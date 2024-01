Når vi døde vågner

---

«De gjenvendte»

Regi: Espen Larsson

Norge – 2023

Om et par uker kommer Thea Hvistendahls zombie-drama «Håndtering av udøde» endelig på kino, der de døde våkner en varm sommerdag i Oslo og snur opp ned på det norske samfunnet. Men før den tid får vi «De gjenvendte», en hjemmesnekret mikrobudsjett-versjon av omtrent samme konsept, som sikkert ble iscenesatt for mindre penger enn catering-budsjettet til «Håndtering av udøde». En småsatirisk zombiekomedie som ser ut til å ha tatt litt inspirasjon fra «What We Do in the Shadows» (samt kanskje japanske «Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies» fra 2001), og gir inntrykk av å være en hel YouTube-serie skviset ned til spillefilmlengde.

Jeg har fra tid til annet kritisert norske sjangerfilmer for å mangle ambisjoner, vyer og oppfinnsomhet, men det er ikke skavanker «De gjenvendte» lider av. Dette er et livlig entusiasmeprosjekt sprekkeferdig av ideer, eksentriske innfall og småmorsomme opptog. Selv den dataanimerte åpningslogoen til produksjonsselskapet Finnmark Productions er kreativ, mens et reinsdyr skyter ihjel en zombie med laserstråler fra øynene. Så alt det er jo positivt. På den negative siden er det vanskelig å hevde at alle disse løsrevne ideene henger tett sammen som en velfungerende helhet, og mye av dialogføringen fungerte trolig mye bedre på manusstadiet enn i munnen på amatørskuespillere med et veldig variert ferdighetsnivå. Så dessverre litt mer moro i teorien enn i praksis.

Et Covid-liknende virus forårsaket en apokalypse som forvandlet deler av Norges befolkning til glupske zombier, men storkonsernet Zombco kom opp med en mirakelkur som ga dem tilbake sine menneskelige egenskaper. Statsbyråkratiets forsøk på å integrere de vaksinerte zombiene tilbake i samfunnet går ikke direkte knirkefritt, og de behandles som tredjerangs borgere. Kyniske bedrifter utnytter denne utstøtte minoriteten som billig arbeidskraft, levende mennesker behandler dem som søppel og samtaleterapien i det statlige «Tilbake til livet»-programmet gjør ikke tilværelsen nevneverdig lettere for de levende døde.

Espen Larssons zombiefilm «De gjenvendte» er laget med mye entusiasme. (Manymore)

Den rehabiliterte zombie-piken Emma (Sonje Brøndmo) bor i et kollektiv med «gjenvendte», som inkluderer den flamboyante TikTok-influenser-zombien Alex (Mathias Tørdal Bleymann). Arrrg (Hugo Mikal Skår) er fortsatt mer zombie enn menneske, kommuniserer bare med guttural gurgling og har en lei tendens til å miste høyrearmen – mens den nerdete regnskapsføreren Stian (Endre Haukland) egentlig ikke er en zombie i det hele tatt, og ble feildiagnostisert av statsbyråkratiet etter å ha tråkket på en tegnestift. Det er vanskelig nok å finne kjærligheten som skeiv jente i storbyen, men en enda større utfordring hvis du er en rehabilitert eks-zombie. Emma er håpløst avstandsforelsket i baristaen Thea (Vilde Stokke), som jobber på Cafe Sør i Torggata – men alt ender bare i skuffelse og knust hjerte.

I mellomtiden herjer en zombie-seriemorder kalt «Dassmorderen» i Oslo, som skaper enda større problemer for de gjenvendte og pisker opp mer zombie-diskriminering på grasrotplanet. Fra tid til annen dukker forresten Stig Henrik Hoff opp i gjestespill som den muldvarpfolk-fikserte konspirasjonsteori-videobloggeren Benny, mens han prøver å avdekke den lumske sannheten bak Zombco-vaksinen. Alt sammen er dessuten formet som en japansk tegneserie plukket opp i manga-avdelingen til Outland-butikken, som er delt inn i kapitler og dandert med illustrasjoner (av tegneserieskaperen Zuzanna Piech).

Langfilmdebutanten Espen Larsson har fått mye ut av de beskjedne spareblussressursene han har til rådighet, og presser inn overraskende mange elementer på en gang her. Filmen er kjapt redigert, tettpakket og spritet opp med en del grafiske elementer, delte bilderuter og kruseduller. «De gjenvendte» har imidlertid en spilletid på 110 minutter, noe som definitivt er i lengste laget, utmattende udisiplinert og med hell kunne ha vært kortet ned med minst en halvtime. Så dette står i fare for å bli den typen undergrunns-produksjon man veldig gjerne vil like, men til tross for all opparbeidet godvilje lett kan miste tålmodigheten med lenge før rulleteksten kommer.

Hvis «De gjenvendte» ble sluppet rett på YouTube og delt på sosiale medier ville den sikkert ha fortjent oppmerksomhet for ambisjonsnivået alene, men å sette opp dette på kino gagner neppe noen. «De gjenvendte» lider dessverre av det samme problemet som så mange andre selvfinansierte entusiasmeprosjekter skapt med stå-på-vilje og friskt pågangsmot her hjemme, enten vi snakker om for eksempel «Mørke sjeler» (2011), «Skjærgården» (2016) eller fjorårets «Bitcoinbilen». Som et hjemmesnekret studentprosjekt er filmen full av kvaliteter, men det er beint umulig å påstå at dette fortjener å nå et bredt publikum på stort lerret.

Oppfinnsomhet og oppriktig entusiasme er en mangelvare innen norsk lavbudsjettfilm, så i vippepunktet mellom kreativitet og kompetanse er jeg tilbøyelig til å tilgi en del keitete grums for å støtte opp om unge filmskapere. Så for alle del, det hadde vært skikkelig spennende å se hva denne gjengen kunne ha kommet opp med hvis de hadde større ressurser og profesjonelle støttespillere.