En Bob Marley-visitt for vår tid

---

5

TEATER

«My Story: 56 Hope Road Revisited»

Av Cliff A. Moustache

Regi: Cliff A. Moustache og Terese Mungai-Foyn (regiassistent)

Med: Stephen Newland, Kevin Mbugua, Sarah Camille Osmundsen, Maria Karlsen, William Ongaki, Amalie Sasha Schanke, Franklin Mukadi, Fredrick Milanya, Jawad Aziz, Kaleb Haile, Sarjo Sankareh, Adama Janlo, Aina Gnoutou, Kamelia Javadi, Maya Amina M. Thuv

Band: Uriel Seri, Khalid Salih, Dag Pierre, Olve Flakne, Hsiang-yin Hsiao, Agnes Pavelich

Nordic Black Theatre, Operaens Scene 2

---

«Stans krigen!». Det er svaret «Bob Marley» gir når Stephen Newland i rollen som reggaelegenden blir spurt om hva han ville sagt om Bob Marley hadde kommet tilbake i dag. Han får umiddelbart bifall fra salen under oppsetningen «My Story: 56 Hope Road Revisited» på Operaens scene 2. Her har Nordic Black Theater igjen spilt Bob Marleys musikk og budskap for utsolgte hus. Det er lenge siden budskapet har føltes mer relevant. Det er lenge siden et samhold på scenen har utstrålt som mye håp som nettopp i dette stykket som til og med bærer ordet i tittelen.

Det bygger på Nordic Black Theatres leder og regissør Cliff A. Moustaches minner fra og om de månedene han bodde i 56 Hope Road i Kingston. Stykket hadde opprinnelig premiere i 2018, og føyer seg inn i en lang rekke av biografiske forestillinger fra teatrets side med bruddstykker og anekdoter fra og om Marleys liv og musikk. Denne nye versjonen er mye strammere i både regi, koreografi (Bright Wamwanduka) og visuelt sceneuttrykk (Jad El Khoury), og historien og innholdet bak ordene kommer mer til sin rett i en heftig kombinasjon av konsert og dans.

Rastafari og Jamaica

Tidsperioden på midten av 1970-tallet er gitt, men her observeres også Marley utenfra, gjennom hans store betydning for Jamaica og jamaicanere som har emigrert til USA og England spesielt. Og for rastafarifilosofien han utdypet på blant annet albumet «Rastaman Vibration» og hans syn på livet.

Marleys fredsommelige budskap er både politisk og fylt av kjærlighet, og det står sentralt i en forestilling der musikken hans formidles av et drivende godt band og et sammensatt ensemble av flere av de mest sentrale danserne, sangerne og skuespillere fra og rundt Nordic Black Theatre, i tillegg til en helt ny generasjon. Sammen lever og puster de denne forestillingen.

Stephen Newman spiller og synger Bob Marley i teaterforestillingen «My Story: 56 Hope Road Revisited», på Operaen og Nordic Black Theatre. (Vilma Taubo/Nordic Black Theatre )

Palestina og Marley

Det starter med en enmanns fotballoppvisning, en referanse til en av hovedaktivitetene på gårdsplassen innenfor porten til Hope Road nummer 56, og nær to timer senere slutter stykket blant annet med en versjon av «War» som demonstrer at svært lite av det Marley i sangen mener må endres før man kan si at det ikke lenger finnes krig, er gjort. Og Palestina er nå blitt en del av «War»s tekst som Stephen Newland fra Jamaica-gruppa Rootz Underground synger i rollen som Bob Marley.

Kingston-adressen i tittelen er i dag er det offisielle Bob Marley-museet. Huset var opprinnelig eid av plateselskapet Islands Chris Blackwell, som overdro stedet til Bob Marley på begynnelsen av 1970-tallet etter at han hadde slått gjennom internasjonalt. Her lå The Wailers’ plateselskap Tuff Gong, og her bygget han studioet hvor han spilte inn de siste platene sine.

Fra teaterforestillingen «My Story: 56 Hope Road Revisited», om Bob Marley, på Operaen og Nordic Black Theatre. (Vilma Taubo/Nordic Black Theatre )

Men det var også et sted hvor Marley samlet folket rundt seg, inviterte «gettoen» opp til det finere nabolaget og hvor familie, venner, musikere og andre kom og gikk dagen gjennom. På kveldene var det samlinger, samtaler og såkalte «reasonings». Det var hit Cliff Moustache kom. Han skulle være en uke. Etter å ha møtt Marley ble det tre måneder.

I en kort video på bakveggen ser vi Moustache «gi» historien videre. Her vises også andre arkivopptak, spredte intervjuer og et «blurry» bilde av 56 Hope Road. Stykkets svakhet ligger i den ujevne kvaliteten på videoprojeksjonen, på svært varierende lyd og for eksempel på mangel på navn. Men det er på scenen handlingen foregår med et ensemble på drøye tjue personer, inkludert musikere. Her utjevnes eventuelle ujevnheter med energi, spilleglede og et samhold aktørene imellom som vi virkelig tror på.

Attentatet på Bob Marley

Nostalgien ligger tjukt utenpå virkemidlene, mimikken og ikke minst de fargerike kostymene. Den som kjenner historien, vil knekke kodene. Den som vil ha en biografisk framstilling av livet til Marley får den ikke her. Likevel fanger «My Story: 56 Hope Road Revisited» essensen av en av musikkhistoriens viktigste stemmer, av fortellingene om håp og klasseskille, fattigdom, undertrykkelse, rasisme, tro og religion, og ikke minst frihetskampen som kommer fram i sanger som for eksempel «Exodus» og «One Love: People Get Ready».

Den grove volden i Kingston i en usedvanlig urolig periode så vel sosialt som politisk kommer også fram i stykket, gjennom dansen og henvisningen til de 56 skuddene som sju attentatmenn fyrte av mot Bob Marley og hans nærmeste i Hope Road i 1976, som utrolig nok bare forårsaket mindre skuddskader.

Også drapet på Peter Tosh er skrevet inn i stykket. Han ble skutt i 1987, seks år etter at Bob Marley døde av føflekkreft, men referansen til Tosh blir en naturlig del av et stykke hvor tid, geografi og minner glir inn i hverandre.

Fra teaterforestillingen «My Story: 56 Hope Road Revisited», om Bob Marley, på Operaen og Nordic Black Theatre. (Vilma Taubo/Nordic Black Theatre )

Stephen Newland plasserer seg for det aller meste sammen med bandet, som et opphøyet minne ruvende bak skuespillerne, danserne og de øvrige sangerne som spiller ut scenene på «gårdsplassen». Her er de store samlingene og ut fra den igjen stråler den kollektive betydningen Marley skulle få både der og da, for sin egen generasjon og de etterfølgende.

At regissøren, altså Moustache selv, denne gangen plasserer Marley i randsonen rimer antagelig godt med hvordan han opplevde å bo i 56 Hope Road, hvor Marley både var midtpunktet og en skikkelse i periferien for de daglige begivenhetene. I ensemblet har Kevin Mbugua en framtredende rolle, og i roller som får litt mer plass i ensemblet ser vi blant andre Franklin Mukadi, Sarah Camille Osmundsen, Maria Karlsen og Amalie Sasha Schanke. Dans, teater og freestyling går innimellom i ett og skaper en energi som løfter stykket et hakk fra forrige runde, og som utnytter Operaens store Scene 2 på fint vis.

Reggae og fioliner

Et drivende band med blant andre Olve Flakne og Dag Pierre er forsterket med fiolinistene Hsiang-yin Hsiao og Agnes Pavelich. Fiolin er kanskje ikke det instrumentet man først tenker på innen reggae, men her stryker de på dybde og en utfyllende dimensjon til lydbildet som skal tilpasses mange ulike følelsesspektre, fra det eksplosive til det kjærlighetsømme.

Fra teaterforestillingen «My Story: 56 Hope Road Revisited», om Bob Marley, på Operaen og Nordic Black Theatre. (Vilma Taubo/Nordic Black Theatre )

Om originaloppsetningen av «My Story: 56 Hope Road Revisited» hadde et visst skranglende preg i lyd og «bilde», løftes 2024-utgaven også musikalsk, hvor både jampartier og Marleys mest kjente (og noen mindre kjente) sanger kommer atskillig mer til sin rett uten at vi mister det «røffe» preget fra det opprinnelige uttrykk.

«My Story: 56 Hope Road Revisited» er på en måte essensen av Nordic Black Theatre og arven fra Cliff A. Moustache gjennom hans 31 år lange virke ved teatret. En blanding av tunge, ømme og harde rytmer, knyttede never i været, kampvilje, forsoning og et samtidig avtrykk av fredsbudskapet og Bob Marleys eget slagord «Love the life you live, live the life you love». Det kan høres enkelt ut, men knapt vanskeligere blir det ikke.