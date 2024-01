Jazz som jubler høyt i sky

---

Mary Halvorson

Cloudward

Nonesuch

---

Den amerikanske gitaristen Mary Halvorson tok enda et par steg oppover i jazzhierarkiet med de to ganske forskjellige albumene «Amaryllis» og «Belladonna» i 2022. Begge kom høyt på lister over årets beste utgivelser. Hun kom også til Oslo med «Amaryllis»-bandet for en konsert på Nasjonal Jazzscene i fjor vår. I høst var hun her enda en gang, sammen med pianisten Sylvie Courvoisier, som hun ga ut duoalbumet «Searching For The Disappeared Hour» sammen med i 2020. Hvis man vil få meg seg alt Mary Halvorson er involvert i gjelder det å følge godt med.

Nå er hun allerede klar med et nytt album med sekstetten fra «Amaryllis». «Cloudward», «mot skyene» er et post-pandemisk album, komponert i gleden over at det igjen var mulig å sette seg på fly, reise rundt sammen med dette bandet og juble høyt i sky. Når vi vet dette er det lett å tenke at dette er optimistisk musikk.

Halvorson har en helt unik tilnærming til strengeleken sin. Med dette bandet er det imidlertid komponisten og arrangøren som utmerker seg. Etter konserten deres på jazzscenen i fjor satt jeg igjen med en sjelden følelse av å savne flere utskeielser på gitar. Å høre ensemblet igjen på plate er en god påminnelse om at Halvorson i denne sammenhengen først og fremst er bandleder.

Åpningssporet «The Gate» er en fabelaktig inngang, med Jacob Garchik på trombone og Adam O’Farrill på trompet som de sentrale solistene. Deretter viser Halvorson seg fram i introen på «The Tower», med sine karakteristiske skakke, svimlende gitartoner, som blir fulgt opp av vibrafon fra Patricia Brennan. Halvorson selv trår til med sine beste Hendrix-inspirasjon i «Desiderata», som blir hennes eneste glansnummer som gitarist denne gangen. I «Incarnadine» får vi et celebert innhopp fra Laurie Anderson på fiolin, albumets mest utfordrende spor, godt inne i samtidsmusikken.

Trommeslager Tomas Fujiwara setter i gang «Tailhead» med trommesolo i et lite minutt. Med bassisten Nick Dunstons herlige bassgrooving i begynnelsen på «Ultramarine» er alle i bandet nevnt. Dette konkluderende sporet fortsetter med hele albumets generelle følelse av at komposisjoner, arrangementer og improviserte solopartier går opp i en høyere enhet.