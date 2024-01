Sivert Høyem finner lys i mørket

---

Sivert Høyem

«On An Island»

Warner

Det har gått åtte år siden Sivert Høyem ga ut sitt forrige soloalbum, «Lioness». I mellomtiden har Madrugada vært gjenforent og hatt noen formidable år både på scenen, i studio og med turneer av en skala unge musikere bare kan drømme om å oppnå. Høyem er ikke lenger blant de yngste, men siden musikken hans eldes like sakte som stemmen, blir låtene som danner albumet «On An Island» en naturlig del av det vi kan kalle et pågående livsprosjekt, sanger som stikker dypere både i tekst og musikalsk utforskning enn noe han har gjort før.

Uansett alder er dette et album inspirert av liv, både hans eget og andres vil vi tro. Og av rockpoetiske funderinger som minner om en Springsteen på høyden: «You can get anywhere on a full tank of fuel/And on an empty heart», som han synger i «The Rust (That Eats The Soul)», om nederlaget i å vende ryggen til forfall i både mental og fysisk forstand, være seg biler, kropp eller kjærlighet. Det kan være en historie fra den amerikanske Midtvesten, det kan være fra Vesterålen. Høyem befinner seg et sted midt imellom på det nye albumet, selv om det er forankret på vår side, langt nord i Atlanteren.

Tittelkuttet «On An Island» er nærmest en fabel av det slaget historiefortellingen er full av, om to fremmede som møtes, her på en avsides øy vi kan tenke oss er som Nyksund. Ingen av dem vet hva den andre er, «Angel or Devil, I will love you either way» synger Høyem, og det legger an tonen for hele albumet, hvor en av norsk rocks fremste kronikører igjen lar seg inspirere av folklore, av den brennende kjærligheten og den korte avstanden mellom himmel og helvete, gud og djevel. Få steder er alle disse faktorene så nærme menneskene som på kysten nordpå, på de små øyene og fiskeværene som ligger utsatt til for vær og vind, og hvor folk i generasjoner har våget liv og helse på havet.

Sivert Høyem: «On An Island» (Warner)

Innspillingen av «On An Island» i det lille bedehuset Zoar på øya Nyksund i Nordland, der det i dag bort kun en håndfull fastboende, preger både lyden og atmosfæren på albumet. Det var en spøkelsesby da Høyem vokste opp tre kvarters kjøretur unna, og en naturlig filkulisse for «Insomnia». I dag kan vi tenke oss at det er litt mer folksomt, med eventyrere av alle slag. De siste hører vi lite til på «On An Island». Men det er heller ikke blitt et «bedehus»-album, snarere en innspilling hvor råskapen, enkelheten og nærheten til minner og følelser får komme til sin rett i et enkelt, likevel sammensatt lydbilde.

Åpningskuttet er åpent som et kirkerom uten tak, med høy himmel og truende helvete, mens andre låter har noe av stillheten man kan kjenne i små rom hvor man aner den store tomheten utenfor. De eneste faste ledsagerne under innspillingen er Christer Knutsen på gitar og Børge Fjordheim på trommer. Dette gjør «On An Island» nær spartansk sammenlignet med de øvrige soloplatene til Høyem, men likevel fylles lyden helt til bredden og over den igjen.

Etter fire nye år med Madrugada gir Sivert Høyem ut "On An Island", hans første soloalbum på åtte år. (Geir Rakvaag)

Sivert Høyem er fra Vesterålen, og «On An Island» kan framstå som hans første virkelige hjemkomst kunstnerisk og musikalsk, med sanger man tenker er direkte inspirert av hjemstavnstraktene. Han faller ikke for fristelsen å lage nordnorske (jule)salmer av den grunn. I stedet strammer han kloa med tittelkuttet, og med beslektede «Now You See Me, Now You Don’t», som tar oss lukt inn i overtroen og det strabasiøse livet som preget de små øysamfunnene, lenge før nordlysjegere og kunstnere tok over. Han synger om uro, motgang og tegnene som varslet død, i form av en svart hund som viser seg på fjellet. «It’s times like these that people see/A black dog on the mountain» synger han, men også om menneskelig fall og tragedie når skjebnen, eller djevelen, spiller inn.

Sivert Høyem i bedehuset Zoar i Nyksund i 2021. (Andreas Hornoff)

Historien mellom linjene er av det slaget som blir fortalt over bordene en sein natt fortsatt, og Høyems stemme ruver avkledd over et enkelt drev av et gitarkomp som framhever den svarte tematikken på skinnende vis. Det er en av hans sterkeste låter både vokalt og musikalsk, og i fare for å nevne Nick Cave en gang for mye i sammenheng med Høyem, så kommer vi ikke unna her. To mørkemenn på sitt aller mørkeste.

Avbrutt av de siste årene med Madrugada-gjenforeningen, er «On An Island» Høyems femte soloalbum siden gitaristen Robert Burås døde og Madrugada ble historie for første gang. Også andre er blitt borte på veien. Det finnes låter også på «On An Island» som handler om det som aldri ble, eller det som ble mistet på veien. Vennskapet han synger om i «Keepsake» er åpent og med smertedrag, mens tematikken fra tittelkuttet på et vis tas opp igjen i «Aim For The Heart», en låt som åpner uten nåde: «Aim for the heart, not ‘tween the eyes/’Cause only love will kill you twice». Dette er en av albumets roligste, likevel mest intense sanger som brenner av lengsel og vitende vemod, og hvor strengene til Knutsen blir en følgesmenn i en bønn om kjærlighet.

Sivert Høyem i Nyksund i Vesterålen 2021. (Andreas Hornoff)

Lyden både her og på albumet for øvrig er «stor», med innspillingsstedets organiske pust som en bakenforliggende hvisken og med Knutsens barytongitarer som henter inn en flik av det amerikanske, det gamle trøorgelet og et keyboard som jager fram skrømtene og skrønene bakenfor koringen, og fela til Lise Voldsdal som blant annet gjester avslutningskuttet «Not Enough Light». Melankolien som preger mye av det Høyem gjør, og som kan være en naturlig konsekvens, eller i det minste forlengelse av det å miste noen, kan man tenke seg er med på å gjøre denne sangen til en av hans fineste noensinne:

«Where do you go to when you’re gone?

I still think about you and I carry you along

Not enough light for everyone

Barely enough for the one it’s shining on»

Høyems tekster har alltid forankring og substans, men de er også vidåpne for tolkning. Her snor Norges mest hjemsøkte stemme en sår og drømmende tekst i en enkel, folk-preget vise som henter opp i seg den nordnorske folkemusikken med forgreninger vestover i havet. Om det ikke er lys nok til alle, lyser det i det minste sterkt over mørketida i «On An Island».