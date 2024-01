Oslo kommune vil hedre Lillebjørn Nilsen

Etter regjeringens beslutning er det flere som har tatt til orde i sosiale medier for at Oslo kommune bør på banen og hedre visesangeren med å ta regningen.

– Det er et stort engasjement for en folkekjær artist og kunstner som har betydd og betyr mye for Oslo. Vi ønsker å finne måter å hedre ham på, men det er ikke ennå tatt stilling til hvordan, svarer ordfører Anne Lindboe (H) når NTB spør om dette er oppe til diskusjon hos kommunen.

Bjørn Falk Nilsen, best kjent ved sitt artistnavn Lillebjørn Nilsen, sovnet stille inn lørdag kveld den 27. januar med sine nærmeste rundt seg, opplyste hans plateselskap Grappa mandag.

Nilsen ble 73 år gammel. Da artisten i 2017 fikk utdelt St. Hallvard-medaljen, ble det begrunnet med at han har «skapt sanger og musikk som forteller om og skildrer livet i Oslo».

Kommunen har allerede valgt å hedre Nilsen ved å spille «God natt Oslo» fra klokkespillene i Oslo rådhus hver dag fram til begravelsen. I tillegg blir klokkekonserten førstkommende lørdag klokken 11-11.30 også i visesangerens ånd.

