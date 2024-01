De er MGP-favoritter, men slett ikke de eneste

Folkefavoritten blant artistene som lørdag 26. januar kjemper om ytterligere tre finaleplasser i Melodi Grand Prix 2024, er nok gitt på forhånd. Etter de to første delfinalene er seks artister allerede er klare for Trondheim Spektrum 3. februar. Margaret Berger, Ingrid Jasmin og Gothminister var de tre som gikk videre fra den første delfinalen. Fra den andre delfinalen gikk både folkrockgruppa Gåte og Erika Norwich med Super Rob videre til finale i hjembyen, samt countryduoen Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold.

Artistene i den siste delfinalen skal levere alt fra stor vokalpop til melaltinspirert goth og festmusikk. Her er vår vurdering av de enkelte låtene, anmeldt i den rekkefølgen artistene opptrer i NRK-sendingen fra Marienlyst i Oslo. Det tre låtene som får flest stemmer går videre til finalen i Trondheim 3. februar, som igjen bestemmer hvem som skal forsvare Norge under Eurovision Song Contest i Malmö i mai.

Låt 1: Vidar Villa

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Vidar Villa med låta «MER». (Heiko Junge/NTB)

---

2

LÅT

Vidar Villa

«Mer»

---

Festmusikkens fanebærer Vidar Villa har skjenket nasjonen lyriske perler som «One Night Stand» og «Et par rolige shots med gutta». Men helt rolig blir det aldri med Vidar Villa, som også har vært med i MGP tidligere, da med «Moren din». Selv om årets låt følger festoppskriften til punkt og prikke, komplett med en stakkato rytme og en enerverende beat, tar ikke dette partyet helt av. Teksten handler løst fortalt om at Vidar Villa vil bryte ut av de samme gamle mønstrene, men «Mer» blir ironisk nok bare en repetisjon av de samme gamle knepene han alltid har brukt, komplett med nødrim og det hele. «Jeg er stuck på repeat/Samme låt, samme beat» synger han, og ja, det har han jo helt rett i. Her er ikke engang den litt påklistrede humoren hans særlig framtredende, men han skal ha et ørlite pluss for vokalen og at han er eneste artist i denne delfinalen som synger på norsk.

Vi anmelder Delfinale 2 her





Låt 2: Mistra

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Benedicte Adrian og Anders Odden utgjør duoen Mistra. De deltar i Melodi Grand Prix med låta «Waltz of Death». (Heiko Junge/NTB)

---

5

LÅT

Mistra

«Waltz of Death»

---

Mistra er en splitter ny duo med to ganske så umake ikoner i norsk pop og rock, Benedicte Adrian og Anders Odden. Hun popstjerne med Dollie/Dollie de Luxe, en av norsk musikks mest allsidige vokalister og MGP-veteran sammen med Ingrid Bjørnov med «Lenge leve livet», som gikk til topps for nøyaktig førti år siden. Han en av norsk metals virkelige veteraner, med en allsidighet som musiker og låtskriver gjennom band som Cadaver, Magenta og Apotygma Berzerk som er formidabel. At «Waltz of Death» ikke er et isolert MGP-påfunn viser albumet de gir ut samme helg som delfinalen, med Adrian på vokal og piano og Odden på gitarer og vokal. Låten de konkurrerer med her er gjennomarbeidet og mystisk og sfærisk mørk, og vektet et sted mellom den gotiske metallen og kunstrocken, fascinerende og jagende og med Adrians perlevokal som låter bedre enn noen gang. Litt Kate Bush i underverdenen. Tenk om vi kunne sendt dette til Malmö? Det skjer nok dessverre ikke.





Låt 3: Thomas Jenssen

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Thomas Jenssen med låta «Take Me To Heaven» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

---

4

LÅT

Thomas Jenssen

«Take Me To Heaven»

---

Thomas Jenssen sprer klassisk MGP-glitter i den siste delfinalen, og det med en låt som har vitale kvaliteter og et refreng som vil fange oppmerksomhet. Jenssen er kanskje ikke det mest kjente navnet i årets MGP, men har fartstid som tenor i Oslo Fagottkor og siden 2022 som soloartist med egne låter. Og et julealbum i fjor. Han er opprinnelig fra Levanger, og tar nå master i låtskriving ved UiA. «Take Me To Heaven» er solid håndverk og yr glede hånd i hånd, en sang om personlig mot og det å feire og være seg selv. Skrevet av han selv sammen med Ricky Hanley, David Fremberg og Jonas Holteberg Jensen. Sistnevnte har produsert. En sang som er egnet til å starte festen, som vil komme til å bety mye for mange. Den kan slå begge veier, og skulle den ikke bli med til Trondheim får den garantert et videre liv med en artist som er på god vei ut av startblokkene.

Vi anmelder delfinale 1 her





Låt 4: Annprincess

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Annprincess med låta «Save Me» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

---

5

LÅT

Annprincess

«Save Me»

---

Annprincess fra Lier kan overraske folket med en låt som har mer mening med seg enn de fleste i dette heatet. Ikke minst en tekst om utenforskap og lengselen etter å høre til, som er skrevet dels som en mytisk fabel med sterk bruk av metaforer, dels som en «elle melle deg fortelle»-allegori. Artisten kom til Norge som 7-åring, da moren flyktet med henne fra Liberia. Historien hennes har vel ikke MGP eller Eurovision hørt maken til, og avtrykket fra den har hun dels formidlet siden 2019, med en rekke singler og ikke minst fjorårets fine EP «I Wrote You A letter». Det går en konseptuell rød tråd gjennom alt hun gjør, inkludert MGP-bidraget «Save Me», selv om dette er litt annerledes enn hvordan hun vanligvis skriver og produserer, en original pop-produksjon med dystre undertoner som overrasker og fenger. Her er plystring, taktfaste beats med islett fra western og en nyansert og kraftig vokal som hevder seg blant dette MGP-årets aller beste. Annprincess har en av de beste låtene i dette årets MGP, men det er dessverre ingen garanti for at stemmene går hennes vei.





Låt 5: Miia

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Oslo 20240105. Miia med låta «Green Lights» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. MGP-deltakerne presenteres hos NRK på Marienlyst i Oslo fredag. Tekst og melodi: Benjamin Dan Ravn Fahre, Mia Virik Kristensen, Mugoshi David Nhonzi, Emelie Hollow og Ida Botten Foto: Heiko Junge / NTB (Heiko Junge/NTB)

---

4

LÅT

Miia

«Green Lights»

---

Såre betraktninger i et poplandskap så stort og episk at man skulle tro det var formet av vindmaskiner. Mia Virik Kristensen fra Kragerø er ikke fremmed for å satse høyt, og under sitt faste artistnavn Miia kommer hun til MGP med en låt som ikke står så fjernt fra «Dynasty», monsterhiten hennes fra 2016 som er strømmet vanvittige 167 millioner ganger på Spotify alene. «Green Lights» er skrevet av Kristensen selv sammen med gode krefter: produsenten Benjamin Dan Ravn Fahre, Emelie Hollow, Mugisho og Ida Botten. «Green Lights» burde ha et vel så stort internasjonalt hitpotensial som «Dynasty». Ikke minst fordi Miia har en stemme som overgår de fleste, og her bruker hun den i fullt monn når balladen om et forhold i stagnasjon griper tak gjennom en effektiv intro før sangen skyter fart inn i desperasjonen og opp i de høye tonene. Ingen overraskelse om Miia går videre til finalen.

[ (+) Slik ble Jokke-albumet Frelst! reddet ]





Låt 6: Keiino

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Keiino deltar for tredje gang i Melodi Grand Prix, med låta «Damdiggida». (Heiko Junge/NTB)

---

3

LÅT

Keiino

«Damdiiggida»

---

Det er kvelden for «Save Me»-refrenger, men Keiino kan nok senke skuldrene. Det vil være kveldens overraskelse om publikum ikke redder Keiino over til Trondheim etter dette frieriet av en tullelåt. «Damdiiggida» er trioens tredje låt i Melodi Grand Prix-sammenheng. I 2019 vant de MGP og endte til slutt på sjetteplass i Eurovision-finalen i Tel Aviv med «Spirit In The Sky». To år etter ble de slått på målstreken av Tix. Skal alle gode ting bli tre med «Damdiiggida» for Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo? Låtskriver Hermansen sier han har latt seg inspirere av slåttestev fra Setesdal i refrenget «dam diggi-dam» som Buljo syngerapper og som særlig høres når Hermansen mot slutten synger «Dam-dam suliatten, dam-dam-da/Diggi-dam-dam suliatten). Det er mer preg av folkemusikk over «stevene» i denne knallharde, lekne teknolåten enn av joiken, som til nå har vært trioens varemerke. Rotan synger energisk og synthene slynger seg rundt discokula mens produksjonen (Hermansen og svenske Jakob Redtzer, med fartstid fra Melodifestivalen) trykker på alle de riktige Eurovision-knappene som gjør at dette klistrer seg til hjernen på irriterende vis.

[ (+) Sivert Høyem Alene igjen: – Ethvert album er en ny start ]