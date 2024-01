Helgens nye låter: Punkere ødsler penger og Mall Girl sprer ren kjærlighet

Punkbandet Aktiv Dödshjelp fra Oslo bruker penger de kanskje har i låten «Evig penger». (Kristoffer Kumar)

---

5

LÅT

Aktiv Dödshjelp

«Evig penger»

---

Jøss, punkere med penger? Det er ikke noe «knussel» når «Verdens farligste band» som de liker å kalle seg, finner ut at de har hull i lomma. Kanskje er det alt det andre bandmedlemmene gjør som gir økonomisk overflod, kanskje er det diverse reklamestunts og trommeslager Jacob Schøyen Andersens skuespiller/TV-opptredener som gjør susen. Når vokalist Mattis Mandt slynger av gårde «Jeg kjøpte 10 tusen pils/Jeg drakk en liter med sprit; Og inviterte dere hit/For jeg har råd til det nå/Fattig rocker av/Rik rocker på», er han definitivt på. Og dryppende av ironi.

Aktiv Dödshjelp: «Evig penger»

Fire av fem i bandet begynte å spille sammen mens de gikk på Elvebakken videregående. Som Aktiv Dödshjelp har de herjet Oslos punkscene på beste vis et drøyt tiår allerede, men sammenlagt har de ikke flere utgitte låter enn at det kunne vært en i året. Herostratisk mikroberømmelse har det likevel blitt, og nå kan de sprenge rammene. «Evig penger» er nemlig første (eller neste) låt fra det som blir debutalbumet «Send dudes». De har samtidig signert kontrakt med det tyske plateselskapet Crestwood Records, som fra før har Lüt i stallen. Nå gjelder det Aktiv Dödshjelp, som foruten Mandt og Schøyen Andersen består av Stephan Lyngved (bass), Anders Bergh (gitar) og Jørgen Lundstad Sparre-Enger (gitar). Tenk The Good The Bad and The Zugly og store porsjoner rå energi over knallharde riff og melodisk sinne, og du vet sånn omtrent hvor landet i den breiale «Evig penger» ligger. De strekker seg etter egne «hits» som «Voi and Destroy» og «Dolce Vita», og mer enn det skal vi ikke forlange.





Das Body (Brilliance/Warner )

---

5

LÅT

Das Body

«Ordah»

---

Denne helgen slipper Das Body sitt andre album, med tittelen «True Vulture». Endelig kan man nesten si, etter at bandet, som lenge har vært en livefavoritt her i redaksjonen, måtte gå noen omveier etter de første briljante opptredenene og lovende låtutgivelsene. Den amerikanske platekontrakten røk som følge av selskapets konkurs, og innspillingen av debutalbumet «Peregrine» som kom under pandemien ble fjernstyrt av produsenten som satt i USA mens bandet ble værende i Oslo. Nå er de tilbake på sporet, og med et album på Brilliance/Warner hvor de viser en original og personlig utvidelse av elektropop-begrepet skrudd sammen med gitarer, finurlig vulgærrock, kunstpop og ikke minst vokalist Ellie Lindens totale og omskiftelige tilstedeværelse i stemme og «persona». Den smitter også av mellom rillene og i den eklektiske produksjonen til Erlend Mokkelbost. Som i «God Won’t Listen To Bad Prayers», hvor vokalen leder lytteren inn i en kakofonisk fristelse, eller den rake motsetningen til denne, den akustiske «øvings»-innspilte «You Leave No Traces».

Das Body: «True Vulture»

Det er en nydelig, melankolsk og stille ballade som likevel har et nesten eksplosivt nærvær i studie, og som på albumet lar oss skimte noe av prosessen bak. Tre av låtene har vært ute en stund, mens «Ordah» er en av de beste nye, som en uærbødig langfinger alt bestående, småarg, overlegen og full av fandenivoldskhet. Gjett om vi ser fram til å se dem på den kommende turneen.





Doif (Propeller Records)

---

4

LÅT

Doif

«Bangkok»

---

Han har bidratt som musiker, produsent og DJ i en rekke andre prosjekter, som Kuuk og som den ene delen av duoen Kildaphew sammen med Danielle Brogden. Men nå tar Andreas Lanesjord opp igjen solohansken han kastet for noen år tilbake, og det med en låt som hinter om at hans egne musikalske visjoner og ambisjoner har modnet godt. Under artistnavnet Doif beveger han seg sjangermessig fritt i et utvidet popbegrep, med flytende synther og et dunkelt bakteppe før det tar lett fyr over en beat som drar oss inn i et nattlig kaos inspirert av byen som har gitt låten tittel.

Doif: «Bangkok»

Lanesjord var i Bangkok med Anna Of The North da han spilte inn «Bangkok» på hotellrommet, noe som markerte starten på soloframstøtet. Det er komplekst, likevel enkelt og lett dekadent, med en småtrist og egenartet fin vokal som lover godt for flere Doif-prosjekter.





Louien, eller Live Miranda Solberg, gir ut «Losing My Mind». (Julia Marie Naglestad)

---

5

LÅT

Louien

«Losing My Mind»

---

Like oppunder albumslipp kommer den kanskje hittil tøffeste låten til Louien, eller Live Miranda Solberg. Det er fortsatt Solberg som skjuler seg bak Louien-navnet, men på «Losing My Mind» er bandet mer framtredende enn vi har hørt tidligere, og det i tungt driv inn mot en rocka poplåt som er både variert og sjangermessig så udefinert at det her ikke er mulig å plassere henne i de vante båsene.

Louien: «Losing My Mind»

Dette er en låt som etter det fuzza anslaget får foten til å gå hele veien gjennom, komplett med fine jagende vokale svar fra bandmedlem (og vanliogvis gitarist) Ole Kirkeng på refrenget «I’m losing my mind». I og for seg ikke et veldig originalt vers i popsammenheng, men Louien makter å gi både budskapet og de wurlitzer-tunge arrangementene en egenart og et drømmende nedslag som gjør at dette vokser for hver gjennomspilling, ikke minst på grunn av måten hun selv på mesterlig vis underspiller vokalen mot det smått buldrende drivet i låten uten å tape styrke.





Mall Girl er ute med andrealbumet. (Vilde Nordheim Evensen)

---

4

ALBUM

Mall Girl

«Pure Love»

---

Trioformatet kler i utgangspunktet Mall Girl, og det har åpenbart preget innspillingen av «Pure Love». Dette er det andre albumet til bandet som har vært noe av en yndling i den alternative oslopopen, og som langspilldebuterte med «Superstar» i 2022. Siden er kvartetten blitt en trio, bestående av folk som har en rekke andre prosjekter ved siden av Mall Girl. Siden bassist Eskild Myrvoll nettopp prioriterte alt annet, består trioen itarist Iver Armand Tandsether, den allestedsnærværende trommeslageren Veslemøy Narvesen og vokalist Bethany Forseth-Reichberg. Det er fortsatt intrikat pop som utforsker både format, melodibrytninger, kontraster og stemninger, men denne gangen låter de mer kalkulerte enn instinktive. Samtidig er de tre musikerne distinkte i produksjonen (Tandsether og Marius Elfstedt, som også bidrar på synth) hver for seg, med Narvesens utrolige trommespill som en stadig omskiftelig veiviser, og gitaren som plukker opp den ene stemningen etter den andre, finurlig og langt framme i lydbildet for det meste, men også detaljrik i bakgrunnen, som på «English Breakfast».

Mall Girl: «Pure Love»

I egenreklamen sier bandet at de henter «elementer fra den populære indie-sjangeren Midwest Emo», og det er her gitaren først og fremst kommer inn, mens Tandsether historisk sikkert har hørt litt på Adrian Belew og sikkert Robert Fripp. Forseth-Reichbergs eminente vokal er stilskapende på de beste låtene, som det vare tittelkuttet, den vindskeive balladen «Glu Myself 2 U», den melodisk sløyt atmosfæriske «All I Should Have Said» og ikke minst «Super Lazy Girl», hvor de tre med perfeksjon syr seg inn i et tyngre uttrykk. Innleide musikere, som Christian Franzén på bass, får mindre plass. «Pure Love» trenger tid og plass for å vokse, men samtidig savnes noe av den grenseløse oppfinnsomheten og den instinktive nerven som var der i starter og på førstealbumet. Her finner man alt dette på det eksperimentelle førstekuttet «Inzane», og på de nevnte «beste» låtene, men helheten føles ikke helt «intens» nok.





Anna Kajander (Ylva Teigen )

---

5

LÅT

Anna Kajander

«Tegn, baby»

---

Samarbeidet mellom artist og låtskriver Anna Kajander og produsent Jonas Kroon fortsetter å gi oss den ene fine låten etter den andre. «Tegn, baby» er enda en forsmak på albumet som er ventet senere i år, og følger på tampen av gode anslag som «Hybelkaniner» og «Siste kyss». Dette er lekent og kledelig nonsjalant i måten hun med musikken målbærer frustrasjonen som følger kommunikasjonssvikt mellom to mennesker som ikke helt tolker hverandres tegn.

Anna Kajander: «Tegn, baby»

Lofotartisten og multikunstneren har hatt noen omveier både til sin nåværende tilværelse i Oslo, men også musikalsk. Hun har en særegen og nesten drømmende stemme som bærer budskapet i låter som dette, i en nesten naivt og kledelig minimalistisk, likevel drivende produksjon med fine rytmiske strenger og taktfast komp. Dialekten gir det hele nærhet, og vendingene i teksten og i fraseringene gjør at dette vil falle i god jord hos alle som også har oppdaget artister som Synne Sørgjerd og Pikekyss.