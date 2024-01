Sakte, men sikkert

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Slowshift hadde bare gitt ut én singel da de debuterte foran rundt 8.000 mennesker på Øyafestivalen sist sommer. På singelen, og på scenen sang Fay Wildhagen og Kristian Kristensen, men ellers er dette hovedsakelig instrumentalmusikk. «Hypnotisk» var ordet vi tok i bruk i oppsummeringen av Øyafestivalen i fjor.

– Det passer absolutt. Jeg går helt inn i min egen verden på scenen, og jeg følte at publikum og vi havnet i en egen sone sammen. Det er sykt å ha debutkonserten for 8.000 på Øya. Etter bare én singel som kom dagen før, og de resterende 50 minuttene instrumentalmusikk som ingen hadde hørt noe av, sier Kristoffer Lo. I Slowshift har han med seg gitaristen Brynjar Leifsson fra den islandske gruppa Of Monsters And Men, trommeslageren Tomas Järmyr som lenge var med i Motorpsycho, og 16 strykere fra TrondheimSolistene.

Nye perspektiver

Kristoffer Lo kommer fra opprinnelig fra Vestby utenfor Oslo, men flyttet for 18 år siden til Trondheim for å begynne på den berømte jazzlinja på NTNU, og har bodd i byen siden. I dette miljøet oppsto også gruppa Highasakite.

– De årene er noen av de gøyeste jeg har vært med på, og noe av det jeg er mest stolt av. Selv om det endte vanskelig og leit, ville jeg aldri vært det foruten. Men det har også gitt meg andre perspektiver. Og fordi jeg var heldig å få oppleve så store ting, har jeg ikke det samme behovet for å gjøre det igjen. Etter det tok slutt med Highasakite var jeg lei av å turnere. Jeg ville være i ro i Trondheim, og begynte å lage musikk for film og TV, forteller han. Men så kom en annet band på banen.

– TrondheimSolistene hadde lyst til å gjøre et prosjekt med meg. Jeg visste ikke om jeg hadde lyst til å skrive et nytt bestillingsverk, men kunne vi heller kalle det et band? Og det var de veldig gira på. Slowshift er ikke et band vi skal spille 100 konserter med, men en stor lekegrind. Ingen forventer en radiohit, vi er ikke bundet til en sjanger, forteller Lo.

Stor kontrast

I oktober 2021 dro de i studioet Ocean Sound på Giske, og spilte inn det meste av albumet «World Going One Way». Hele premisset er å ikke være redd for å vise folk hva jeg har hørt på selv. Drite i angsten for at dette ligner på noe, og bare lage musikken jeg har lyst til å spille. Sigur Rós som møter Nine Inch Nails, Radiohead, filmmusikk, i en pakke av alt jeg har hørt på i lang tid.

Slowshift er en stor kontrast til Los største verk hittil, «Savages», som ble laget med Trondheim Jazzorkester i 2015. – Den ble skrevet mens jeg turnerte med Highasakite, etter «Silent Treatment». Nå prøver jeg ikke å overbevise noen lenger, ikke tøffe meg, ikke være en annen enn den jeg er. Jeg er veldig glad i emosjonelle ting, så i stedet for å kjempe mot det, så får det bli sånn. Det er dette jeg digger.

Slowshift i full bredde på Øya i 2023. (Mode Steinkjer)

Kunstig intelligens og «The Wire»

– Slowshift må være et nytt ord?

– Jeg tenker at mye av musikken min går i bølger, den beveger seg med langsomme endringer, og man må ha tålmodighet til å høre på, forklarer Lo. Denne beskrivelsen var også en del av premissene da han fikk bandnavnet fra Chat GPT. – Jeg fikk et forslag, og spilte ballen litt fram og tilbake. Men jeg har ikke brukt kunstig intelligens på musikken ennå, forsikrer han.

På samme måte må han nesten forklare albumtittelen «World Going One Way»?

– Den er et sitat fra serien «The Wire». To av gangsterne som har overlevd gjennom hele serien, Poot og Bodie, står der og snakker om global oppvarming, og synes det er rart at det er likevel kaldt ute. «World going one way – people the other», sier den ene av dem. Vi har allerede spilt inn et album til, som skal hete «People The Other». Så kan folk tenke over hva jeg mener med dette. Jeg har min mening om hvilken vei verden går – det har vært mye kjipt den siste tiden, men samtidig skjer det mange framskritt også, mener Lo.

Dette neste albumet ble spilt inn i studioet til Sigur Rós da Slowshift spilte på festivalen Iceland Airwaves i høst, men kommer ikke ut før i 2025. – Det er godt å kjenne at alt er klart for det andre albumet, før det første er kommet ut, synes Kristoffer Lo.

Film og TV

Kristoffer Lo forteller at å lage musikk til film, TV og reklame tar omtrent halvparten av tida hans. Nå jobber han med lydsporet til den kommende spillefilmen «Nr. 24», om livet til Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Denne har premiere i oktober i år.

Mange har nok hørt musikken til «Makta», som han har laget sammen med Kåre Chr. Vestrheim, som i mange år var produsent for Highasakite.

– Det var så gøy på mange plan. Selve serien er jo veldig pønkete laget. Reglene brytes hele tida, og det har vi også tillatt oss musikalsk. Vi har ikke laget noter eller demoer på forhånd. Vi har bare gått i studio og spilt sammen, som for eksempel temaet til serien. Som er en rocka tubalåt med noen groovegreier, «en-to-tre», så prøver vi.

«Makta» fikk en pris for beste musikk under TV-seriefestivalen i Cannes i fjor vår, et halvt år før den hadde premiere. Nå er den også nominert til «årets score» i Musikkforleggerprisen, som deles ut 28. februar. Her skal musikk fra serien også framføres live av komponistene, som også inkluderer Andrea Louise Horstad og Eivind Helgerød. Lo konkurrerer for øvrig med seg selv om denne prisen, siden han også er nominert for en reklamefilm for Danske Bank.

– Hvis jeg får lov til å lage musikk for et firma som vil betale for at jeg også skal kunne lage min egen musikk, så er det en vinn-vinn-situasjon, mener komponisten. som også er nominert til enda to priser til, som årets opphaver innen populærmusikk, og for låten «White Doors» med Oda Felicia som årets verk.

Strabasiøs tur

I forrige uke presenterte Slowshift den første plata i London, i et gammelt kapell på Leicester Square, for inviterte fra presse, bransje, venner og fans. Dette ble litt av en tur. Siden Lo har fortalt om dette til Adresseavisen allerede, og vi vil unngå tekstlikheter og for mange anførselstegn, tar vi bare kortversjonen. Flyet fra Værnes ble forsinket siden Gardermoen var stengt, de mistet forbindelsen til London, de fikk nytt fly med nytt flyselskap dagen etter, men da sto flytoget stille, bagasjen forsvant, det lekket avisingsvæske inn i det nye flyet, og det store ensemblet hadde til slutt ikke ett døgn, men én time på å forberede seg før de skulle på scenen. Lo måtte også klare seg uten sitt signaturinstrument, flugabonen som også var blitt borte på veien.

– Jeg har vært turnerende musikere i 20 år, herjet rundt på alle kontinenter, men aldri opplevd at noe har gått så dårlig som Værnes – London i forrige uke, forteller han. Konserten gikk likevel visstnok bra?

– Den ble svært vellykket. Så vi har i alle fall en god historie å fortelle.

Å gjøre konserter med Slowshift er ingen hverdagslig sak, med 19 musikere i fullt format, selv om de også kan opptre med færre strykere i noen sammenhenger. Nå blir det to konserter etter plateutgivelsen, 7. mars på Byscenen i Trondheim, og på Sentrum Scene i Oslo dagen etter. Etter å kun ha å spilt på festivaler, og den strabasiøse turen til London, ser Kristoffer Lo fram til å komme inn i et ordentlig konsertlokale, ha god tid til lydprøver, og spille «World Going One Way» i sin fulle prakt – også med innslag fra det neste albumet.