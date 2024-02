Gjett hvem som skal til Malmö

Oppkjøringen til Eurovision Song Contest og avviklingen av årets Melodi Grand Prix (MGP) er preget av uro. Norske artister og aktivister presser på for at NRK, Den europeiske kringkastingsunionen EBU og politikerne tar til orde for å utestenge Israel fra årets europeiske sangkonkurranse. Og diskusjonen rundt låter, gjenbruk av tidligere utgitte sanger og originale tekster ruller i sitt vante spor. Den antatt største favoritten foran lørdagens MGP-finale, folkrockbandet Gåte fra Trondheim, har måttet skrive ny tekst til sin låt etter at de gikk videre fra delfinalen. Årsaken var at den opprinnelige teksten var identisk med en tusen år gammel middelalderballade.

Men MGP handler også om artister, sanger, show, glitter og fest. Lørdag 3. februar går finalen med de ni gjenværende artistene av stabelen i Trondheim Spektrum. Vinneren skal representere Norge i årets Eurovision Song Contest som arrangeres i Malmö i mai. Her er Dagsavisens anmeldelser av de ni finalistene, i den rekkefølgen opptrer under NRKs finalesending fra Trondheim.





Låt 1: Keiino – «Damdiggida»

Keiino deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024. (Espen Solli/NRK)

---

3

LÅT

Keiino

«Damdiggida»

---

«Damdiggida» er Keiinos tredje låt i Melodi Grand Prix-sammenheng, og trioen har fått oppdraget med å åpne på årets finale. Ved siden av Gåte må de sies å være den andre favoritten til å dra hjem seieren. I 2019 vant de MGP og endte til slutt på sjetteplass i Eurovision-finalen i Tel Aviv med «Spirit In The Sky». To år etter ble de slått av Tix i hjemmefinalen. Skal alle gode ting bli tre med «Damdiiggida» for Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo? Låtskriver Hermansen latt seg inspirere av slåttestev fra Setesdal i refrenget «dam diggi-dam» som Buljo syngerapper og som særlig høres når Hermansen mot slutten synger «Dam-dam suliatten, dam-dam-da/Diggi-dam-dam suliatten). Det er mer preg av folkemusikk over «stevene» i denne knallharde, lekne teknolåten enn av joiken, som til nå har vært trioens varemerke. Rotan synger energisk og synthene slynger seg rundt discokula mens produksjonen (Hermansen og svenske Jakob Redtzer, med fartstid fra Melodifestivalen) trykker på alle de riktige Eurovision-knappene som gjør at dette klistrer seg til hjernen på irriterende vis.





Låt 2: Annprincess – «Save Me»

Annprincess deltar i Melodi Grand Prix 2024. (Espen Solli/NRK)

---

5

LÅT

Annprincess

«Save Me»

---

Annprincess har en av de beste låtene i dette årets MGP, men det er dessverre ingen garanti for at stemmene går hennes vei, skrev vi foran den siste delfinalen. Vi tok heldigvis feil. Annprincess fra Lier overrasket folket med en låt om utenforskap og lengselen etter å høre til, som er skrevet dels som en mytisk fabel med sterk bruk av metaforer, dels som en «elle melle deg fortelle»-allegori. Artisten kom til Norge som 7-åring, da moren flyktet med henne fra Liberia. Avtrykket fra historien hennes har hun dels formidlet siden 2019, med en rekke singler og ikke minst fjorårets fine EP «I Wrote You A letter». Det går en konseptuell rød tråd gjennom alt hun gjør, inkludert MGP-bidraget «Save Me», selv om dette er litt annerledes enn hva hun vanligvis skriver og produserer, en original pop-produksjon med dystre undertoner som overrasker og fenger. Her er plystring, taktfaste beats med islett fra western og en nyansert og kraftig vokal som hevder seg blant dette MGP-årets aller beste.

Les også: Slik vurderte vi låtene i den første delfinalen i Melodi Grand Prix

Låt 3: Gothminister – «We Come Alive»

Gothminister, eller Bjørn Alexander Brem, deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024. (Espen Solli/NRK)

---

4

LÅT

Gothminister

«We Come Alive»

---

Årets zombielåt i MGP-sammenheng. Sender vi Gothminister til Europa (via Malmö) vil han garantert sanke poeng i Tyskland, som er et hovedmarked for advokaten Bjørn Alexander Brem. Siden 1999 har han holdt sitt mørke goth-alter ego gående med en drøy håndfull album bak seg og stor suksess innenfor den tyngre goth- og synthrocksjangeren. «We Come Alive» er en leken låt, litt Rammstein light og med et effektivt refreng med koring som drar det hele til nye høyder. At den er litt blodfattig på ideer underveis skaper litt for mange gjentakelser mot slutten. I Melodi Grand Prix-sammenheng er låten og Goth-ministeren selv «typete» nok.





Låt 4: Ingrid Jasmin -«Eya»

Ingrid Jasmin deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024. (Espen Solli/NRK)

---

5

LÅT

Ingrid Jasmin

«Eya»

---

Det er ikke mange artister som spiller på Bylarm i det ene øyeblikket og i Melodi Grand Prix det neste. Men Telemark-artisten med røtter i Latin-Amerika og musikalsk fartstid fra Spania og Cuba, forener det beste av flere verdener når hun i denne sammenhengen blander flamenco og cubanske rytmer med norsk folkemusikk og elektronika. Om ikke mange fikk med seg Ingrid Jasmin Vogt da hun vant Spellemann i Åpen klasse for debutalbumet «Luna», ble MGP denne vinteren et utstillingsvindu for en av de mest spennende norske artistene om dagen. «Eya» bærer mange av hennes kjennetegn, og starter med den krystallklare stemmen og et heftig folkemusikksug fra munnharpa. Hun følger ikke helt opp den energiske starten, men får inn både vokal «cante» og flamencoens karakteristiske «palmas» blant norske folkemusikk-friere. Låten fortjener en god plassering.

Les også: Slik vurderte vi den andre delfinalen i Melodi Grand Prix





Låt 5: Miia – «Green Lights»

Mia Virik Kristensen deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024 under artistnavnet MIIA. (Espen Solli/NRK)

---

4

LÅT

Miia

«Green Lights»

---

Såre betraktninger i et poplandskap så stort og episk at man skulle tro det var formet av vindmaskiner. Mia Virik Kristensen fra Kragerø er ikke fremmed for å satse høyt, og under sitt faste artistnavn Miia gir hun MGP en låt som ikke står så fjernt fra «Dynasty», monsterhiten hennes fra 2016 som er strømmet vanvittige 167 millioner ganger på Spotify alene. «Green Lights» er skrevet av Kristensen selv sammen med gode krefter som produsenten Benjamin Dan Ravn Fahre, Emelie Hollow, Mugisho og Ida Botten. «Green Lights» burde ha et vel så stort internasjonalt hitpotensial som «Dynasty». Ikke minst fordi Miia har en stemme som overgår de fleste, og her bruker hun den i fullt monn når balladen om et forhold i stagnasjon griper tak gjennom en effektiv intro før sangen skyter fart inn i desperasjonen og opp i de høye tonene. En utfordrer i finalen dette.





Låt 6: Margaret Berger – «Oblivion»

Margaret Berger deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024. (Espen Solli/NRK)

---

5

LÅT

Margaret Berger

«Oblivion»

---

Margaret Berger fra Trondheim er MGP-nestor. Hun oppnådde en imponerende fjerdeplass i Eurovision med «I Feed You My Love» i 2013. Den TV- og konkurranseerfarne artisten vet med andre ord hvilke knapper hun nå skal trykke på, og de bruker hun for alt det er verdt gjennom bidraget «Oblivion». Dette er nok en mørk fløyelslåt med en suggererende rytme under en melodi og et refreng som strekker seg mot stjernene i taket. Låten er skrevet av henne selv, Monika «Moyka» Engeseth, Anders Kjær og Sivert Hjeltnes Hagtvedt, og de to sistnevnte har produsert. «Oblivion» er selvskreven i finalen, men har den det lille ekstra som skal til for at hun gjentar bragden fra 11 år tilbake?





Låt 7: Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo – «Judge Tenderly Of Me»

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024. (Espen Solli/NRK)

---

4

LÅT

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo

«Judge Tenderly Of Me»

---

Mener du at du har hørt denne låten før, er det helt riktig. Den har vært ute siden i fjor høst, og både vært radiolistet og fått enkelte anmeldelser. Den mye omtalte regelendringen om at det er lov å delta med allerede utgitte låter i MGP, baner veien for bidraget til de på hver sin kant etablerte artistene Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo. Her er møter Trøndelag Telemark via TV-programmet «The Voice», hvor de begge deltok i fjor. Musikalsk befinner «Judge Tenderly Of Me» seg i det seriøse country/americana-landskapet. Det er pent og småtrist, og det er for all del to markante og sødmefulle stemmer som kler hverandre i en fin låt i sin sjanger. Men det er vanskelig å se for seg at den skulle vinne finalen.

Les også: Slik vurderte vi den tredje delfinalen i Melodi Grand Prix





Låt 8: Gåte – «Ulveham»

Bandet Gåte er blant favorittene foran Melodi Grand Prix-finalen, som går av stabelen i Trondheim Spektrum, i bandets hjemby. (Espen Solli/NRK)

---

4

LÅT

Gåte

«Ulveham»

---

NRK har bedt Gåte skrive ny tekst til låten «Ulveham», fordi deler av den opprinnelige er basert på tusen år gamle stev, altså fra før kjent materiale. Vi har ikke hørt den «nye» versjonen av «Ulveham», men tror neppe skiftet vil utgjøre den store forskjellen når det kommer til selve uttrykket. Gåte er et av Norges beste og mest karismatiske liveband som mikser folkemusikk, rock og norrøn og europeisk folklore. Men Gåte i MGP? Det hadde vi ikke sett for oss, men når de først er med, blir de selvklare favoritter også i finalen. Felespiller Sveinung Sundli, som nylig sluttet i Gåte, skrev for øvrig MGP-låten sammen med Ronny Janssen til Gåtes EP «Vandrar» som kom i fjor. Det var Sveinung og søsteren Gunnhild Sundli som startet Gåte sammen med blant andre gitarist Magnus Børmark i 1999. Etter seks år som et av landets største rockeband la de ned bedriften, men gjorde comeback i 2017. «Ulveham» er umiskjennelig Gåte, et ritt av et stort og viltvoksende rockeepos tuftet på folkemusikken og sagnene, og med Gunnhild Sundlis vokal svevende over det hele som en mektig vind. Versjonen av «Ulveham» de konkurrerer med i MGP, er nær to minutter kortere enn EP-versjonen, og det er først og fremst oppbygningen og «bruene» som har fått lide. Men den er mer enn god nok til å gå helt til topps og dermed også til Malmö.





Låt 9: Super Rob, Erika Norwich – «My AI»

Erika Norwich deltar i finalen i Melodi Grand Prix 2024 med roboten Super Roy. (Espen Solli/NRK)

---

2

LÅT

Super Rob, Erika Norwich

«My AI»

---

Ingen skal beskylde Trondheimsartisten Erika Norwich for å være ensporet. I fjor ga TikTok-profilerte Norwich ut blant annet «Usynlig», som på sjeldent treffende vis tok depresjon og selvmord blant ungdom på største alvor, samt EP-en «Fra hjertet til hodet og ut». I «My AI», sammen med Rob, en robot vi mistenker fikk sparken fra Transformers, er det verken alvor, hjerte eller krevende bruk av hodet. På et vis er dette befriende lite høytidelig, men dessverre skraper låten bunnen i sitt sjikt. Etter oppskrift fra Aquas «Barbie Girl» jager hun heliumballonger med lekestemmedialog og rett fram teknorytmer uten sjel. Norwich har profilert seg på å tørre å være barnslig, og her har hun funnet en ny lekekamerat i roboten Rob. «My AI» ble en rosa joker og brakte Norwich hjem til Trondheim-finalen. Nå skal hun avslutte hele MGP-finalen 2024, for alt det er verdt. Den kan bli en joker nå også.