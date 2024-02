Favoritter fra den norske jazzen

---

JAZZ

Scheen Jazzorkester & Cortex

«Frameworks»

Clean Feed

JAZZ

Friends & Neighbors

«Circles»

Clean Feed

Det buldrer godt i Skiensjazzdraget for tiden. En av dem som sørger for det er trompetist Thomas Johansson, et velkjent navn på den norske jazzscenen, fra blant annet Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra, Paal Nilssen-Love Circus og ikke minst Scheen Jazzorkester. Johansson skrev musikk for denne jazzstoltheten fra Skien, som i 2019 ble utgitt på albumet «As We See It». Nå har han skrevet ny musikk for skiensorkesteret, denne gangen har han dessuten tatt med seg resten av trompetistens hardtsvingende kvartett Cortex, en stødig leverandør av avantgardefestmusikk for å bruke deres egne ord, som lener seg på arven etter storheter som Ornette Coleman.

Albumet «Frameworks» ble spilt inn live i Hamar i 2022 og ble skrevet som et bestillingsverk som på norsk fikk navnet «Flettverk». Det er et flettverk av ulike stemninger og uttrykk, i en dynamisk musikalsk reise fra hardtslående groovy utblåsninger til det mer lavmælte. Den lekne friheten fra Cortex er beholdt, den har bare fått en god dose ekstra kraft takket være det mektige skiensorkesteret. Vel blåst.

Johansson er også aktuell med et annet frittgående kollektiv, «Friends & Neighbors», som i tillegg til trompetisten består av André Roligheten (saksofon), Oscar Grönberg (piano), Jon Rune Strøm (bass) og Tollef Østvang (trommer). De beveger seg i noe av det samme landskapet som Cortex, her er arven etter Coleman tydelig også i selve bandnavnet, som er hentet fra et livealbum av den stilskapende saksofonisten fra 1970. På ferske «Circles», også dette utgitt på portugisiske Clean Feed, åpner de dessuten med en låt – «Cecil» – som vi får anta er et nikk til pianist Cecil Taylor, en annen stilskapende frijazzpioner, som vi kan høre drag av hos Grönberg, som har signert låten.

Friends And Neighbors overbeviser igjen. (Peter Gannushkin)

Friends & Neighbors løfter arven fra mestrene inn i vår tid, der de beveger seg uanstrengt mellom det komponerte og frittgående improvisasjon. Det er fritt og fengende. Sjekk bare på tittellåten, «Circles», med et fengende tema over en duvende groove, eller fine «Latin Phonetics», et stilrent nedslag for dette albumet, fra en av våre favoritter på den norske jazzscenen akkurat nå.

