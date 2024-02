Wisting er klar til ny tjeneste i påsken

Dette er den første norske egenproduksjon som Viaplay lanserer i kjølvannet av det svenske strømme- og TV-selskapets store økonomiske problemer det siste året. Viaplay har hatt to sesonger av «Wisting» på vent, sammen med blant annet «Furia 2» og to sesonger «Pørni». Den fjerde sesongen av «Wisting» med Sven Nordin i hovedrollen som Larvik-etterforskeren William Wisting kommer på Viaplay som påskekrim, på palmesøndag i slutten av mars.

Far og journalistdatter Wisting havner i dramatiske omstendigheter i den nye sesongen av «Wisting». Sven Nordin og Thea Green Lundberg er tilbake i rollene i den norske krimserien til påske. (Lars Olav Dybvig)

Ifølge pressemeldingen fra Viaplay skal den neste sesongen av serien som er basert på Jørn Lier Horsts bestselgende kriminalromaner by på mange overraskende plot-tvister. Dette er den første sesongen i serien som er originalskrevet, men stadig basert på karakterene fra «Wisting»-bøkene, denne gang med manus av Vegard Steiro Amundsen, mens Henrik Georgsson («Broen») har regien.

«Wisting»-universet rommer et Larvik som åsted for dramatiske forbrytelser, og denne gangen skal det blant annet handle om en forsvinningssak for Sven Nordins populære politimann. En idyllisk sommerkveld forsvinner en seks år gammel britisk gutt fra familien sin, samtidig som en hotellansatt blir funnet drept. Familien mottar løsebrev og kryptiske meldinger, og Wisting aner at det er personlige motiver bak kidnappingen.

Som tidligere byr serien på et internasjonalt skuespillergalleri i tillegg til kjente norske skuespillernavn, blant annet engelske Rupert Evans kjent fra Netflix-suksessen «Bridgerton» og vinterens kritikerroste dramaserie «Black Cake» på Disney+. Thea Green Lundberg er tilbake i rollen som journalist og Wistings datter Line, mens Andrea Bræin Hovig er blant de nye navn på rollelista i den påskeklare sesongen. Ifølge Viaplay har «Wisting» vært en suksess for strømmetjenesten siden krimdramaet hadde premiere i 2019.

– Jeg synes Wisting har elementene en god krimserie skal ha. Både med en krimgåte som skal løses og plottvister underveis, men også en dimensjon av menneskelighet og emosjoner mellom karakterene som jeg mener er unikt for Wisting sier hovedrolleinnehaver Sven Nordin i meldingen fra Viaplay.

– Det handler om mer enn å bare fange skurkene, men viser også livet utenfor etterforskningen, som ikke alltid går opp med suksessfaktoren som ligger å løse en sak, sier Sven Nordin

Serien består av fire episoder som slippes på Viaplay samtidig. Den femte og foreløpig siste innspilte sesongen av «Wisting» har foreløpig ikke fått premieredato.

