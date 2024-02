«Hør her’a!» roper høyere enn nødvendig

---

4

TEATER

«Hør her’a!»

Av Gulraiz Sharif

Regi: Toril Solvang-Kayiambakis

Med Manish Sharma, Gaute Adela Aastorp Cudjoe, Jae Nyambura Karanja, Peiman Azizpour

Det Norske Teatret

---

Få bøker de senere årene har bidratt så sterkt til å velte skillevegger i Oslo og bortenfor som Gulraiz Sharifs «Hør her’a!». En ungdomsbok som gjennom en sommervarm «rant» fra den 15 år gamle hovedpersonen Mahmoud, harver løs på fordomsfulle oppfatninger fra og om både innvandrere og «poteter», og som på smart og satirisk vis skisserer den klassedelte byen uten å skåne noen. Og samtidig er det en roman med såre og fine beskrivelser av oppvekst, identitet og om en tenårings omsorg for lillebroren, som er «født i feil kjønn». Det hele lagt til en tradisjonell pakistansk familie på Oslos østkant. Boken ble film i 2023, og nå teaterstykke. Det lykkes sånn noenlunde.

«Hør her’a!» lar seg ikke uten videre trekke ut fra boksidene og inn i det levende formatet. Mahmouds grovkornede funderinger om livet, Pakistan, Norge, kroppsvæsker, rompeballer, nordmenns sommerferievaner, Munchmuseet, «NÆV», mødres nådeløse «whopping» med sandaler, æresbegreper og nabogutten Enøyde Arifs ødelagte øye, alt kommer i kaskader med både lukt og smak fra benken der han sitter og observerer hverdagen gli forbi.

Den opprinnelige teksten er naturlig nok skåret ned, og persongalleriet strammet inn, men frekkhetens nådegave ligger fortsatt i ordene. Sceneversjonen fortelles fra et ungdomsperspektiv, men målgruppen er nok blitt udefinerbart noe eldre enn den var for boken og for filmen, der hovedrollene ble spilt av ungdom. Nå går det sju-åtte 15-åringer på de fire skuespillerne på Det Norske Teatrets Scene 2.

Hele «familien» samlet: Manish Sharma, Gaute Adela Aastorp Cudjoe, Peiman Azizpour og Jae Nyambura Karanja i «Hør her’a!» på Det Norske Teatret. (Ole Herman Andersen/Det Norske Teatret)

Regissør Toril Solvang-Kayiambakis, som også har dramatisert teksten, gir den videre til de fire på en måte som fungerer overraskende bra til å begynne med. Å snakke i munnen på hverandre er en kunst, og når det fungerer gir det den samme energien som ligger i de munnrappe salvene à la de Mahmoud fyrer av.

Katja Ebbels scenografi er enkel og fargerik, og består av tepper og tablåer i farger som har litt av Munch i seg, litt som kan minne om landskap, horisonter, kanskje plantegninger og abstrakte graffitiformer som skal illudere så vel byrom som motstridende følelser. Mønstre og farger går igjen i skuespillernes hettegensere og løstsittende kostymer. Det gir mye plass til ordene, til samspillet og til energien i uttrykket til de fire skuespillerne.

I et kreativt øyeblikk har noen husket at de befinner seg på et nynorsk-teater, og funnet på at det passer å bruke nynorsk når det snakkes urdu på scenen. Dermed løper skuespillerne rundt og snakker bokmål, østfolddialekt, bergensk og påtatt oslososiolekt, mens de innimellom slår over på «grautmål-urdu» når de skal agere og snakke med for eksempel onkel Ji, han som kommer på besøk denne sommeren fra Pakistan og gjør livet både surt og rikt for Mahmoud som sammen med lillebroren Ali må vise han rundt i Oslo mens foreldrene kjører taxi og vasker på universitetet.

Språkblomstringen er morsom til å begynne med, men etter hvert som historien blir alvorligere blir det mer merkelig og stagnerende enn effektivt. Og lenge før de kommer så langt er skuespillerne seg selv. De introduserer seg som seg selv på scenen, med egne dialekter, hvor de kommer fra og så videre. Så ikler de seg gitte roller som Mahmoud, faren, moren, Onkel Ji og Ali, niåringen som vil se på My Little Pony, sminke seg og gå i jenteklær.

Jae Nyambura Karanja hoppet inn i rollen på kort varsel i «Hør her’a!» på Det Norske Teatret. (Ole Herman Andersen/Det Norske Teatret)

De fire veksler dels mellom de ulike stemmene, og får i starten fram den skjøre linjen mellom utenforskap og tilhørighet. Azizpour har Mahmoud i sin hule hånd, Sharma gjør en storøyd Ji midt i sitt livs store kulturkrasj, og Cudjoe er både faren og Enøyde Arif som drar på noe veldig i fortellingen om hvordan moren knerta det ene med et CD-cover. Ordet som utløser det i boken gjentas og brøles mange ganger og høyt på scenen, som for å provosere og utfordre på en helt annen måte enn Gulraiz Sharif gjør i boken. Der nevnes ordet en gang, nærmest i en bisetning.

Dette er ett eksempel på at teaterversjonen av «Hør her’a» virker overstyrt av tilstrebet publikumsappell, med Sylvi Listhaug-vitser, provokasjoner, urdu-nynorsk og praling der det ikke behøves. Høylytte gullkorn som det er flust av i boken, blir stående alene fordi de mer dypereliggende reaksjonsmønstrene og følelsene forsvinner. Og gullkorn er det jo nok av. For eksempel massasjescenen som også er en av bokens mest poengterte, når Mahmoud forteller om «barnearbeidet» med å måtte massere sine hardtarbeidende foreldrene 24/7. «Norske ungdom danser på hjemmefester, vi masserer mammaer og pappaer hele tiden for å få velsignelser», sier han. Eller når Ali forteller at hun er jente, og Mahmoud lufter teoriene om hvordan norske foreldre som aksepterer alt går på «Født i feil kropp-kurs en gang i uka» og «snapper morsomme ting bare transebarn kan gjøre», men at jenter går i hijab av egen fri vilje kan norske foreldre ikke akseptere.

Det er vektingen av språk og dramatiske virkemidler som blir stykkets svakhet. Som om Solvang-Kayiambakis ønsker å skape større kontraster enn de som allerede ligger i historien. Kanskje tar hun forfatteren litt for bokstavelig når jeg-personen i boken sier: «Hør her’a, grunnen til at jeg skriver denne boka er fordi norske nordmenn digger sånt. De elsker at en utlending muligens litt undertrykket og uslepen diamant sitter og skriver en bok eller to. (…) For en nordmann er det å lese om oss som å ta Doktorgrad, etterpå de føler de har utvidet i horisonten sin».

Gaute Adela Aastorp Cudjoe (til venstre) og Peiman Azizpour i en scene fra «Hør her’a!» på Det Norske Teatret. (Ole Herman Andersen/Det Norske Teatret)

Romangrunnlaget rommer i grunn alt som trengs av poengterte kulturforskjeller og antydninger om familievold, men mellom linjene nyanserer Sharif alt dette med en dypere drøfting av toleranse og respekten for menneskeverdet når det kommer til familiemedlemmenes ulike personligheter og reaksjoner. Særlig i forhold til Alis modige åpenhet og behov. I teaterstykket «Hør her’a!» er det mye vesentlig som forsvinner, mens for eksempel prideparaden blåses opp. Den lett angstbetente og åpne ømheten som ligger mellom Mahmoud og Ali kommer ikke helt til sin rett, og Onkel Ji stakkars, forsvinner mer og mindre ut av stykket sånn omtrent halvveis, og det er ikke på et fly tilbake til Pakistan.

Det som gir «Hør her’a!» brodd og underholdende understrømmer er ensemblet på scenen. Verken Manish Sharma, Gaute Adela Aastorp Cudjoe, Jae Nyambura Karanja eller Peiman Azizpour er skåret for tungebåndet. Tvert imot er alle blant Oslo-teaterets råeste stemmer uavhengig av scene og rolle, og akkurat i denne sammenhengen er kanskje Nyambura Karanja den råeste siden hun hoppet inn på en dags varsel i en rolle som ikke bare krever koreografi, men også kontroll på mitraljøserike monologer. De tar de litt hastige prioriteringene i manus på strak arm, og det på en scene der det ellers er få virkemidler å gjemme seg bak.