Kinoklare Kristoffer Borgli: – Det meste av livet mitt foregår inni hodet

Freud kalte drømmer «kongeveien til det ubevisste». For regissøren Kristoffer Borgli, som sist var aktuell med hjemlige «Syk pike», utgjør de også veien til internasjonalt gjennombrudd. Dramakomedien «Dream Scenario» (med norgespremiere fredag) skildrer en frustrert biologiprofessor som blir berømt for å figurere i andres nattforestillinger.

– Som filmskaper vil jeg utforske det helt subjektive: ta kamera inn i minner, forventninger, frykt, angst – og drømmer, sier Borgli (38) til Dagsavisen.

– Det meste av opplevelsen av livet mitt foregår inni hodet, ikke i den objektive virkelighet. Jeg er nesten aldri 100 prosent til stede i omgivelsene. Og jeg er blitt stadig mer interessert i å finne ut hvordan filmmediet kan bearbeide og gestalte fenomenologien av min opplevelse av å være menneske, erklærer han.

Nifse effekter

Hvis ordene virker store, står «Dream Scenario»-mottagelsen utaskjærs i stil. «Vidunderlig merkelig,» skriver New York Times. «Smart om de nifse effektene av berømmelse,» istemmer Guardian.

Det går nemlig dårlig når hovedskikkelsen Paul, spilt av Hollywood-veteranen Nicolas Cage, oppfordres til å cashe inn på sine 15 minutter i vinden.

– Filmen utforsker en middeladrende midtlivsskuffelse hvor selvbildet ikke korrelerer med bildet andre har, forklarer Borgli per videolenke fra sin nye hjemby Los Angeles.

– Det når et punkt hvor det blir så vondt at det blir eksistensielt. Under den eksistensielle krisen oppstår en risikofylt mulighet til å dempe noe av smerten. Og så følger vi en manns naive forsøk på å gå denne stien og få det han ønsker.

Nicolas Cage i «Dream Scenario», regissert av norske Kristoffer Borgli. (Ymer Media AS)

Plagiatproblematikk

Dypest sett ønsker Paul faglig anerkjennelse, selv om det skorter på publiseringsfrekvensen. Borgli vet han treffer tidsånden i gamlelandet når han lar skikkelsen bli gjenstand for et slags åndsverkstyveri ved en kollega.

– Hva kan mastersyke norske politikere lære av filmen?

– Unngå å plagiere andre så langt det er mulig.

Den opprinnelige sarpingen humrer på kjøkkenet i solfylte California.

– Her snakker vi om en person som vil ha anerkjennelse for noe han ikke engang har skrevet ennå, presiserer Borgli.

– Hvorvidt noen faktisk har plagiert noe, blir vanskelig å slå fast. Paul bruker det nærmest som unnskyldning til å være sur på verden, når realiteten er at han har vært lat. Jeg vet ikke om det ligger noen lærdom der.

Samtidskritikk

For egen del ønsker Borgli dypest sett å si noe om vår sosialmedial-viral-banale tid. Nøkkelen, mener han, er det som skjer med Pauls talent for å innta medmenneskers drømmeverden.

– Noe mystisk og magisk blir kjapt dratt inn i samtidens debattmiljø. Det blir redusert til nok et fenomen som vi diskuterer hvorvidt vi er for eller imot, hvorvidt vi kan markedsføre eller ikke. Det blir tygd opp og spyttet ut på samme måte som andre ting vi drøfter nå, i en universell samtidsmodell som gjør at vi snart ikke har noe mystikk eller magi igjen.

Borgli eksemplifiserer med det såkalte «The Dress»-fenomenet fra 2015. Et nettbilde av en kjole avdekket forskjeller i menneskelig persepsjon: Var den blå og svart eller hvit og gullfarget?

– Det gjorde verden til et magisk sted i 24 timer, før vi liksom fant ut av det og gjorde det til et banalt «meme». På samme måte, når en person dukker opp i alles drømmer samtidig, har vi ikke kapasitet eller begrepsapparat til å snakke om det. Det blir for komplisert til å fordøyes, fordi vi ikke har redskapene.

2023 Toronto International Film Festival - "Dream Scenario" Premiere Kristoffer Borgli og Nicolas Cage på «Dream Scenario»-premieren på Toronto International Film Festival. (MATT WINKELMEYER/AFP)

Akademikerbarn

Lenge var Adam Sandler aktuell for Paul-rollen, bekrefter Borgli. Postoperativt er han glad det ble Cage, som ble nominert til Golden Globe-pris for jobben.

– Jeg tror vi endte med det absolutt riktigste valget. Det er umulig for meg å se filmen på annen måte i dag.

De to skal ha «bondet» over det faktum at begge er akademikerbarn. Cages far August Coppola, bror av Francis Ford Coppola, var professor i litteratur.

– Vi snakket om at vi begge hadde sett det akademiske presset fra innsiden. Det blir et mikrounivers, en slags konkurranse der man er misunnelig på andres suksess, rapporterer Borgli – som selv har misunnelsesverdige A24 i ryggen.

Produksjonsselskapet skilter med moderne klassikere som «Midsommar» og «Everything Everywhere All at Once» i katalogen. Strategene om bord skal ha lettet overgangen til amerikanske forhold etter Borglis Amanda-premierte «Syk pike» (2022).

– USA har bare forretningsmodellen, ingen filmfond eller kunstnerstipender. Da blir det fort markedspress om å skulle optimalisere produktet, noe jeg fryktet da filmen skulle lages, innrømmer han.

– I stedet føltes det veldig likt å lage film i Europa. Jeg fikk følge min kreative intuisjon og slapp å oppleve presset om å optimalisere for markedet.

Kristine Kujath Thorp i «Syk pike», som var Kristoffer forrige film og som innkasserte blant annet to Amandapriser og Filmkritikerprisen. (NTB kultur)

I vrangstrupen

– På slippkonferansen i høst roste Cage selvsikkerheten din. Hvor kommer den fra?

– Jeg tror den kommer fra naivitet: at jeg er naiv nok til å tro at ting skal gå bra.

Borgli humrer igjen.

– Jeg er en stor drømmer, og har så mye skaperglede at det ikke blir plass til tvilen. Jeg kunne sikkert dratt nytte av en dose selvkritikk og tvil.

– Joachim Trier gjør det skarpt ute, du – og senest Thea Hvistendahl med «Handling the Undead». Ser vi konturene av en norsk bølge?

– Det virker iallfall ikke negativt å være fra Norge eller Skandinavia. Personlig synes jeg det er spennende å bruke ironi og tørr, dyster humor. Det tror jeg folk har intuitiv forståelse av hjemme, mens mange setter det i vrangstrupen her borte. Jeg liker å utforske steder hvor folk ikke helt klarer å fordøye hva de ser.

Sannhet neste

– Hva blir det neste du utforsker?

– Jeg skriver på en spillefilm som begynner å nærme seg første utkast. Den handler om et par, en mann og kvinne som skal gifte seg, repliserer Borgli overfor Dagsavisen.

Arbeidstittelen er «The Drama», røper han.

– Under en middag oppfordres paret til å dele det «verste» de har gjort, for å være helt transparente. Og det den framtidige bruden deler, er så forferdelig at resten av filmen handler om konsekvensene av å ha fortalt sannheten.

---

Dette er «Dream Scenario»

* Amerikansk dramakomedie fra 2023

* Manus og regi: Kristoffer Borgli

* I rollene: Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Lily Bird, Jessica Clement, Michael Cera, Dylan Baker, Tim Meadows, Nicholas Braun, m.fl.

* Lengde: 1 t. 42 m.

* Aldersgrense: 15 år

* Norgespremiere: 2. februar

---

