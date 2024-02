Gjør comeback etter «dramatisk» fingerskade: – Jeg er spillekåt

«De fleste ulykker skjer i hjemmet,» heter det i klisjeen.

Sånn var det òg da Leif Ove Andsnes (53) havnet på legevakten i vinter. Stjernepianisten klemte venstrehånden i en selvlukkende dør i huset han deler med familien. Ifølge eget utsagn kom han bokstavelig talt i skade for å plassere ringfingeren inne ved karmen.

– Jeg skulle strekke meg etter noe i det neste rommet, og da holdt jeg fingeren akkurat innenfor der, gestikulerer han overfor Dagsavisen.

– Plutselig kom døren og «tok» det ytterste leddet. Det var ordentlig vondt og utrolig dumt.

Norsk åpning

Dermed røyk vårsemesterets første konserter. Nå er Andsnes friskmeldt og gir seg i kast med en omfattende turnéliste. Et av de første stedene som får besøk, er Bærum Kulturhus 7. mars.

Utover Brahms og Schubert vanker det verk av en annen ulykkesforfulgt vestlandspianist: Geirr Tveitt (1908-1981). Brorparten av komposisjonene hans gikk tapt i en gårdsbrann i 1970.

«Sonate 29» ble imidlertid reddet. Og den vil Andsnes framføre i sin helhet.

– Det er et veldig spesielt stykke norsk musikk som jeg begynte å se på i pandemien og har øvd inn det siste året. Det er første gang jeg spiller samtlige 35 minutter av det offentlig, forteller han.

– Jeg skal spille det mye i utlandet også. Jeg tar sjansen på at selv om folk ikke kjenner Tveitt i Wien eller Lugano, så kan de synes at dette er gøy. Jeg er veldig spent på å møte publikum med stykket, fortsetter Andsnes, som skal videre til både Berlin og New York før sommeren.

Flørter med jazz

Allerede i helga kaster han glans over NRKs «Lindmo», hvor det vil bli en smak av samarbeidet med saksofonisten Marius Neset. Før jul spilte de to inn et album som har planlagt slipp til høsten.

Etter å ha oppsummert platekarrieren med 36-CD-ers boks i fjor, setter Andsnes pris på å flørte med andre sjangrer i studio.

– Selv om jeg ikke improviserer som en jazzmusiker, skriver Marius ting ut så det nesten høres ut som om jeg improviserer. Det blir et frirom som er veldig spennende for meg å utforske, sier han.

– I klassisk musikk setter vi komponisten på en pidestall, der alt dreier seg om å finne komponistens intensjoner. I jazzen tar utøveren gjerne en «sving til venstre» og gjør noe helt annet enn det som står i notene. Jeg er veldig fascinert av de beste jazzmusikerne. Marius er blant dem.

Festspillene i Bergen Pianist Leif Ove Andsnes i sitt rette element, her leder han åpningen av Festspillene i Bergen i 2022. (Marit Hommedal/NTB kultur)

Kvinnherad-kontraster

Desto mer old-school opererer Andsnes som kunstnerisk leder av Rosendal kammermusikkfestival i august. Programmet som presenteres denne uka, skal være hans mest «ambisiøse» så langt. Under tittelen «Kontraster» blir det like deler ungarsk musikk – Liszt, Bartók, Kodály – og Johann Sebastian Bach.

Et høydepunkt er sistnevntes «Johannespasjonen» ved Det Norske Solistkor i Baroniet, 300 år etter urframføringen i Leipzig.

– Det er spesielt å tenke på. For meg finnes det ikke større musikkdramatikk enn dette i noe verk, sier Andsnes.

– Jeg vet ikke om folk den gangen forsto hva de var del av, at ettertida ville forholde seg til dette som et av de aller største verkene i musikkhistorien. Det er ufattelig at musikk skrevet for 300 år siden kan være så potent og bety så mye for oss i dag, tilføyer han.

Gråtkvalt i Göteborg

Oppvarminga kommer blant annet i form av klavercomeback på hjemmebane – i trippel forstand. Arena er Grieghallen 21. og 22. februar. På scenen har Andsnes selskap av Bergen-filharmonikerne, inkludert sin bedre halvdel Ragnhild Lothe på horn.

Repertoaret mellom de sju fjell kretser rundt Ludwig van Beethovens «Pianokonsert no. 5». Andsnes hadde knapt rørt materialet siden han avsluttet sin «Beethoven Journey» i 2015, før han gjenåpnet det i fjor høst.

– Da jeg begynte å spille, ble jeg helt på gråten, rapporterer han om generalprøven i Göteborg.

– Du kjenner hvordan musikken har en kraft i seg som kommuniserer. Én ting er å øve på det – å merke at det sitter i fingrene. Enda sterkere blir det i møtet med publikum.

Han mener Beethoven er en komponist for vår samtid.

– Det er et eller annet ved ham som gir trøst, i en komplisert og vanskelig verden preget av konflikter og smerte. Jeg kjenner at jeg trenger Beethoven. Det føltes veldig sterkt å hente fram den femte pianokonserten. Jeg gleder meg hver gang jeg skal spille den nå.

Hell i uhell

Hvis Andsnes hadde hatt mer uflaks i januar, spørs det om han kunne spilt noe som helst.

– Der og da var det ganske dramatisk, medgir han.

– Fingeren hovnet opp noe voldsomt, så jeg ble veldig usikker på hva dette var. Det viste seg at jeg hadde vært heldig. Etter to røntgenbilder ble det klart at det ikke var brudd. Da kan du tro jeg var letta.

– Hva tenker en konsertpianist når noe sånt skjer?

– Først og fremst var jeg fortvila, for jeg skjønte straks at kommende ukes konserter ville gå dårlig. Samme kveld skulle jeg kjørt til Haugesund for to konserter. Så skulle jeg til København og spille Rakhmaninovs tredje med orkester. Jeg skjønte at «alt det går ikke».

Lengtet hjem

– Avlysningene skjedde i de gamle byene dine. Det var ikke noe freudiansk inne i bildet – du ville egentlig ikke hjem?

– Jo, jeg hadde veldig lyst til det.

Andsnes protesterer lattermildt på Dagsavisens spørsmål.

– Jeg tror det var derfor jeg ble så fortvila, fordi begge oppdragene var så lystbetonte. Til København dro jeg uansett, for jeg hadde planlagt tur med familien, og alt var booka. Det førtes merkelig å traske rundt med dårlig finger i gatene og tenke at det skulle vært konsert.

– Er du fullt restituert?

– Helsetilstanden er på topp. Jeg er spillekåt og klar for konserter. Og fingeren er glad for å være med igjen.

---

Turné Leif Ove Andsnes:

21.–22. februar: Bergen

3.–4. mars: Haugesund

7. mars: Bærum

9. mars: Trondheim

11. mars: Perth, Skottland

13. mars: Lugano, Sveits

15. mars: Amsterdam, Nederland

16. mars: Gent, Belgia

18. mars: Lyon, Frankrike

20. mars: Berlin, Tyskland

2. april: Nantes, Frankrike

4. april: Angers, Frankrike

6. april: Cholet, Frankrike

7. april: Angers, Frankrike

11. april: Wien, Østerrike

19.–21. april: Pittsburgh, USA

23. april: Washington, USA

25. april: San Francisco, USA

26. april: Aliso Viejo, USA

28. april: Toronto, Canada

30. april: New York, USA

3.–4. mai: Philadelphia, USA

23.–24. mai: Stockholm, Sverige

6. juni: Trondheim

13.–14. juni: München, Tyskland

15. juni: Wien, Østerrike

Kilde: leifoveandsnes.com

---

