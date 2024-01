Norske artister krever Israel ut av Eurovision 2024

Det er artister fra hele musikk-Norge som har signert oppropet som krever at Israel blir utestengt fra årets Eurovision Song Contest i mai, som følge av Israels krigføring i Gaza. Og flere artister skal det bli, ifølge Marthe Valle, en av initiativtakerne til artist-aksjonen.

Marthe Valle er med i aksjonsgruppa som protesterer mot at Israel får delta i Eurovision Song Contest, og som står bak oppropet som samler norske artisters krav om at NRK gjør mer for å få Israel utestengt. (Åsa Marie Mikkelsen)

– Dette oppropet har vi fått på plass på ganske kort tid. Det har ikke vært vanskelig å samle inn de nesten 300 stemmene vi har fått inn på noen få dager. Det har vært et kjempe-engasjement, sier artist Marthe Valle til Dagsavisen.

Hun har sammen med artistkollega Marte Wulff tatt initiativet til aksjonen der 294 musikere og artistprofiler fra hele Musikk-Norge som er med: Ane Brun, Karpe, Åge Aleksandersen, Aurora, Sondre Lerche, Dagny, Jørn Hoel, Kari Bremnes og Nils Petter Molvær er blant de som har signert oppropet, og som krever at NRK gjør mer for å få Israel utestengt fra årets ESC-finale i Malmö i mai. Det var VG som omtalte oppropet først.

Økende motstand

De norske musikernes protest slippes i samband med uttalelsen som Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag skal gi. Om Israels fortsatte krigføring i Gaza er som Sør-Afrika anklagelse sier – et folkemord fra Israels side. Fredag ble det klart at FN-domstolen ICJ vil behandle Sør-Afrikas folkemordsak mot Israel.

Aksjon for drepte journalister på Gaza Før delfinalene i MGP har demonstrantene fra Aksjonsgruppa for Palestina vært på plass på Marienlyst i Oslo. Aktivistene ønsker at Norge og NRK skal jobbe for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024. (Annika Byrde/NTB)

Nå håper Marthe Valle at flere norske artister vil stille seg bak kravet om utestengelse. Samtidig er artistene i Norden i ferd med å samles opp et felles nordisk opprop, forteller hun.

– Jeg håper at det er flere som vil bruke stemmen sin og uttale seg. Nå var det et poeng for oss å få oppropet ut før ICJ-avgjørelsen i dag, men vi har ikke avgjort hvordan vi skal gjøre det med det dette oppropet videre. Vi samarbeider med artister i Island, Finland, Sverige og Danmark, der de også har organiserte protester, sier Marthe Valle til Dagsavisen.

Oppfordrer MGP-vinneren til å trekke seg

På Island vurderer allmennkringkasteren RÚV å trekke seg fra årets ESC-finale på grunn av Israels deltakelse. I Finland har 1300 artister allerede krevd at YLE gjør mer for å få EBU til å utestenge Israel. 10.000 islendinger har skrevet under på et opprop som krever islandsk boikott av ESC-finalen. Her hjemme går det mot finale i NRKs Melodi Grand Prix lørdag 3. februar.

Marthe Valle vil også oppfordre den kommende vinneren av den norske Melodi Grand Prix til å trekke seg fra konkurransen i protest.

– Ja, selv om jeg håper NRK innser sitt moralske ansvar selv. Men dette handler om å ta et standpunkt og bruke den stemmen man har. Og artistenes stemme er viktig, sier Valle.

De 294 norske artistene er ikke fornøyd med NRKs avventende holdning.

«Vi kan ikke stå passive og se på at et land som begår grove krigsforbrytelser mot et innesperret folk blir invitert med på en felles feiring av musikk, mangfold og samhold. Vi oppfordrer NRK på det sterkeste til å stå opp for utestengelse av Israel i årets Eurovision», heter det i oppropet.

Artistenes opprop kritiserer også Eurovision-arrangør EBU – den europeiske allmennkringkasterunionen – for å normalisere krigsforbrytelser ved å la Israel delta.

«Når Israels mangel på overholdelse av internasjonal lov og rett ikke får konsekvenser, normaliseres krigsforbrytelser, okkupasjon og blokade. Vi mener at EBU og alle medlemslandene bidrar til denne normaliseringen ved å la Israel delta i årets Eurovision», heter det i oppropet.

– Siden politiske ledere både politisk og i media svikter på alle mulige måter, skaper det en følelse at vi er nødt til å holde presset oppe. Og det er tydeligvis mange som sitter med en følelse av at ingen gjør noe – og at det ikke skjer noe om vi ikke gjør noe selv. Nå skal vi jobbe for å slå sammen til et felles nordisk opprop, og så gir vi oss selvsagt ikke. Vi fortsetter, sier Marthe Valle.

Uaktuelt for NRK å kreve boikott

I forrige uke avviste kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen at det er aktuelt for NRK å foreslå boikott av Israel i konkurransen. NRK vil ikke gjøre mer for å utestenge Israel, ettersom det er den frie allmennkringkasteren KAN som er deltaker i Eurovision Song Contest – ikke staten Israel. Som medieforetak og nyhetsformidler ville det også svekke NRKS troverdighet å foreslå kulturboikott. Dette sa kringkastingssjefen i kringkastingsrådet i forrige uke.

EBU har også avvist at det er aktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse.

Å sammenligne Israel-spørsmålet med utestengelsen av Russland som NRK gikk inn for etter invasjonen av Ukraina er også feilaktig, mener NRK-sjefen. Russlands allmennkringkaster som var EBU-medlem var under russiske myndigheters kontroll, og dermed ikke lenger kvalifisert til å være med i EBU, var beskjeden i kringkastingsrådet i forrige uke -der krigen i Gaza førte til en mer amper stemning enn det vanligvis er i det forumet.

Finale i Eurovison Song Contest 2023 Russland var utestengt fra fjorårets Eurovision Song Contest som Sverige og Loreen vant, på grunn av landets pågående invasjonskrig med Ukraina. (Heiko Junge/NTB)

Marthe Valle kjøper på ingen måte NRKs argumentasjon i denne saken.

– Dette er en veldig selektiv argumentasjon. Det var ikke dette som ble vektlagt i 2022 da den raske avgjørelsen om å utestenge Russland kom, blant annet etter press fra NRK. Da het det at det var Russlands krigføring som land som var argumentet, og hvordan en deltakelse ville reflektere på Eurovision Song Contest, som er skal opprettholde verdier som fred, sier Valle.

– Ingen nøytral TV-kringkaster

– Å begynne å flisespikke på dette nå er veldig problematisk. Det sier også noe om forskjellsbehandlingen og inkonsekvensen som foregår. I tillegg har TV-kanalen KAN også publisert mye fra Gaza som er ganske problematisk, blant annet en video selskapet selv hadde produsert i fjor høst – der flere barn sang om utryddelsen av den palestinske befolkningen på Gaza. At KAN er helt nøytral og en uavhengig aktør, det stemmer ikke, sier Marthe Valle.

Aksjonsgruppa vil fortsette å legge press på NRK utover vinteren og våren. De siste ukene helgene har demonstrantene vært på plass foran NRK-administrasjonen på Marienlyst under de første delfinalene i MGP.

– Vi kommer til å fortsette. Jeg synes ikke NRK fortjener på få fred i denne saken. NRK har vist en nedlatende holdning til det vanvittige folkelige engasjementet som har vært. De viser at de tar ikke folket på alvor, og det er et demokratisk problem. NRK bruker som argument at de ikke kan ta stilling til en boikott av Israel i årets Eurovision fordi det vil gå utover deres troverdighet og legitimitet som nyhetsaktør. Men jeg har ikke sett at noen satte spørsmålstegn ved dette da NRK var et av ni medlemsland som løftet Russland-spørsmålet inn i EBU i 2022, sier Valle.

Marthe Valle har fra tidligere tatt initiativ til den åpne underskriftskampanjen «Utesteng Israel fra Eurovision!», som nærmer seg 20.000 signaturer.

Forandrer ikke NRKS mening

– Det er veldig lett å forstå fortvilelsen over tragedien som utspiller seg i Gaza og i Midtøsten nå, sier NRK Underholdnings sjef Charlo Halvorsen.

– Og et engasjement som denne underskriftslisten er vel et resultat av den fortvilelsen og hjelpeløsheten mange føler på. Men det forandrer ikke på det faktum at NRK er en allmennkringkaster med et nyhetsoppdrag som ikke kan gå ut med en egen kulturboikott av et land, sier Halvorsen på SMS til Dagsavisen.

– Vi driver uavhengig og kritisk journalistikk på krigføringen i Gaza hver eneste dag – og den journalistikken bygger på integritet i dekningen. Så jeg har forståelse for oppropet – men adressaten burde være storting og regjering. Det er der en norsk kulturboikott besluttes, sier Halvorsen. Han ønsker ikke kommentere oppfordringen fra Marthe Valle om at den kommende MGP-vinneren trekker seg fra konkurransen.