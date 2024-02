Stoffet stjerner er laget av

---

5

MUSIKK

Metteson

«Look To A Star»

LEKK

---

En popstjerne tar sine neste kvantesteg ut i verden med «Look To A Star», og det med en så selvsikker eleganse at man får lyst til å kjøpe seg hatt bare for å kunne ta den av. Det må i så fall være en sjøstjernehatt, som er blitt Mettesons varemerke og som også er med på omslagsbildet til platen.

Metteson har vært så dominerende innen norsk musikk de siste par årene, at man skulle tro artisten hadde langt flere utgivelser bak seg. Men dette er faktisk albumdebuten, en kulminasjon etter et aldri så lite stjernedryss med singler og EP-en «Convince Me» (2021). «Look To A Star» er vel å merke ingen samlet reprise av disse. Tvert imot viser det en artist med stor spennvidde, med en scenepersonlighet også på et indre plan som matcher talentet Sverre Breivik har som en av landets beste yngre skuespillere.

Kanskje er det teaterrollen Sverre Breivik måtte si fra seg på grunn av en eksploderende popkarriere under navnet Metteson, «Stormfulle høyder» på Riksteatret, man hører essensen av i det mektige åpningssporet «Only The Wind». Her snur han ryggen til en han elsker eller har elsket: «So I run, run into the Wild/Where no road can turn me», og låten åpenbarer seg som en barokk hilsen til Kate Bush som gjorde «Wuthering Heights» til en popkulturell milepæl.

Metteson: «Look To A Star» (LEKK )

Metteson handler da også om iscenesettelse, om å viske ut skillelinjene mellom det være seg popsjangre, kjønn, tid eller rom. Det er noe ublu over hvordan Breivik bygger opp de store tablåene av nydelige, smittende og episke popperler, uten blygsel eller redsel for at noe kan bli for stort eller overprodusert. Bare introen alene på «Waves» krever selvsikkerhet av en annen verden om man ikke skal kollapse på halvveien. Eller refrenget og måten hans egen generasjon skuespillere på Den Nationale Scenes bidrar på når de korer det hele til himmels.

«Look To A Star» kan nesten minne om et «konseptalbum» i den forstand at musikk, tekster, videoer og Mettesons sceneopptredener har en sterk teatralsk nerve, en lekenhet og en klar bevissthet som helt sikkert bunner i teateret og sceneerfaringen derfra. Vi så det allerede i 2021, da Metteson eide Bylarm-scenen. Øyakonserten året etter ble en liten maktdemonstrasjon, men fjorårets spredte festivaljobber, blant annet som «oppvarmer» for Aurora på Kongsbergjazz, viste en artist som så til de grader mestret formatet komposisjonene og produksjonen strekker seg etter.

En åpenbaring på «Look To A Star» er også hvor sikkert Sverre Breivik håndterer de helt enkle, emosjonelle balladene som tilsynelatende drypper av personlig melankoli. Albumets midtre bærebjelke er to av disse. Den overjordisk triste «Naturally» kunne man hørt for seg at Bruce Springsteen hadde laget på en helt annen måte, uten sammenligning for øvrig. Det sier imidlertid noe om hvordan Metteson sammen med medkomponist og produsent Vetle Junker bygger melodiene. Og den etterfølgende og dunkle «Wallace Road», med forsiktig synth, akustisk gitar og Matias Monsens cello, vokser for hver gjennomhøring fra et litt anonymt førsteinntrykk.

Metteson lager bølger med ny musikk. Her fra konserten på Kongsberg Jazzfestival i sommer. (Mode Steinkjer)

Det man tenker er litt for søtt og enkelt, rommer mer under silkepanseret enn man først fornemmer. Men slik er det gjennomgående på «Look To A Star». Under de store og emosjonelle refrengene og den lekre «produksjonsdesignen» er det duket for skattejakt. Det er til tider uforskammet fengende, men dette er også kunstpop i et format som inneholder mange lag, innfallsvinkler og smarte og substansielle grep. Det gjelder også tekstene. På «Further Away» synger han om å være fastnet i fortiden, i det man antar er et avsluttet kjærlighetsforhold. «Even though they died long ago/Sometimes I water our feelings», synger han, og sper på med fine detaljer om et brudds anatomi: «Found an eyelash tucked away behind the sofa the other day/Alongwith a teardrop/Enough to fill my heart up».

«Blue Eyes Open» er en ballade som langt mer erfarne artister – blant dem Elton John/Bernie Taupin – nok ville gitt høyrehånden for å ha skrevet. Dette er som lyden av Oscar Wildes «å elske seg selv er begynnelsen på en livslang romanse»-påstand, en låt som fort kan bli en joker for Mettesons internasjonale karriere. Den har for øvrig allerede begynt, særlig på De britiske øyene, og når de oppdager låter som «Last Resort», som kommer langt ut på den 13 låter store skiva, og den nesten falsettlettende elektropopperlen «Put It To Sleep», «Only The Wind» og tittelkuttet, kan det hende de påberoper seg å ha funnet det manglende leddet mellom Pet Shop Boys og Bronski Beats. Og likevel er det altfor enkelt å plassere Metteson i klassen for 80-tallsnostalgi. Metteson lar teppet gå opp for evigheten, for et album som befester artistens posisjon som norsk pops framtid.