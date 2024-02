Varsler demonstrasjon ved MGP-finalen i Trondheim: – Stille markering mot folkemord

Det er aktivister fra Aksjonsgruppa for Palestina i Trondheim som skal ta plass utenfor det utsolgte Trondheim Spektrum på Øya under MGP-finalen lørdag kveld. Inne i den utsolgte hallen skal 8.500 tilskuere være med å heie fram de ni artistene som skal konkurrere om å bli Norges bidrag til vårens Eurovision Song Contest i Malmö.

Finale i Eurovison Song Contest 2023 Årets Eurovision Song Contest arranges i Malmö denne våren, etter at Loreen vant for Sverige i Liverpool i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB (Heiko Junge/NTB)

Årets Melodi Grand Prix-show har vært preget av markeringer utenfor NRKs hovedkvarter på Marienlyst de siste helgene. Demonstanter har mintes de drepte i Gaza, protestert mot Israels pågående krigshandlinger på Gaza-stripen og krevd at NRK tar til orde for å få Israel kastet ut av årets Eurovision Song Contest.

– Vi kommer til å stå og ha en stille markering utenfor Trondheim Spektrum, for å minne publikum om det pågående folkemordet Israel begår i Gaza, sier talsperson Margrethe Guldal Einarson i Aksjonsgruppa for Palestina i Trondheim til Dagsavisen.

MGP-finalen i Trondheim blir gjennomført som planlagt, selv om ekstremvær har preget deler av landet de siste dagene. Lørdag kveld skal ekstremværet over, selv om det ifølge Yr er meldt om kraftig vind på opp til 20 meter per sekund.

Demonstrantene fra Aksjonsgruppa for Palestina møter opp utenfor Trondheim Spektrum uansett værforhold, sier gruppas talsperson til Dagsavisen.

Aktivistene krever at NRK gjør mer for å få Israel boikottet i Eurovision Song Contest og den israelske allmennkringkasteren KAN utestengt av den europeiske kringkastingsunion EBU.

MGP 2024 MGP-finalist Margaret Berger er blant artistene som er kritisk til Israels deltakelse ved årets Eurovision Song Contest. Her under første prøve torsdag før finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim Spektrum lørdag. (Alexander Vestrum/NTB)

– Vi ønsker å ha publikum med oss i kravet, og vi vet at mange av dem allerede er med oss. En meningsmåling viser at halvparten av landets befolkning allerede er for en generell boikott av Israel, sier Einarsen.

Hun støtter også de artistene i årets MGP-finale som har uttalt seg kritisk, blant dem Margaret Berger i et intervju med Dagsavisen denne uka, til at Israel får delta i Eurovision-finalen i år.

I takt med MGP-showene på NRK i januar har de kritiske røstene til Israels deltakelse i Eurovision blitt flere. Før siste delfinale i MGP hadde 294 norske artister signert et opprop med krav om at NRK gjør mer for å få Israel utestengt fra musikk-konkurransen som følge av Israels pågående krigshandlinger mot sivilbefolkningen i Gaza. Oppropet kom samme dag som FN-domstolen ICJ som krevde at Israel sørger for å hindre et folkemord i Gaza.

Nær 300 norske artister krever at NRK gjør mer for å få Israel utestengt fra årets Eurovision Song Contest, blant dem Åge Aleksandersen, Ane Brun, Sondre Lerche og Aurora. (NTB)

– Det er flere av MGP-artistene som har uttalt at Israel ikke burde ha fått delta i årets Eurovision. Samtidig hører vi fra NRK at det ikke er deres plass å ta grep eller å drive utenrikspolitikk. NRK gjemmer seg bak et manglende flertall blant europeiske kringkastere, når de faktisk kan løfte Israel- og Palestina-spørsmålet i forbindelse med sin egen deltakelse. Aksjonsgruppa står bak disse artistene, sier Einarsen.

[ Dagsasvisen anmelder MGP-finalistenes bidrag (+) ]

– Jeg er imponert og glad for at flere av kveldens artister allerede har løftet dette spørsmålet og tematisert sin egen rolle i eventuell Eurovision-finale. Gjennom det viser de hvordan de enkeltpersoner og grupperinger kan ta ansvar og gå foran med et godt eksempel. NRK gjemmer seg derimot bak et manglende flertall i EBU, sier hun.

NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen har avvist at det er aktuelt for NRK å gå i bresjen for en Israel-boikott, blant annet fordi det er allmennkringkasteren KAN som er medlem av EBU og som står bak Israels bidrag til Eurovision-finalen. EBU har også kommet med en offisiell uttalelse om at Israel-boikott er uaktuelt for kringkastingsorganisasjonens medlemmer.

[ Vil legge mer press på Israel ]

Hva Aksjonsgruppa for Palestina skal gjøre utenfor Trondheim Spektrum ved MGP-finalen ønsker hun ikke å gå inn på. Det som er hevet over enhver tvil er at demonstrasjonene som krever Israel-boikott og kravene om handling rettet mot NRK ikke kommer til å stilne i ukene og månedene fram til finalen i Eurovision Song Contest, der Norge skal delta i samme delfinale som Israels bidrag.

Aksjon for drepte journalister på Gaza Oslo 20240113. Demonstranter fra Aksjonsgruppa for Palestina har aksjonert mot Israels krighandlinger på Gaza, blant annet på drapene av journalistene som jobber i området. Kravet deres har vært og er at NRK gjør mer for å få Israel utestengt av Eurovision 2024. (Annika Byrde/NTB)

På nettet har artisten Marthe Valles opprop «Israel ut av Eurovision» fått over 20.800 underskrifter siden begynnelsen av desember. I Sverige har over 1000 artister, blant dem Robyn og Timbuktu, gått sammen om et opprop som krever at svenske SVT og EBU utestenger Israel. På Island har allmennkringkasteren RÚV uttalt at det vil være opp til vinneren av landets MGP om de skal delta eller selv boikotte Eurovision-finalen i mai.

– Vi hører fra NRK at de ikke kan ta til orde for å boikotte Israel fordi det ikke er deres plass å drive utenrikspolitikk. Det stoppet dem ikke i 2022, da NRK jobbet for å hive ut Russland fra EBU etter invasjonen av Ukraina. Et palestinsk liv er like mye verdt som et ukrainsk liv. Israel dreper og fengsler også palestinske journalister i en skala som ikke er sett før. Når EBU er unnfallen er det NRKs ansvar å stå opp for palestinske og israelske journalister.

[ UD advarer nordmenn i Israel og Palestina ]