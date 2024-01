Lyden av ondskap

---

5

FILM

«The Zone of Interest»

Regi: Jonathan Glazer

USA/Eng./Pol. - 2023

---

Det har gått drøye ti år siden sist Jonathan Glazer lagde film, da den metafysiske med sci-fi-mindfucken «Under the Skin» (2003) som var såpass enigmatisk at den ikke engang ble satt opp på kino her hjemme. Sånn ellers har Glazer bare regissert «Sexy Beast» (2000) og «Birth» (2004), mens han har kvesset sine betydelige ferdigheter på en rekke banebrytende musikkvideoer og reklamekampanjer. Hans fjerde film på nærmere 25 år er en antropologisk studie av ondskapens apatiske banalitet, løst basert på romanen av Martin Amis - som ved en lei tilfeldighet døde på samme dag som «The Zone of Interest» hadde sin verdenspremiere under Cannes-festivalen i fjor, der filmen blant annet ble belønnet med Gran Prix-statuetten.

Glazer har mest brukt romanen som et rammeverk mens han forteller sin egen historie, tett basert på fakta – og sanket akkurat fire Oscar-nominasjoner for beste regi, manus, fremmedspråklige film og (her kanskje viktigst av alt) lyd. Dette er en film som fordyper oss i mørket, bokstavelig talt. Etter åpningstitlene gradvis fordufter blir bilderuten helt svart i flere minutter, mens Mica Levis blytunge, atonale og vagt demoniske musikkspor infiserer oss med den rette dommedagsstemningen for de neste to timene. Etter en stund kan vi skimte lyden av kvitrende fugler, og svømmer opp fra det altoppslukende mørket på en varm sommerdag i 1942.

Sandra Hüller i «The Zone of Interest». (SF Studios )

Familien Höss spiser en god lunsj i gresset før pappa Rudolf (Christian Friedel) spaserer ned til vannkanten for å bade sammen med den tenårige sønnen Claus (Johann Karthaus). Ren idyll. Mamma Hedwig (Sandra Hüller) pludrer med deres nyfødte baby, som vil tilbringe mesteparten av spilletiden med å hylgråte uten at noen ser ut til å ense det. Dette er en lykkelig kjernefamilie som eksisterer i en konstant tilstand av apatisk fornektelse. Film er et visuelt medium, men Jonathan Glazer en minst like opptatt av lyd. Klakkelyden av nypolerte lærstøvler som gir gjenklang i veggene, mens Rudolph marsjerer taktfast rundt i familiens romslige herskapshus og metodisk skrur av alle lysene før leggetid. Summingen fra de elektriske gjerdene som omgir eiendommen. Og den konstante kakofonien av desperate skrik, hyl, glefsende vakthunder og skudd. Lyden av død, ondskap og ufattelige lidelser, som kommer fra familiens nærmeste nabo: konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Her er Rudolph kommandant, og ansvarlig for utryddelsen av rundt tre millioner fanger. Ofre som er så dehumanisert at de ikke engang eksisterer i Höff-familiens hermetisk lukkede verden. Deres frodige hage deler mur med leiren, men vi ser aldri uhyrlighetene som utspiller seg der. Bare hører alt det familien Höss likegyldig blokkerer ut, og ser den konstante svarte røyken fra pipen i krematoriet. Ekteskapet mellom Rudolph og Hedwig er preget av distanse: to tomme søvngjengere fanget i et rollespill der all energi vies til å fortrenge virkeligheten. Hedwig får jevnlig sendinger med finkåper og tøy fra Holocaust-ofre, Rudolph fordeler penger stjålet fra fangene og selv den tenårige sønnen Claus samler på sølvtenner.

Hedwig strutter av stolthet mens hun viser sin besøkende mamma rundt på eiendommen, svømmebassenget og alle blomstene hun har plantet i hagen (gjødslet med asken fra brente lik). Hennes vraltende gange og ugrasiøse fremtoning understreker at Hedwig vokste opp i beskjedne kår, en simpel bondejente som endelig har oppnådd status, rikdom og prestisje – mens hun klukker selvtilfreds over at venner nå kaller henne «Dronningen av Auschwitz». Så det virker naturlig at Hedwig reagerer med rent hysteri da ektemannen forteller at han har blitt forflyttet. Aldri i verden om hun akter å forlate sitt paradisiske «Lebensraum».

Fra Jonathan Glazers film «The Zone of Interest», om ondskap sett gjennom en familie som jobber i nazistenes utryddelsesleiren. (SF Studios )

Glazer observerer familien med nådeløs distanse, og gjør absolutt ingen forsøk på å bygge opp empati for dem. Men vi får en dypt ubehagelig fornemmelse av at det egentlig ikke er noe som skiller dem fra oss. En påminnelse om at de mest avskyelige handlingene blir begått av dem som «bare følger ordre». Det finnes ingen grenser for ondskapen begått av byråkrater som likegyldig stempler ut på slutten av arbeidsdagen og drar hjem til familien for å spise middag. Før Rudolph Höss ble henrettet i 1947 gikk han igjennom en psykiatrisk undersøkelse av militærpsykologen Gustave Gilbert, som uttalte under Nürnbergprosessen at Höss var behersket og intellektuelt alminnelig, men så apatisk at hans totale mangel på empati knapt kunne ha vært mer ekstrem om han var direkte psykotisk. Selve skoleeksempelet på det Hannah Arendt senere definerte som «ondskapens banalitet».

Jonathan Glazer viet flere år til å saumfare arkivet i stadsmuseet i Auschwitz, og manuset er basert på vitnemål fra tjenestefolkene som jobbet tett rundt Höff-familien hele tiden. Han spilte inn alt på location rett utenfor Auschwitz, og konstruerte en eksakt replika av huset deres bare tre hundre meter unna den virkelige eiendommen. Glazer rigget hele huset med skjulte overvåkningskameraer, og observerte alt på behørig avstand fra monitorer. Skuespillerne levde ut rollene sine opptil 45 minutter i strekk, uten å ane hvordan alt ble fanget opp. Han endte opp med 800 timer opptak, som ble spikket ned til 105 minutter.

Fra Jonathan Glazers «The Zone of Interest». (SF Studios)

Det enorme arbeidet som ligger bak «The Zone of Interest» gir en grei forklaring hvorfor det tar så lang tid mellom hver gang Glazer er klar med en ny film. Hans iskalde, kliniske, Kubrick-aktige presisjon vil sikkert lugge litt for dem som foretrekker klare føringer, sterke følelser og tradisjonell dramaturgi. Jeg vil ikke motsi dem som føler at «The Zone of Interest» blir mer diffus i sluttetappen, men kraften i denne filmen bør ikke undervurderes. Dette er blytunge saker, som infiserer oss med ubehagelige tanker om vår egen kapasitet for ondskap. Glazer har i intervjuet forklart at dette egentlig er to filmer; den vi ser, og den vi hører. Dette er dessuten et speil, som viser oss at en av de verste formene for ondskap ligger i vår evne til å overse andres lidelser.