Lillebjørn Nilsen er borte, men alle platene hans er her fortsatt

– Når mange spør meg om hvorfor jeg ikke lager noen nye spør jeg om hvor mange av sangene mine de kjenner. «Jo, aaæh, den om Oslo», sier de da, og så kan de kanskje to, mens jeg har laget 100. Nå har jeg et repertoar som er stort nok. Jeg spiller på Rockefeller hver sommer, over to timer, og det kommer alltid noen etterpå og spør om hvorfor jeg ikke spilte den og den sangen. Det er ikke så mange sanger jeg ikke har laget, for å si det sånn, sa han da vi snakket sammen i 2010.

Å raske sammen noe han hadde liggende for å fylle ei ny plate var heller ikke aktuelt: – Jeg er veldig opptatt av intakte album. At et album er et opus som kan holdes samlet. Albumet kom med LP-platen, som ga musikerne en idé om albumet som et konsept. De ble opptatt av rekkefølgen på låtene, av dynamikken i sammensetningen. Men på radio virket det som om pickup-armene ikke gikk lenger inn på platene enn til spor to. Derfor la vi musikken som var litt mer utfordrende lenger inne, sa han i det samme intervjuet.

De siste 30 årene av sitt liv ga han ikke ut nytt materiale. Men Lillebjørn Nilsen etterlot seg over 100 innspilte spor på sine egne album. På tross av at samlealbumet «40 spor» ble en del av inventaret i norske hjem må vi innse at mange bare kjenner en håndfull av disse. Derfor går vi gjennom alle platene hans en gang til, med påminnelser om noen av de fineste sangene som sjelden blir nevnt i den store sammenhengen.

Young Norwegians: «Things On Our Mind» (1967) og «Music» (1968)

Til å begynne med var det Lillebjørn Nilsen og Storebjørn Morisse som var den unge lyden av Norge, stemmer, gitar og fele, men på det andre albumet kom Steinar Ofsdal med på bass, og ga dem et bredere spekter. Innholdet på albumet var sterkt inspirert av norske, engelske og irske folkeviser, men musikken er så rent og entusiastisk framført at den har holdt seg usedvanlig godt. Her er også «Danse, ikke gråte nå», som er den første sangen Lillebjørn Nilsen skrev selv: – Jeg var 17 år eller sånn, og gikk på realskolen. Den var et svar på en stiloppgave:«Grei ut om et dikt du er glad i», og så skrev jeg dette diktet selv. Jeg hadde ikke trodd det skulle nå andre enn meg. Den forteller alt om hva jeg har drevet med siden, fortalte han oss i 2010.

HISTORISKEBILDER Lillebjørn Nilsen i begynnelsen av karrieren, under innspillingen av filmen "Himmel og helvete" i 1969. (Ervik, Per/NTB)

«Tilbake» (1971)

Debutalbumet «Tilbake» er nok det mest underkjente av Lillebjørns album. «Far har fortalt» er den eneste sangen som gikk inn i standardrepertoaret hans, den om «byen slik den var, før bilene fylte våre gater».

Alt begynner med «Nattstemning fra en by». Med «Elisabet» rett etter, laget på vei hjem fra Club 7 den gangen det lå i Frognerkilen, hører vi allerede her to av hans fineste sanger om Oslo. Han er svært inspirert av de samtidige britiske folkesangerne, og «Ravneferd» er en oversettelse av en melodi han hadde lært av Roy Harper. «Tilbake» er veldig god å høre på i dag, med sin nære og rene tilnærming til musikken. En litt vidunderlig de-lager-dem-ikke-sånn-lenger-opplevelse. Faren hans fikk pryde forsiden på omslaget.

Lillebjørn Nilsen: Tilbake (Grappa)

– Jeg var så sær. Det er merkelig at jeg fikk lov til å lage det albumet. Jeg skulle ikke ha platesidene inndelt i låter, det var side A og side B som gikk i ett. Jeg hadde vært ute med båndopptaker og tatt opp lyder som ble lagt inn. Den var umulig å spille på radio, og den solgte ikke. Uten noe tekst på forsiden av coveret, baksiden med bare tett tekst. Jeg var veldig eksperimentell. Fordelen var at jeg da kunne tillate meg å lage noe mer tilgjengelig etterpå, fortalte han oss senere. Og mer tilgjengelig skulle han bli.

HISTORISKEBILDER Store deler av viseeliten i Oslo i 1971: Øystein Sunde, Hege Tunaal, Ole Paus, Finn Kalvik og Lillebjørn Nilsen. Dessverre kom det aldri plate fra Nilsen, Sunde og Kalviks "Vi viser oss"-turneer. (Aage Storløkken/NTB kultur)

«Portrett» (1973)

To år etter albumdebuten var Lillebjørn Nilsen tilbake med «Portrett». Med «Gategutt» (tekst: Rudolf Nilsen) og «Barn Av Regnbuen» (melodi: Pete Seeger), uten noen nummer som hovedpersonen hadde laget helt selv, men med konstruktiv og fantasifull utnyttelse av tradisjonsmaterialet.

Lillebjørn Nilsen: Portrett (Grappa)

Her er så mange arbeidersanger (udødelige «Ola Tveiten» er en av dem) at de utgjør halve albumet. Også instrumentallåten «Coal Creek March», som i Lillebjørns versjon fikk tittelen «25. september – 72». Dette var datoen da Norge sa nei til EEC i en folkeavstemning. «Portrett» er altså Lillebjørn mest politiske album, men også med «Regnet er en venn» som en av hans mest poetiske. «Portrett» gikk til topps på albumlistene. Siden da var han i folkets eie.





«På stengrunn» (1973)

«Gategutt» ble med videre til dette albumet med tonesatte dikt av Rudolf Nilsen, med Lillebjørn, Kari Svendsen, Jon Arne Corell, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal og Carl Morten Iversen.

« … og Fia hadde sko» (1974)

Et album med barnesanger, de fleste nyskrevne av artisten selv. En av dem var «Haba Haba», som ble så populær at hele albumet skiftet tittel året etter.

Lillebjørn Nilsen: Og Fia hadde sko (Grappa)

«Haba Haba» ble til under en jam etter en TV-innspilling på Centralteatret i 1968, med Lillebjørn og medlemmer av Christiana Fusel & Blågress og … Fleetwood Mac. Utgangspunktet var den gamle blueslåten «Shake Your Money Maker» av Elmore James.

«Byen med det store hjertet» (1975)

Lillebjørn Nilsen hadde et stort hjerte for Oslo, men tittelsangen på dette albumet forteller om byen med «et hjerte av is». Den handler nemlig om boligsituasjonen for unge mennesker i etableringsfasen. Problemstillingen er vel fortsatt aktuell, snart 50 år etter. «Fullstendig anonym» tar også opp storbyens mindre attraktive sider.

Lillebjørn Nilsen: Byen med det store hjertet (Grappa)

Det sterkeste innslaget på albumet er likevel «Victor Jara», om visesangeren som ble drept av det nye regimet etter kuppet i Chile i 1973. Her er også en nyinnspilling av «Danse ikke gråte nå», ganske lik den som først kom med Young Norwegians. Blant de mer glemte innslagene er den eksistensielle «Stormen», og «Brevet», så ensom og lengselsfull som en sang kan bli. Nå er det jazzmusikere i kompet, i et musikalsk sett svært variert repertoar.

Lillebjørn Nilsen ble innlemmet i Rockheim Hall of fame i 2013, sammen med Anne Grete Preus og Nora Brockstedt. Nå er alle tre borte. (Krister Sørbø/Dagsavisen)

«Hei – fara! Norske folkeviser» (1976)

Folkemusikken var med på alle albumene til Lillebjørn Nilsen, men her lot han dem få et helt album. Fra «Pål sine høner» til «Blåmann, Blåmann bukken min», men også mindre kjente innslag.

Lillebjørn Nilsen: Hei-fara (Grappa)

Sangeren setter så sterkt personlig preg på disse at albumet høres ut som en helt naturlig fortsettelse av historien hans. Her er også det første møtet med «Valle Auto og Bensin», en fornøyelig oppdatering av en gammel folkemelodi som ble med på repertoaret videre.

«Oslo 3» (1979)

«Stilleste gutt på sovesal 1» skulle vært tittelen på albumet om kunstneren hadde fått det som han ville, men plateselskapet gikk for en enklere variant. Denne sangen åpner albumet, tett fulgt av «Bysommer». Deretter følger han sin oppskrift med å komme med litt av hvert. Først den helt vidunderlige «Forandring», om tidens nådeløse gang, oversatt fra Phil Ochs’ «Changes». Rudolf Nilsens tekst «Påske» blir like stemningsfull, og også hans helt egne morgenhilsen «Hei lille svarttrost».

Lillebjørn Nilsen: Oslo 3 (Grappa)

«Luchin» var opprinnelig en sang av Victor Jara. Her kommer også en forfriskende annerledes «Hane på taket», som er spilt inn med sitar og tablas (av Nazir Ahmed). Her er også «Angelicas vise», en av disse egentlig trivielle nilsen’ske betraktninger om hvordan dagen skrider fram, men som med den rette melodien og det lette arrangementet blir til rent gull.

Ballade: «På turné» og «Ekstranummer» (1978/1980)

Supergruppe med Lillebjørn Nilsen, Åse Kleveland, Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand. De ga to album der de lekte seg med musikkhistorien. Lillebjørn kom med sin egen «Digt (ta deg sammen)», kanskje ment som en pop-parodi, og i den andre enden av spekteret, «Soweto» skrevet sammen med Klevstrand, en protestvise om apartheidstyret i Sør-Afrika.

«Live At Sioux Falls, South Dakota» (1979)

I 1979 spilte Lillebjørn Nilsen og Steinar Ofsdal på Nordfest på et college i South Dakota i USA. «This is a tune we hear often in Norway» sier Nilsen mens Ofsdal stemmer fela, og publikum er helt med på notene. De kom med et humørfylt repertoar, med hovedvekt på sine beste folkemusikalske sider, og beviste Lillebjørns påstand om at det lokale er det mest universale. Dette ble også underbygget den gangen den amerikanske artisten Mark Olson (også kjent fra The Jayhawks) i Dagsavisens «Anbefalt»-spalte trakk fram akkurat dette albumet.

historiskebilder Lillebjørn Nilsen, her sammen med Hot Club de Norvège under utdelingen av Spellemannprisene for 1982, som han vant for årets viseplate. (Inge Gjellesvik/NTB)

«Original Nilsen» (1982)

Denne plata får en fartsfylt begynnelse med «Tanta til Beate», med Hot Club de Norvège i full swing bak sangeren. Med «Crescendo i gågata», «Se alltid lyst på livet», «Fin frokost» og «God natt Oslo» i tillegg er det ikke rart at dette ble hans største suksess siden «Portrett» ni år før.

Lillebjørn Nilsen: Original Nilsen (Grappa)

Her er mye annet attraktivt i tillegg de fem nevnte «hitene». «Byen jeg kjente som min» handler om Derry i Nord-Irland i originalversjonen til Phil Coulter og The Dubliners, og den norske teksten tar vare på innholdet, med et vers på engelsk til slutt. Orienteringen utover fortsetter i den langt gladere «Hei New York». Mest undervurdert er «Jiris sang», som kunne vært Lillebjørns egen hjemlengsel fra turnélivet. På hans egne innholdsrike nettsider skrev han at den er inspirert av en østeuropeisk hotellmusiker han traff langt mot nord. Som fortalte om elendige arbeidsavtaler, hvorpå vår mann kalte inn Norsk Musikerforbund og fikk ordnet opp i forholdet. Hans siste personlige svar til sine mange spesielt interesserte følgere kom så sent som 23. januar.

Lillebjørn Nilsen på Øyafestivalen i 2010, der han avsluttet så fint med "God natt Oslo" midt på dagen. (Paal Ritter Schjerven)

«Hilsen Nilsen» (1985)

Albumet begynner med den ikke ukjente «Alexander Kiellands plass», men etter den kommer det ingen sanger som har blitt folkekjære i vanlig forstand. Dette er ikke til forkleinelse for resten av plata, som for første gang er viser der Lillebjørn står for alle tekster og melodier selv.

Lillebjørn Nilsen: Hilsen Nilsen (Grappa)

«Inni mitt hode» er en a cappella med venner i koret, men det er mulig 80-tallet setter sine spor andre steder. For «Guten med Lutten» er arrangert som en poplåt, og artisten var vel aldri så streit velkledd som på omslaget her. Samtidig klarer han seg godt helt alene med gitaren i den påfølgende «Angelika». «Langt langt borte» er også erketypisk Nilsen, sånn som den fanger oppmerksomheten med sin stilsikre poesi.

«Sanger» (1988)

Dette er kanskje det sterkeste albumet Lillebjørn Nilsen lagde. Ti sanger med en sammenhengende, ettertenksom og melankolsk stemning. Jeg kan støtte meg på egne, samtidige vurderinger fra Nye Takter i 1988: «Alle med Nilsens umiskjennelige nærhet, hans formidable evne til å være enkel og subtil samtidig. Et forsvar for et tenkende samfunn, med varme tekster til varme melodier.»

Lillebjørn Nilsen: Sanger (Grappa)

De ti sangene har også det til felles at de neppe ringer en bjelle for andre enn Nilsens største tilhengere. «Sanger» er altså et album med mange skjulte skatter. «Språkets poesi» er en henførende hyllest til, eh, språkets poesi, komplett med et stikk til datidas rådende tendenser i musikklivet: «Det høres lett på bussen – av og til på NRK – at det diktes på et språk jeg kan mer enn forstå».

Jeg trakk også fram det utsøkte gitarspillet i 1988, men Lillebjørn har også god hjelp av sine medspillere, blant andre produsent Arild Andersen på bass og Jon Christensen på trommer. Den dempede visesangen bryter bare ut i rock i «Troll», et usedvanlig konkret politisk utspill som dessverre også viser seg å være en evig aktuell advarsel: «Du må lære av historien at til slutt må troll gi tapt/Men i din egen samtid må du lære å se dem kjapt». Og til slutt kommer en av de aller fineste sangene til Lillebjørn Nilsen: «Se deg aldri tilbake» er basert på det gamle sagnet «Agnete og havmannen». Den ble først lansert i spenningsfilmen «Blücher», men kommer som en perfekt avslutning på dette albumet. Mer sjelden å høre er B-sida fra singelutgivelsen, en instrumentalversjon, uten stemmen, men mer av den samme stemningen.

Gitarkameratene: «Typisk norsk» (1990)

Supergruppa med Nilsen, Sunde, Sivertsen og Eggum lagde bare ett studioalbum med nytt materiale. Lillebjørn kom med tre nye sanger, hvorav «Adjø Sabine» er enda en av hans vakreste, tristeste kjærlighetssanger. «Fisketur i øsende regn» og «Anna på Gran Canaria» hører mer hjemme i humorkategorien, men den siste har et deilig latinsk driv.

Lillebjørn Nilsen og Lars Lillo-Stenberg lagde en sang sammen på Nilsens siste album, "Nære Nilsen" i 1993. (Felicia Øystå)

«Nære Nilsen» (1993)

Vi visste det ikke da, men dette ble altså det siste albumet til Lillebjørn Nilsen. Synd at han ga seg som plateartist så tidlig, men han var i alle fall ennå på topp. Den velkjente visepoesien ble best ivaretatt i «Så nære vi var». Vi fikk en fin duett med arvtaker Lars Lillo-Stenberg i «Gul og vissen». «Visst kan øst og vest møtes, Kipling» skrev Lillebjørn om denne på omslaget. Sansen for gode popmelodier fortsatte i sommerhiten «1000 søte damer».

Lillebjørn Nilsen: Nære Nilsen (Grappa)

Albumet har noen spor der folkemusikken igjen står sterkt: «Jenta i Chicago» er Telemark på ny mark, han gjør en ny vri på «Håvard Hedde», og det freidige skjemtestevet «Vidvinkel stev» er en strålende fornorskning av «The Photographers» av Grit Laskin – som også bygde gitarer for Nilsen. I «Hvor kommer alle cowboyene fra» ironiserer han over alle sangere (og musikkjournalister) som bidro til at det i Norge i 1993 var «cowboy meg her, og mere cowboy meg der». Morsomt nok behersket han også denne rådende roots-stilen bedre enn de fleste. I ettertid er det rørende at det siste sporet på det siste albumet ble den irske shantyen «Sistereismannen»: «Så styrer han dit horisonten er klar/og vinden er steady og god der han drar».

«Live In Telemark» (2021)

Etter alle årene uten nye plater kom dette konsertopptaket fra Telemarkfestivalen i 1994 som en velkommen gave. Han opptrer sammen med den irske folkemusikeren Andy Irvine, i en rekke nummer der de briljerer i møtet mellom norsk og keltisk musikk. I enda et gjenhør med «Valle Auto og Bensin» spøker Lillebjørn med at han en gang kommer til å bli spilt på Folkemusikktimen i NRK som eksempel på «gitartoner frå Oslo». Det morsomme er at Folkemusikktimen viet en hel time til Lillebjørn Nilsen da denne plata kom ut 27 år etterpå. En av hans få omfattende intervjuer i senere år, som fortsatt ligger i nettspilleren til NRK og er varmt anbefalt. Men først må vi bare be alle pent om å høre gjennom alle platene hans en gang til.