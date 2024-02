«Makta» har brutt den magiske million-grensen

Det er 1. 058 000 som har sett første episode av «Makta», siden premieren i fjor høst. Dermed har seertallet for serien mer enn fordoblet seg på fire måneder, og NRK, Motlys og Novemberfilm fått en dramaserie de kan skryte av er en millionsuksess. Så gode tall er det i nyere tid bare «Exit» og «Atlantic Crossing» som kan vise til på drama-fronten, en tid da norske serier konkurrerer mot et vell av underholdning på nettet i form av ni kommersielle strømmetjenester, blant annet.

Ulmebrann i rosenes leir, tidlig i del 2 av «Makta»: selv de falske smil sitter langt inne når Reiulf Steen (Jan Gunnar Røise) presenterer Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) som Aps nye statsminister. (Motlys/Novemberfilm/NRK)

Så har «Makta» blitt en større snakkis enn nevnte «Exit», takket være originale og overraskende fortellergrep, på grunn av historieskildringen, tidsskildringene, castingen og framstillingen av kjente politiske størrelser, ikke minst hovedrolleinnehaver Kathrine Thorborg Johansens innsats og framtoning i rollen som Gro Harlem Brundtland.

Dramasjef Marianne Furevold-Boland NRK er naturlig nok veldig fornøyd med suksessen, og med engasjementet som serien har skapt de siste månedene.

– Vi ønsker å skape store fellesopplevelser med vårt innhold, og «Makta» har innfridd her. Vi er glade for at «Makta» har skapt et slikt engasjement og arenaer for samtaler, sier dramasjefen i NRK til Dagsavisen via sms.

Siden premieren den 29. oktober i fjor har strømmingen av hele del 1 av «Makta» sakte, men sikkert sendt seertallene for de seks første episodene i den svært kritikerroste og omskrevne serien opp i 909.000 seere i snitt. De seks siste – inkludert søndagens seriefinale inkludert – har så langt 652.000 seere i snitt. Aller siste episode hadde 383.000 i premierehelga.

Fryd og gammen i Ap-ledelsen i «Makta» før Gro Harlem Brundtlands rakett-karriere tok av og partifellene følte de hadde en ny rival. Her skåler Reiulf Steen (Jan Gunnar Røise), Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) og Odvar Nordli (Anders Baasmo). (Motlys/Novemberfilm/NRK)





På denne siden av nyttår har episodene hatt premieretall på nivå med hva første episode hadde i fjor høst – 450.000, for så å øke i tråd med strømmingen av serien på NRK TV for hver uke. Om seernes interesse for den kritikerroste, omdebatterte og stadig omtalte dramaserien fortsetter i samme takt framover, sier en kvalifisert ekspert-gjetning at «Makta» til sist vil havne på rundt 900.000 seere i snitt per episode. Det vil vise seg når NRK gjør opp sin faste fasit, 30 dager etter første visning av program. Det går med andre ord at «Makta» blir større enn det svært populære fotballdramaet «Heimebane» der andresesongen hadde 820.000 seere i 2019.

«Makta» imponerer med Gro og Kåre

I del 1 av serien handlet det mye om forholdet mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen, og Arbeiderpartiets forsøk på å holde tritt med tidene. I del to dreier fokus seg mer om den nye statsministerens første utfordringer, livet med ektemann Arne Olav og en tøff valgkamp og møter med Høyres Kåre Willoch (Thorbjørn Harr). De to misliker hverandre fra første stund, og braker sammen i et helt episk oppgjør bak scenen før en valgdebatt i «Flodhesten», en episode som vil stå igjen som en av de mest medrivende og episke sekvensene i norsk drama har hatt å by på.

Gro (Kathrine Thorborg Johansen) ville ikke ha Einar Førde som ny nestleder i Arbeiderpartiet, siden hans egne ambisjoner kunne komme i veien for samarbeidet deres, i følge Gro selv i «Makta». Førde (Nader Khademi) var likevel frampå nok til å sikre seg vervet i 1981. Et av spørsmålene som sto igjen etter del 2 av «Makta», er om Einar Førde virkelig erta Gro Harlem Brundtland fordi hun hadde lagt på seg. (Motlys/Novemberfilm/NRK)

Det er ikke minst takket være skuespillerprestasjonene, samspillet og gnistene mellom «Gro» og «Kåre». Hvor denne episodens mystiske og i ettertid mye omtalte flodhesten i Trøndelag kommer fra, forteller manusforfatter Johan Fasting fortalt i Torkil Risans «Makta»-spesial i NRK-podkasten «Seriesnakk»: Hele episoden er inspirert av teaterstykket «Neshornet» av Eugène Ionesco, og han skrev episoden som nærmest er en akt i et teaterstykke i seg selv på et par dager.

Kommer det mer om Gro?

I samme podkast får Fasting det spørsmålet mange lurer på nå. Har manusforfatteren og medskaperne Kristin Grue og Silje Storstein planer om å fortelle videre om Gro Harlem Brundtlands og seinere norsk politisk historie. Kommer det en sesong to av «Makta»?

– Nei, er det kontante svaret.

Dramasjef Marianne Furevold-Boland bekrefter også at «Makta» setter punktum med de 12 episodene som er laget av serien.

