Frida, fortsatt med hjertet i hånda

Frida Ånnevik

Sag og sang/Sony

Sju år er gått siden forrige album med nye sanger fra Frida Ånnevik, fem år siden de oversatte tekstene på coversamlingen «Andre sanger». Etter dette ble hun med i den beste sesongen (9) av «Hver gang vi møtes», med den påfølgende duetten med Chris Holsten i «Hvis verden». Til tross for det lange fraværet på platemarkedet har hun fem Spellemannpriser fra de siste ti årene, så det er en godt etablert artist som endelig kommer med et nytt album.

Om Frida Ånnevik fortsatt befinner seg i visekategorien med det nye utspillet kan diskuteres – men det er ikke nødvendig. Hun kommer med et variert sett nye sanger. Sanger hun kunne sunget alene, som viser med gitar eller piano, men som her får flere dimensjoner, med hjelp av Andreas Vold Løwe (tangenter), Haldor Røyne (gitar), Jo Berger Myhre (bass), Andreas Lønmo Knudsrød (trommer) og medprodusent Øyvind Røsrud (gitar).

Albumet heter «VI». Som romertall indikerer dette at hun er kommet til sitt sjette. Men det kan også leses som det store vi, med tekster som handler om et fellesskap – «sjøl om det bare er oss her», som en av de mest romantiske sangene heter. Det handler om å være sammen eller alene, ikke akkurat noe nytt i sangtekster, men måten det gjøres på her beviser at det ennå er mer igjen å hente på området. Selv sier hun at å finne et språk for den skeive kjærligheten har vært en utfordring, men også en bevisstgjørende prosess.

Sangen som heter «Vi» er den stilleste på plata. En sånn der vi hører knirkingen i gitarbåndene, med effektfulle strykere (Gregor Riddell og Sara Övinge) som setter en spiss på stemningen. «Du var, jeg var vi/et rom i rom og tid/som du og jeg var i/du var, jeg var vi». Den kommer som en komplett kontrast til «Dans og grine» som vi da nettopp har hørt, den mest feststemte bangeren fra Frida Ånnevik hittil.

Selv om hun ikke har kommet med plater på fem år har Frida Ånnevik hatt mye å gjøre. Her på OverOslo i 2021. (Mode Steinkjer)

«VI» begynner stille og forsiktig med «Visne og vokse»: «Her er den tona jeg vil byne med/jeg kan la det gå opp fra den/gjøre alle feil om igjen/med vilje, for å forstå/åssen vi visner og vokser, visner og vokser/Så jeg snur bunken/jeg snur bunken og tenner på.» Sporet går videre i reggaetakt, før den jazzer seg opp mot slutten der Harald Lassen blåser friskt på saksofon. Den påfølgende «Andre å elske» er nærmest desperat, og blir forsterket av et storslått arrangement. Samspillet mellom tekst og musikk er på høyt nivå hele veien.

Frida Ånnevik har en av landets vareste, mest uttrykksfulle stemmer, som gjør ekstra sterkt inntrykk når sangene er så poetiske som dette. Dialektbruken er med på å gi dem sterkere personlighet. Den tilhørende geografien også: «Hu byner der hvor jeg tar slutt/Mjøsa er meg sjøl, ligg der svart og djup», synger hun i den lengselsfulle «Toget nå i kveld». Her kommer også ambisjonen om å «bli dikter’n som dom prater om». Hun har kommet ganske langt på vei. I «Hjertesteil» begynner hun med å adressere Halldis Moren Vesaas og hennes dikt «Lyset», om å tørre slippe kjærligheten inn. Selv er hun er mer reservert: «Jeg holder inne det andre lever ut/jeg er min egen feil, er jeg/er jeg hjertesteil, er jeg», spør hun seg. Frida, fortsatt med hjertet i hånda.

Dette er et langt album. Nærmere en time varer det, men hun holder fast på oppmerksomheten hele veien. Mot slutten er «Når du sover er jeg helt alene» stemningsfull sakterock, igjen med effektfulle strykere. «Gamle damer» har den forlatte stemningen igjen, men denne gangen med en mer humoristisk vri. Albumet slutter med nyttårssangen «To over tolv», som kom ut på lille nyttårsaften, men kanskje forsvant der i fyrverkeriet. Husk på den til neste gang.

Blant Frida Ånneviks mange andre gjøremål siden sist kan vi nevne at hun var en del av den omreisende Joni Mitchell-hyllesten som fikk så mye fin omtale så lenge de holdt på. I disse dagene feires 50-årsjubileet til Mitchells album «Court And Spark», samtidig som hun gjorde en sterk opptreden på Grammy-showet søndag. Dette er Ånneviks «Court And Spark». Ikke sånn at «VI» ligner mistenkelig og burde hatt krediterte sitater både her og der, men den er full av fantasifulle påfunn som forsterker sanger som allerede er gode nok i seg selv. Utgivelsen antyder samtidig at hun har en lang og god framtid i dette store spillet.

