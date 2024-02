MGP-ekspert: Russisk-israelske Eden Golan kan vinne Eurovision-konkurransen for Israel

– Kravet om at Israel må utestenges fra årets Eurovision Song Contest er et tema som stort sett debatteres i Norge og de andre nordiske landene. Den samme debatten pågår ikke i de over 30 andre europeiske deltakerlandene. I mange land – spesielt i Tyskland, men også i Frankrike – er det dessuten utenkelig å kreve at Israel skal utestenges, blant annet fordi de som kritiserer Israel offentlig risikerer å bli stemplet som antisemitter, sier MGP-historiker Kato Hansen til Dagsavisen.

Norske og nordiske protester mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest, til tross - Israel kan stå igjen som vinneren av årets finale i Malmö, mener MGP-ekspert Kato Hansen. (Heiko Junge/NTB)

– Denne debatten pågår i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland, der artister og aktivister krever at allmennkringkasterne og EBU utestenger Israel. Her står Norden ganske alene. Utenfor Norden opplever allmennkringkasterne ikke det samme presset og den samme kritikken. Det finnes ingen konsensus for at Israel ikke skal være med i år. Derfor vil ikke EBU utestenge Israel fra Eurovision, og jeg tror det er helt usannsynlig at noen får Israel til å trekke seg frivillig. Det er som Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage uttalte til NRK denne uka: I år er det viktigere enn noen gang for Israel å være med i Eurovision, sier Hansen.

I takt med krigshandlingene og økende dødstall i Gaza har motstanden økt mot at Israel skal være med i Eurovision Song Contest. Nær 300 norske artister har signert en protest, og musikkorganisasjonene GramArt og NOPA har slått følge. Det åpne oppropet «Utesteng Israel fra Eurovision!» initiert av artist Marthe Valle har rundet 21.000 underskrifter. I Danmark har 350 musikere støttet en protest rettet mot Danmarks Radio. I Sverige og Finland har henholdsvis over 1000 og 1400 artister krevd at deres kringkastere reagerer overfor EBU og Israel, og islandske RUV skal vurdere sin deltakelse etter at 10.000 islendinger har protestert.

Israel er blant deltakernasjonene som har valgt ut sine artister til årets Eurovision Song Contest, som svenske SVT skal arrangere etter at Loreen vant finalen i Liverpool i fjor. (OLI SCARFF/AFP)

Utenfor Norden har Irlands RTE mottatt rundt 600 krav fra irer som vil at kanalen skal trekke seg fra årets finale om Israel får være med.

– Man må til Norden å finne den sterke Israel-kritikken, og kritikk mot landet som ikke øyeblikkelig får sterke motreaksjoner. Ett eksempel på støtten til Israel kom i forbindelse med folkemord-saken i domstolen i Haag nylig, da Tysklands regjering offisielt avviste at Israel skulle anklages for folkemord, sier Kato Hansen.

Han er en autoritet på Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest, med nært kjennskap til musikk-konkurransens over 60-årige historie – og den politiske rollen som denne konkurransen har hatt og blitt tillagt gjennom tiårene. Nå konstaterer han at politikken har innhentet Eurovision nok en gang. At NRK og den europeiske kringkastingsunionen EBU insisterer på at Eurovision Song Contest er upolitisk er fåfengt, mener han.

Gåte vant den norske MGP-finalen, og skal til Eurovision Song Contest med 36 andre deltakere i Malmö i mai. (Ole Martin Wold/NTB)

– EBU prøver å late som om dette er et upolitisk arrangement. Men selv om Eurovision Song Contest ikke blander seg inn i politikk, så blander politikken seg inn i Eurovision Song Contest, sier Hansen. Han mener at EBUs utestengelse av Russland i 2022, halvannet døgn etter invasjonen av Ukraina, var et vannskille.

– Dette var første gang EBU utestengte et land av politiske grunner, etter at ti av 41 kringkastere som deltok i ESC krevde Russland utestengt. Da hadde EBU først avvist at de kunne utestenge Russland av politiske grunner. Nå står de overfor spørsmålet om ikke bordet skal fange, når det kommer krav om at Israels allmennkringkaster skal utestenges. Hvorfor reagerer ikke EBU på samme måte overfor Israel, som de gjorde med Russland for to år siden? Reaksjonen i 2022 gjør det vanskeligere for EBU å argumentere for at Eurovision Song Contest er et upolitisk arrangement. At konkurransen får politisk betydning og har en patriotisk rolle er uunngåelig, all den tid TV-kanalene er deltakere på vegne av sine land. Det står jo Norge på resultattavla, ikke NRK, sier Hansen til Dagsavisen.

Som Eurovision-entusiast har han de siste to ukene fulgt forskjellige lands utkåring av artister til årets show i Malmö, blant dem Israel som valgte israelsk-russiske Eden Golan (20) som årets deltaker. Eden Golan gikk seirende ut i et Idol-beslektet show, stemt fram gjennom flere runder siden november av et dommerpanel og TV-publikummets stemmer. Det er allmennkringkaster og EBU-medlem KAN som har arrangert talentkonkurransen «Rising Star» i år, i samarbeid med en kommersiell TV-kanal, fire år etter forrige gang landet sist valgte sin ESC-finalist på samme måte.

Israels Eden Golan og Gåte fra Norge skal være med i samme semifinale i Malmö under Eurovision Song Contest i mai. (EBU)

Showets premiere ble utsatt etter Hamas’ terrorangrep i Israel 7. oktober, og at det i det hele tatt ble sendt i fjor høst skal ifølge Wikipedia ha vakt debatt i hjemlandet. Samtidig som Israels krigshandlinger i Gaza har pågått, har showet gått sin gang, og ifølge Wikipedia vist innslag til støtte for israelske militære styrker hatt med en deltaker iført militære klær, og hatt en minnemarkering av falne israelske soldater. Artisten som vant er emigrant fra Russland, og har blant annet opptrådt i det russisk-okkuperte Krim. Hennes nasjonale bakgrunn kan føre til at Israel vinner årets Eurovision, mener Kato Hansen.

Han vil ikke spekulere i om kåringen av Eden Golan er en israelsk reaksjon på kritikken fra verden utenfor, mot de stadig pågående krigshandlingene i Gaza som har kostet mange sivile liv.

– Det er umulig å vite om årets vinnerbidrag er en kommentar fra israelsk hold, og at Israel har valgt en artist som skal irritere verden utenfor siden hun også er russisk. Men det er et faktum at det bor mange russiske jøder i Israel, som flyttet dit etter Sovjetunionens kollaps og som følge av den pågående krigen i Ukraina. Bakgrunnen hennes kan derimot bidra til at Israel får ekstra mange seer-stemmer. Ikke bare har Israel veldig mange venner ute i Europa, det bor også mange russere i europeiske land, en million bare i Tyskland, som kan være med og stemme i finalen. Israels bidrag kan dermed ikke bare få støtte fra sympatisører, men også fra et russisk publikum som kanskje kan tenke seg å gi et spark til Vesten. Dermed kan Israel godt kan gå til topps i finalen i år hvis støttespillerne virkelig mobiliserer, sier Kato Hansen.