Storserien er ingen «Band of Brothers» blant skyene

---

4

TV-drama

«Master of the Air»

Apple TV+, serie i ni deler med premiere 26. januar

---

– De har fått som fortjent, de har virkelig fått som fortjent. Vi har gjort forferdelige ting, men vi hadde ikke noe valg, sier major og bombeflyger Robert «Rosie» Rosenthal til kollega Harry Crosby. Han har hatt et øyeblikk av tvil til krigshandlingene de har vært med på.

Major og bombeflypilot Robert «Rosie» Rosenthal (Nate Mann) har en de sentrale rollene i denne krigsserien, som bærer preg av å ville fortelle for mye på en gang. (Apple TV+)

Major Crosby har også sitert Nietzsches setning om at den som bekjemper monstre, må vokte seg for å ikke bli monster selv. Scenen er ett av få øyeblikk der «Master of the Air» står fram i mengden av klassiske krigshistorier fra Hollywood, det er bare synd at denne svært kostbare serien, som det har tatt ti år å få ferdig, ikke byr på flere av dem.

At major Rosenthal konstaterer at de allierte måtte bruke ekstrem vold for å stoppe nazistene, skyldes ikke hans jødiske opprinnelse. Denne majoren ble en av de mest dekorerte pilotene i 100th Bomb Group, en tapper mann som meldte seg frivillig til dobbelt så mange tokt som tjenestens hans egentlig krevde. På et av dem mot slutten av frigjøringen ble han skutt ned i ingenmannsland, og ble øyenvitne til nazistenes ugjerninger da han kom over en konsentrasjonsleir.

Major Rosenthal var altså en virkelig person, så som de andre karakterene i «Master of the Air», men akkurat det faktum makter ikke serien helt å formidle. Årsaken til det kan være at den framstår som en for overprodusert, glossy og striglet Hollywood-produksjon til å gjøre inntrykk, dette minner om fiksjon, med skuespillere som minner mer om helteskikkelsene i krigsfilmene om andre verdenskrig slik de alltid har vært framstilt – uten å by på noe mer. Og det til tross for at karakterene i serien faktisk er skildret som sammensatte typer, dette ikke er for ensidig heroisk eller krig framstilles som et actionfylt eventyr for de barske menn.

Han kler rollen som krigshelt, skuespiller Austin Butler, men han er ikke uttrykksfull nok til å tilføre rollen som major Gale «Buck» Cleven de menneskelige dimensjonene til å gjøre piloten fra virkeligheten til noe mer enn Hollywood-aktig kjekkas. Krigstraumene synes ikke så godt på ham. (Apple TV+)

Det hjelper heller ikke på virkelighetsfølelsen at skuespillerne som er med framstår som arketyper av Hollywood-ske helter. En av dem er «Elvis»-stjernen Austin Butler, usannsynlig kjekk i pilotjakke, pilotbriller og en hårmanke James Dean kunne misunt ham. En skuespiller med mange uttrykk, det er han derimot ikke.

Han takler sorgen over tapte venner etter tøffe tokt og kamper med tyske jagerfly, ved å stå poserende alene på rullebanen, foran en magisk og skjebnetung engelsk solnedgang. Til tonene av mektige basuner i bakgrunnsmusikken som skal understreke alvoret i dramaet som Butlers karakter – major Gale «Buck» Cleven gjennomlevde, og overlevde. Skuespillerkollega Callum Turner har rollen som pilot og kompis John «Bucky» Evan, en litt røffere type som takler dødsfrykt med damer og alkohol, og som er så nummen av krig at han ber om å bli slått knallhardt i ansiktet for å kjenne noe.

Majorene «Buck» Cleven (Austin Butler) og «Bucky» Egan (Callum Turner) var to av pilotene som risikerte livet på bombetokt over nazi-Tyskland. De er to av hovedkarakterene i denne miniserien som prøver å romme mer enn skildringer av mannsmot i krig, men den framstår som for overfladisk og velkjent til å bli et gripende menneskelig drama. (Apple TV+)

Scenen er fortalt i krigsdrama på TV og film mang en gang før, og at skuespilleren har framtoningen til en Clark Gable-type gjør også sitt for å fjerne historien fra det virkelige dramaet dette er ment å gjenfortelle.

Serien er basert på historiker Donald L. Millers bok om de amerikanske bombeflygernes krig i årene 1943 til 1945. De fløy enorme B-17 over tysk territorium og bombet militære og strategiske mål i fullt dagslys, og flyene var enkle mål for tyske jagerfly og sårbare for antiluftskyts. Enheten deres fikk tilnavnet «The Bloody Hundreth» som følge av de store tapene, og toktene deres er skildret i de råeste og heftigste actionscener i luftkamp som er sett. Her går det så fort at det er umulig å skille den ene haleskytteren fra den andre, i et inferno av kuleregn fra tyske jagerfly som gjennomhullet flyskrog og mennesker i hopetall der oppe blant skyene.

De amerikanske flymannskapene i «Masters of the Air» var utstasjonert i Norfolk, England, og gjennomførte bombetokt i dagslys over det tysk-okkuperte Europa og langt inne i Tyskland. (Apple TV+)

Dimensjonen som mangler i dette dramaet er de voldsomme ødeleggelsene som den massive bombingen forårsaker på bakken. Her jubler flymannskapene over fulltreff på mål langt der nede, før de vender nesa hjem, blant annet når de har bombet et ubåt-anlegg på Nyhavna i Trondheim 1943. Men gjorde de det? Ifølge Wikipedia traff de amerikanske bombene deler av tyskernes ubåtbunker, men også boligstrøk rundt, og åtte sivile nordmenn ble drept. Dette var selvsagt ikke noe pilotene den gang kunne se selv eller vite, men at bombekratrene og ruinene ikke dukker opp som annet enn kulisser gjør at dette blir for pent og pyntelig, og mer «Biggles»-fortelling enn en fakta- og realitetsorientert serie som skal fortelle om grusomheter i krig.

De første episodene fokuserer på pilotenes tokt, deres økende frykt for å bli skutt ned og sorgen og sjokket over falne kamerater. De avreagerer på puben, og navigatør Harry «Bing» Crosby (Anthony Boyle) – seriens fortellerstemme med ujevne mellomrom, havner i et romantisk drama med engelske Alexandra (Bel Powley). Hun er en av ytterst få kvinnelige figurer her som er til mer enn pynt, men forsvinner like fort som hun dukker opp. Her får Tuskegee-pilotene, de fargede amerikanske jagerflygerne også plass i noen sekvenser, men sånt som grunnen til at de må holde på for selv i et segregert amerikansk militære, det unngår serien behendig å utdype noe særlig.

De fargede jagerflypilotene i Tuskegee-skvadronene er med i siste del av «Master of the Air». Branden Cook har rollen som pilot og sekondløytnant Alexander Jefferson. Piloten døde i 2022, 100 år gammel. (Apple TV+)

Å grave i den saken, er det en tysk offiser som får gjøre, når han spør hvorfor de fargede pilotene risikerer livet, med tanke på hva slags samfunn som venter dem hjemme.

Den siste delen av serien fokuserer mer på flygerne som overlever flykampene, og havner i tysk fangenskap mot krigens slutt. Det åpner for andre aspekter av krigshistorien, men krigsfangenes liv bidrar ikke til mer menneskelig drama. Serieskaper John Orloff og manusforfatterteamet hans har gått for en kjent skildring av pilotenes tid i fangeleirene også, og det forsterker inntrykket at de har forsøkt å skape en så rikholdig krigsserie som mulig. Resultatet er for mange karakterer, som må presenteres lettfattelig og enkelt for å få tid til alt. De mange historiene er ikke nok til å gjøre dette episk som målet har vært.

Navigatøren Harry Crosby (Anthony Boyle) skal formidle det menneskelige dramaet i krigsserien, men beveger seg i kjente romantiske og engelske omgivelser, sett i Hollywood-historier om krigen mange ganger før. (Apple TV+)

Endelig er den her, skulle jeg gjerne ha sagt om «Master of the Air», serien som avslutter Steven Spielberg og Tom Hanks krigs-trilogi om amerikanske soldaters innsats i kampen mot Hitlers Nazi-Tyskland, og alt hva det innebar av død og lidelse. Den var forventet å bli vinterens store TV-opplevelse, 20 år etter «Band of Brothers», den mesterlige HBO-serien som var en videreføring av Spielberg og Hanks’ samarbeid om krigsfilmen «Redd menig Ryan» fra 1998.

Serien som het «Krigens brorskap» på NRK bidro til å heve terskelen for TV-drama som fortellermedium den gangen, og den står fortsatt fram en rå og mektig gjenfortelling om en gruppe virkelige soldaters opplevelser under andre verdenskrig. Denne råskapen skyldes blant annet serien nærgående skildring av krigens grufulle og nådeløse natur, der fokuset er tett på soldatene som kjempet seg gjennom et nazi-okkupert Europa i krigens siste fase.

Den nye Hollywood-yndlingen Barry Keoghan er blant de kjente skuespillerne som er med i «Masters of the Air». Han spiller den irsk-amerikanske piloten Curtis Biddick, en tøffing som ikke hadde noe i mot å ta en fight med engelske RAF-piloter utenfor puben. (Apple TV+)

Oppfølgeren «The Pacific» fra 2010 fulgte tre soldaters opplevelser under Stillehavskrigen, basert deres egne beretninger – og dvelte i enda større grad på menneskelig lidelse og kostnaden av krig. Den står igjen som en oppsiktsvekkende brutal anti-krigsskildring selv til en HBO-serie å være. Det er her «Master of the Air» blir en blek oppfølger i sammenligning, som ikke er i nærheten av å skildre krigens grusomheter og konsekvens med samme temperatur.

En annen forklaring på at denne serien ikke griper an, har med tidens gang å gjøre. «Band of Brothers» fra 2001 inkluderer soldatene fra Easy Company som fortsatt levde, i innslag der de gamle menn forteller om hendelsene serien dramatiserer. Nå er det ingen tidsvitner igjen.

Og selv om «Masters of the Air» er for pompøs for sitt eget beste, er den ikke en banal heroisk fortelling om amerikansk tapperhet. Men den kommer med en glossy og kraftig retusjert visuell innpakning som skaper distanse til virkeligheten. Med tanke på utgangspunktet er dette tamt og livløst, og en så pen og oppskriftsmessig skildring av krigshistorie at deler av den kunne vært dokumentardrama på National Geographic. Selv med Cary Fukunaga på regisiden.

Det kan skyldes at dette ikke er en HBO-produksjon lenger. I stedet er det pengesterke Apple TV+ som står bak serien, som strengt tatt forteller en veldig viktig historie – den brutale kampen mot nazismen og fascisme. At dette er et aktuelt tema den dag i dag, og det faktum et serien står fram som ambisiøs og svært kostbar TV-produksjon, gjør den verdt å se likevel. Men like minneverdig som «Band of Brothers» er den ikke.

[ Se en god serie på Netflix ]