Lasso rundt kjærligheten

«Eallogierdu – Tundraens voktere»

Regi: Sara Margrethe Oskal

Norge 2023

Konflikter mellom storsamfunn og næringsliv, og reindriftssamenes tradisjonelle levesett, har vi sett mange eksempler på den siste tiden. Men uroen for framtida ligger på flere plan. Vissheten om valgene som må tas blir fint fanget opp i Sara Margrethe Oskals på flere vis historiske debutspillefilm «Eallogierdu – Tundraens voktere», en film hun ikke minst holder fram som den aller første samiske kjærlighetsfilmen.

Mens andre filmer med samisk innhold har gått rett inn i kulturelle verkebyller, som norsksvenske «Sameblod» gjorde med arven etter «forsvenskning» og 30-tallets raseforskning, og Amanda-vinneren «La elva leve» gjorde med Altasaken, har Oskal valgt en annen og mer personlig innfallsvinkel. Hennes fortelling er hentet fra vår egen samtid. Dette er på overflaten en klassisk kjærlighetshistorie mellom to litt umake sjeler, og byr på både hjerte og smerte idet tvilen slår gnister og omverdenen vil ha et ord med i laget. Men også møtet mellom Lena (Risten Anine Kvernmo Gaup) og Mahtti (Nils Ailu Kemi) har et bakteppe som drøfter samisk identitet og tradisjoner.

Lena kommer tilbake til Sápmi og Kautokeino sammen med sin lille sønn etter å ha reist fra hjemstedet for mange år siden og blitt billedkunstner i Oslo. Nå har hun fått stipend og kunstneropphold på oppvekststedet for å jobbe med et prosjekt om kjønnsroller, spesifikt knyttet til kvinner i reindriftsnæringen. Hun møter lokal motstand fra første stund. Ikke bare skepsis og mistro, men også fiendtlige kommentarer som vi snart aner har rot i det som skjedde den gangen hun flyttet fra bygda.

Nils Ailu Kemi og Risten Anine Kvernmo Gaup spiller Lena og Mahtti i den samiske kjærlighetsfilmen «Eallogierdu – Tundraens voktere», som er Sara Margrethe Oskals debutspillefilm. (Norsk Filmdistribusjon )

Lenas mor er ikke noe unntak. Hun skjønner seg ikke på kunsten hennes, ser helst at hun skal begynne med noe annet, og er ikke minst opptatt av hvorvidt barnebarnet kan samisk eller ikke. Akkurat årsaken til konflikten mellom Lena og lokalsamfunnet blir sentral i den underliggende tematikken som gjør «Eallogierdu» til noe mer enn en «bare» en kjærlighetsfilm.

Under ulmer generasjonskonfliktene og vanskelige valgene som den yngre generasjonen samer står overfor. Lena må håndtere konsekvensene av de valgene hun tok når hun nå møter seg selv i døra. Det er følelser og erfaringer manusforfatter og regissør Oskal trolig har førstehånds kjennskap til, og som bidrar til filmens mørke og motsetningsfylte klangbunn.

Bortsett fra pubeieren som arrangerer joikekonkurranser og er Lenas barndomskamerat, er Mahtte den eneste som tilsynelatende ikke bryr seg om Lenas fortid. Det vil si, han bryr seg veldig om Lena, og det er gjensidig. Mahtte er en ung reindriftsutøver som jobber både med egen flokk og flokken til moren, som vegrer seg for å overlate familie- og driftsansvaret til sønnen. Hun krever at han skal gifte seg med en sambygding som selv har reinflokk, så flokkene kan slås sammen. Derfor ser hun Lena som en trussel mot det bestående og en ubrutt tradisjonsrekke. Men Lena er sterkere enn mange tror. Hun kan håndtere en lasso bedre enn de fleste sambygdingene, også i billedlig forstand.

Sara Margrethe Oskals regi skildrer forholdet mellom Lena og Mahtte på en neste liketil måte, uten å glemme ømheten og lidenskapen i den plutselige kjærligheten. Kameraet veksler mellom uttrykksfulle ansikter og større panorering over natur og reindrift. Oskal får fram slitet og uforutsigbarheten ved reindriften, som igjen er en grunn til at mange gir opp. Og samtidig den underliggende humoren som kan ligge i en utrangert snøscooter, de fine scenene med Lenas sønn, i de rustikke omgivelsene eller i noe så enkelt som at det å være nyforelsket kan bety å vikle seg ut av uhorvelig mange meter med skallebånd når man kommer rett fra reinflokken, møter kjæresten og klærne skal av i en fart.

«Eallogierdu» kommer blant annet som følge av tidenes mest målrettede satsing på samiske filmskapere og historier, men også i et generelt løft for samisk kunst. Lena i filmen tegner og maler bilder med motiver som problematiserer kjønnsroller, tradisjonell og strukturell makt, machokultur og kvinnenes posisjon. Oskal portretterer mødrene i filmen som sterke, men også som dels dogmatiske tradisjonsbærere.

Risten Anine Kvernmo Gaup i den samiske kjærlighetsfilmen «Eallogierdu – Tundraens voktere». (Norsk Filmdistribusjon )

Lenas mor mener Lena bør male reinsdyr eller noe vakkert i stedet for de «stygge» bildene hun får kritikk for når hun stiller dem ut lokalt, bilder folk mener gjør narr av samiske kvinner og samisk kultur. Tegningene og maleriene i filmen vil for øvrig noen kjenne igjen fra utstillingene til Máret Ánne Sara, som ellers er mest kjent for det politiske prosjektet «Pile o´ Sápmi», som blant annet ble vist foran Stortinget. Det store «veggteppet» bestående av 400 reinsdyrhodeskaller som en kunstnerisk protest mot tvangsnedslakting av reinsdyrbestandene i Finnmark, er nå det første du ser når du kommer til det nye Nasjonalmuseet.

Ved å bruke Saras bilder i «rollen» som Lenas kunst, legger Oksal nok en dimensjon til filmens komplekse klangbunn rundt kultur, identitet og reindrift, men på en klok og implisitt måte uten å gjøre et større poeng ut av det. Mellom linjene illustrerer de dilemmaene som Lena står overfor, og tvilen Mahtti åpenbart har rundt reindriftsnæringens framtid. Oksal forlot selv reindriftsnæringen for ti år siden for å satse på kunsten i stedet. De emosjonelle omkostningene vi ser omriss av hos Lena og Mahtti, kan med andre ord være biografiske.

fra filmen «Eallogierdu – Tundraens voktere». (Norsk Filmdistribusjon )

Risten Anine Kvernmo Gaup, som mange vil dra kjensel på fra «hovedrollen» som Ellen Marit Gaup i «Makta»-episoden som omhandlet den samiske aksjonen av Statsministerens kontor, bærer fint de mange motstridende følelsene hos Lena, mens skuespillerdebutant Nils Ailu Kemi får fram frustrasjonen som både slit, forelskelse og en tverr snøscooter kan framkalle. Finnmarksvidda er en takknemlig location for en film som skal vise både nære følelser og høy himmel. Anders Hoft har en egen realistisk signatur i måten han fotograferer både mennesker, dyr og natur på, hvor han får fram skjønnheten i det ubehandlede, i det vanlige og rustikke og i det klønete, om man kan si det om en gryende forelskelse eller et voksent mor/datter-forhold.

Kjærlighetshistoriens motor er det som driver handlingen, men akkurat som andre motorer i kulda kan den være lunefull. Manuset til «Eallogierdu – Tundraens voktere» går litt på tomgang etter hvert, med gjentakende tankefulle stunder på snøscooteren og litt lite utnyttelse av det samfunnet Oksal plasserer fortellingen sin i. Men disse partiene kan også fungere som en meditativ kjerne som understreker forbeholdene i Lena og Mahttis muligheter sammen. Oksal forteller uansett en historie vi fester lit til, med skikkelser vi tror på og et ikke-aktivistisk strukturelt bakteppe som vil bidra til å avkle myter og fordommer rundt reindrift og samiske levesett.

Anmeldelsen er basert på førpremieren under Bodø2024. Førpremierer i flere byer i anledning Samenes nasjonaldag, ordinær premiere 9. februar.