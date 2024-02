Helgens nye låter: Zugly går rundt grøten og Marstein rydder i «Matrisen»

The Good The Bad and The Zugly markerer at de har levd rockelivet i 15 år, i hvert fall i offentligheten. (Andras Varga )

---

5

LÅT

The Good The Bad and The Zugly

«Walk Around The Porridge»

Er det ett band som på ingen måte er kjent for å gå rundt grøten, så er det The Good The Bad and The Zugly. Tvert imot er de et av Norges mest hardtslående rockeband, et garasjemonster som pakker inn kontante tekster i brennbare riff og et vanntett bass- og trommeforsvar. «Walk Around The Porridge» er ikke noe unntak, snarere en helt overlegen rockepille med hylende gitarvegger og en vokal fra Ivar Nikolaisen (nå også i front for Kvelertak) som er et snerrende oppgjør med alt som lukter av feighet og løgn. Eller? Som de selv gjør et poeng ut av, noen av dem er blitt observert trillende barnevogn på handlesenteret. Det er en tid for alt.

The Good, The Bad and The Zugly: «Walk Around The Porridge»

The Good The Bad and The Zugly har faktisk rukket å runde 15 år som band, og de annonserer nå det de selv sier er «deres dårligste album så langt i karrieren: En oppsamling av B-låter som ikke har fortjent noen plass blant rekken av spellemannsnominerte klassikere». Førstelåten «Walk Around The Porridge» vil nok få den engelskspråklige fansen til å stusse. Selv til å komme fra et band som er kjent for å ta ironien til nye og uante høyder, er denne direkteoversettelsen av et urnorsk uttrykk helt ubetalelig. Det er også energien. Hvis dette er en B-låt, tar vi gjerne en bunke til på kjøpet når samleplaten «Decade Of Regression» kommer.

---





Marstein på Øyafestivalen 2023. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Marstein

«Matrisen»

Hip hop-gruppa Undergrunn har fostret flere soloartister og blant dem har Marstein absolutt den mest framskutte posisjonen i sterk konkurranse med Jon «Loverboy» Ranes. Jo Almaas Marstein fyller snart på egen hånd like store konsertlokaler som moderskipet, og han er også den som i uttrykk ligger nærmest opp til suksessoppskriften som har gjort Lille-Tøyen-gruppa til en av landets største. Men han er også helt seg selv, noe han viste med «Medici Marstein», debutalbumet som blant annet inneholdt låten «Frida Kahlo». Hans nye «Matrisen» (sjekk bokstavene) minner litt om nettopp Kahlo-låten, en tørr og kjapp beat og leken rapping på toppen.

Marstein: «Matrisen»

«Jeg leker forfatter uten å fatte hvor jeg skal» rapper han, og kanskje er hele låten et frampek ikke bare mot albumet som kommer senere i år, men ambisjoner om å utgi noe mellom to permer? Tross alt satt han i sofaen på Øyafestivalen og leste et avsnitt fra «Emile – eller om oppdragelse» av 1700-tallsfilosofen Jean-Jacques Rousseau. Dette er røft, småfrekt, smittsomt som fy og så lekent at vi husker hvorfor den ble en ny favoritt på festivalkonsertene i fjor. Refrenget sitter som et nonsjalant skudd og låten er en garantert landeplage i tida som kommer.

---









Ellison kommer med sin første EP, «Somewhere In Oslo».

---

5

EP

Ellison

«Television Sound»

Duoen Karethe Eriksen og Lisa Glemming imponerte stort med debutsingelen «Cars, Thieves and Carousels», som også er med når de nå EP-debuterer med «Somewhere In Oslo». Ved forrige korsvei kalte vi dem en folkrock-duo, og det stemmer i og for seg hvis man hører på låter som «The Way We Left», som er den litt dystrere kusinen til First Aid Kit, skrevet av Eriksen og et annet stjerneskudd, Beharie. Men med hovedsporet «Television Sound» viser de at de også håndterer rockformatet uten å blunke.

Ellison: «Somewhere In Oslo»

Ellison var ett av disse bandene som plutselig blir bookes til festivaler og annet uten å ha noe lyd å vise til, men med EP-en innfrir de selv for de mest skeptiske. På «Television Sound» ligger bassen som en deilig og tung veiviser under det hele, det hele levert med en sikker sans for sjangerveksling og vokalharmonienes betydning for helheten. Lisa Glemming er involvert som låtskriver på de fleste av låtene, alene, sammen med Eriksen eller nevnte Beharie, mens «Quiet Streets» står fram som en av EP-ens mest klassiske låter, nærmest en melankolsk fortelling, og en av de beste, skrevet sammen med Matt Ingram. Det oser fortsatt Haim og en forkjærlighet for Fleewood Mac fra Ellison, men selv om de bærer inspirasjonskildene utenpå skjorta blir sluttproduktet både originalt og noe helt for seg selv.

---





Drea (Matilde Solsvik)

---

5

LÅT

Drea

«Let Go»

Drea er en forkortelse for Andrea, med etternavn Ådland. Hun er ikke opprinnelig fra Bergen, men siden basen hennes er der føyer hun seg fint inn i en helt ny bergensbølge og artister som sparer etternavnet til senere. «Life is just a game collecting points/And I don’t have the manual for all the do’s and don’ts» synger hun på «Let Go», som blant annet handler om å tørre å gi slipp. Som hos mange artister i hennes generasjon er mental helse et stikkord når det kommer til engasjement og også tekstfokus.

Drea:

Dette er faktisk solodebuten til artisten som har koret for blant andre Hannah Storm og som har bakgrunn fra Atari og Finding Neo, lokale band som dels har sprunget ut fra Griegakademiet hvor hun studerte på jazzlinja. Man kan kanskje høre en anelse vokaljazz i fraseringene på denne låten hvor hun på alle vis tar eierskap over sin egen musikk. Mange vil nok heller trekke fram Phoebe Bridges som en parallell i et lydlandskap som er minimalistisk, «plukkende» og lekkert melodiøst med mange fine detaljer og kontraster. Men først og fremst drives låten av stemmen og innlevelsen, og av en personlighet som gjør dette til noe helt for seg selv.

---





Ylva har slått seg sammen med William Gamborg på sin nye singel. (Sony Music )

---

3

LÅT

Ylva + William Gamborg

«Forgjeves»

Det er ingenting å si på trøkket og viljen bak vokalene på «Forgjeves», en låt der Ylva henter inn en av sin egen generasjons mest særegne vokalister, William Gamborg fra Oppegård som blant annet har laget musikk med Makosir. Sistnevnte er en av låtskriverne på «Forgjeves» sammen med Ylva selv og produsent Benjie fra Nora Collective, hvor Ylva Johnsen Olaisen som hun heter ser ut til å ha funnet et nytt hjem.

Ylva + William Gamborg: «Forgjeves»

Ylva var en liten sensasjon allerede som 16-åring. Sju år senere er hun tilbake som en langt mer stilsikker artist, og som på sin egen sørlandsdialekt skaper RnB på egne premisser. Denne låten handler om alt man ikke tør å si før det er for sent, og er i høy grad vokaldrevet over en forsiktig, taktfast beat. Det blir litt for enkelt og kalkulert, med bruk av autotune som nærmest pakker inn de vokale melodiene i bomull. Vi vet at Ylva er en av de mest forrykende liveartistene der ute, men her er det som om hun presser seg inn i et format som ikke helt passer verken stemmen eller låten i utgangspunktet.

---





Dårlig vane girer opp mot 2024. (Simon Eilertsen)

---

4

LÅT

Dårlig vane

«Kvalitet»

Bergenske NMG/G-huset fortsetter å pumpe ut tungtvann, og i randsonen av de som roper høyest kommer Dårlig vane, nå snart albumklare igjen. Ingen nykommere dette, og «Kvalitet» oser av nettopp det tittelen sier. En fet trap med en tekst om alle de bra damene, breialt, morsomt og poengtert som alltid fra Loddefjord-gjengen.

Dårlig vane: «Kvalitet»

Dårlig vane har holdt det gående en sju-åtte år og har flere utgivelser bak seg. Nå har de startet dette året sterkt med først «Lift Off» og nå «Kvalitet», som er Martin «Hazy» Steen-Hansen, Amadou Jobarteh og Lars-Kristian «Kikkan» Holme i et nøtteskall, tunge i anslaget, vanvittig presise i flyten og med særdeles tunge øyelokk når de leverer helt på kanten drøye linjer med seg selv i hovedrollen. Dette er overlegent bedre enn det aller meste som kommer fra vestandshovedstaden om dagen, og enda har de veldig mye mer å gå på.

---





Bel Canto (Knut Aaserud)

---

4

LÅT

Bel Canto

«Grass Mint Crisp»

Det har gått 22 år siden Bel Canto ga ut sin siste plate, men i år kommer den banebrytende duoen Anneli Drecker og Nils Johansen endelig med nye låter. «Grass Mint Crisp» er første singel og Dreckers stemme fører denne flott over en beat og et dypt lydteppe som minner oss om når de hadde sine største år.

Bel Canto: «Grass Mint Crisp»

«Grass Mint Crisp» er et fint gjenhør med en musikalsk kraft som definerte Tromsø som verdens musikkhovedstad for en kort periode, hvor Geir «Biosphere» Jenssen var essensiell fra første stund som tredje medlem, og som etter hvert ga stafettpinnen videre til Röyksopp blant andre. Denne første låten fra et kommende album er et stykke popmusikk av det drømmende slaget, med overskudd og lekre vokalmelodier i tillegg til en tekst som ikke prøver å være noe annet enn Bel Canto slik vi kjenner dem. Det blir en fin sommer med dette.

---