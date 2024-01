Artist-opprop mot Israels deltakelse i Eurovision

Omtrent 300 norske artister har skrevet under et opprop mot deltakelse i et Eurovision der også Israel deltar.

Artister som Åge Aleksandersen, Karpe, Dagny, Aurora og Sondre Justad er blant dem som har undertegnet oppropet, skriver VG.

«Vi kan ikke stå passive og se på at et land som begår grove krigsforbrytelser mot et innesperret folk blir invitert med på en felles feiring av musikk, mangfold og samhold. Vi oppfordrer NRK på det sterkeste til å stå opp for utestengelse av Israel i årets Eurovision», står det blant annet i oppropet.

Videre kritiserer oppropet EBU, som arrangerer Eurovision, for å bidra til normalisering av krigsforbrytelser ved å tillate Israels deltakelse i konkurransen.

Det er artistene Marte Wulff og Marthe Valle, som leder an i oppropet.

