Blant polets beste kjøp

I tillegg til å lage meget bra biodynamisk vin under navnet Meinklang driver også Familien Michlits med annet jordbruk som omfattende dyrehold og dyrking av korn og mais med mer. I årevis har de rimeligste vinene til Meinklang vært blant polets aller beste kjøp og nylig kom også Meinklang Mulatschak, en meget bra oransjevin på panteflaske i plast på polets basisutvalg. Bra er også Meinklang Epic 2022 som også har tatt turen inn på basisutvalget. Vinen er lett og har forsiktige bobler og gir umiddelbart assosiasjoner til sol og sommer til tross for at det er februar med regn og dritvær ute.

Meinklang Burgenland Red har i årevis vært en av de mest populære vinene på polet, og i 2022-årgangen er den fortsatt en saftig og god rødvin. Drikk til pasta og pizza og er aller best når den er litt kjølig. Blant ukens viner er også Munjebel CS 2017 fra Frank Cornelissen som har gått ned i pris til 500 kroner, og er en herlig, moden og konsentrert Etna-vin som er drikkeklar nå.

På tampen tar vi også med en god billigpinot fra Jura-produsenten Maire, som er på bestillingsutvalget, men inne på en rekke polutsalg.

15144201 Meinklang Epic 2022 (Østerrike) kr 189,90 (87 poeng) (BA)

Har lys og forsiktig uklar gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt og blomster. Er forsiktig brusende og er lett i smaken der det går i sitrus, fersken og eple før den avslutter syrlig og godt.

5202401 Meinklang Burgenland Red 2022 (Østerrike) kr 159,90 (86 poeng) (BA)

Har nokså lys rødlilla farge og lukter av kirsebær sammen med urter og krydder. Har middels fylde og smaker av saftig kirsebærfrukt sammen med urter og krydder. Har nokså forsiktige tanniner og herlig syre i avslutningen.

10868501 Cornelissen Munjebel CS Rosso 2017 (Sicilia, Italia) kr 499,90 (93 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødbrun farge og lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med te, blomst og en god dose med vulkanske mineraler. Er konsentrert og smaker av noe utviklet bærfrukt sammen med te og relativt heftig mineralpreg. Avslutter med en del tannin og super syre.

12167501 Maire Grand Minéral Côtes du Jura Pinot Noir 2021 (Frankrike) 164,90 (85 poeng) (BU)

Har rubinrød farge og lukter av kirsebær, krydder, urter og noe fat. Har middels fylde og smaker av syrlig kirsebær- og jordbærfrukt sammen med urter og noe fat før den avslutter med litt tannin og bra syre.

Ukens anbefaling:

6

14722306 Giovanni Rosso Langhe Rosso (Piemonte, Italia) kr 449,90 for to liter (87 poeng) (BA)

Barolo-produsenten Giovanni Rosso har en rekke gode kjøp som er inne på polets basisutvalg. Det gjelder også for denne to liters kartongvinen som er laget på 100 prosent nebbiolo. Har nokså lys rødbrun farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med nøtt, lær og noe fat. Har middels fylde og smaker av kirsebær sammen med tre, lær og mineraler før den avslutter med en del tannin og nydelig syre. Passer til alt mulig av litt kraftig vintermat.

