Uenige om penger: «P.I.L.S» og populære NRK-program borte på ubestemt tid

Det er musikkbaserte NRK-program i pop- og rocksjangeren; populære poster som «P.I.LS.», «Musikksjefen» og «Musikkreisen – DJ» som har vært fraværende i NRKs nettspiller som siden tidlig i fjor høst. Grunnen til at NRK har valgt å fjerne mange program fra sitt store radioarkiv er de langvarige forhandlingene om vederlag med organisasjonen Music Nest Norway (MNN). Det er program sendt før 1. januar i år som er fjernet, og som ikke kan strømmes om igjen. Dette gjelder ikke direktesendingene av program, som går som vanlig.

Programmet «P.I.L.S» med Bård Ose og Finn Tokvam kan best oppleves i direktesendt format på NRK radio, så lenge forhandlingene mellom NRK og Music Nest Norway pågår. I NRK-appen er bare programmene fra i år ute på nett, de tidligere programmene er ikke tilgjengelige. (Hilde Unosen/Dagsavisen)

Forhandlingene dreier seg om hva NRK skal betale for bruk av musikk til plateselskap og produsenter som er med i MNN, nærmere bestemt vederlaget for bruk av musikk i podkaster og program i NRKs nettspiller og som kan strømmes on demand. Det var i oktober i fjor det ble kjent at NRK hadde fjernet en rekke musikkprogram som følge av uenighetene med MNN – også kjent som Musikkprodusentenes forvaltningsorganisasjon. NRKs tilbud av arkivert radio vil forventelig ikke være tilgjengelig og kunne strømmes igjen inntil NRK og MNN er blitt enige. Når det skjer kan naturlig nok ikke musikksjef Mats Borch Bugge i NRK si noe konkret om.

Musikksjef Mats Borch Bugge (arkiv-foto) i NRK ønsker ikke å kommentere de pågående forhandlingene om vederlag med Music Nest Norway, og kan ikke si noe om hvor lenge musikkbaserte radioprogram vil være fjernet i NRKs radio-app. (Mode Steinkjer)

– Vi har fortsatt ikke rodd i land en avtale begge parter er tilfredse med. Vi er i pågående forhandlinger, og de ønsker vi ikke å kommentere underveis, sier musikksjefen i NRK til Dagsavisen.

Ingen enighet siden oktober

– Dette er status per i dag, men vi håper vi skal få det til, sier Borch Bugge. Musikksjefen forteller at denne typen vederlagsforhandlinger mellom NRK og opphavsorganisasjoner ikke har en deadline eller andre tidsfrister.

– Forhandlinger kan pågå i flere år. Vi ønsker mest mulig forhandlingsro, og det er enighet om at vi skal jobbe for å få til en avtale, sier han.

De pågående forhandlingene er altså årsaken til at programleder Bård Ose melder på Facebook at «det sies at disse programmene også kan høres i nettspilleren», når han oppdaterer følgerne sine om hans uke på radio.

De som ønsker å høre hans «P.I.L.S», eller andre musikkbaserte program som «Musikkreisen – DJ», best of-versjonene av «Stjernepose», episoder av «Gitar» eller Kristin Winsents’«Musikksjefen» må sørge for å med seg sendingene live, eller nøye seg med å strømme program sendt siden nyttår– og det i uoverskuelig framtid.

Det er også opp til den enkelte bruker å finne ut om favorittprogrammet ligger i arkivet eller ei, for NRK radio-app byr ikke generell informasjon om det reduserte strømmetilbudet, at mange program for øyeblikket er borte fra nettet. Informasjonen består av teksten «Ikke tilgjengelig» på program som er borte fra nettet. NRK synes dette er informasjon god nok, ifølge musikksjef Borch Bugge.

«Stjernepose» med programlederne Totto Mjelde og Tarjei Strøm, er tilbake i NRK-appen i sin daglige form med gamle og nyere program, men best of-sendingene er ikke tilgjengelige for øyeblikket. (NRK)

– Vi erfarer at Publikumsservice har gjort en formidabel jobb i å besvare henvendelsene vi har fått. Det vil alltid være noen som vil savne informasjon, og da vil vi forsøke å svare så godt som mulig, sier musikksjefen i NRK.

Han ønsker ikke å uttale seg nærmere om kriteriene for NRKs eksisterende arkiv-tilbud, for hva som er fjernet og programarkivet som fortsatt ligger ute. Men det er de mer musikktunge flatene som er valgt bort. NRK er opptatt av å påpeke at hele allmennkringkasterens radiotilbud sendes direkte som før. Det er bare musikk brukt i podkast og i radio on demand som forhandlingene handler om.

Krever for mye av NRK

Årsaken til at de trekker ut, er ifølge NRK-advokat Bjørn Audun Agersborg at Music Nest Norway krever mer enn hva NRK er villig til å betale for. Dette kom fram under NRK-advokatens presentasjon av NRKs rettighetspolicy under årets første møte i Kringkastingsrådet.

– Vi har møtt krav som vi ikke så langt har funnet å ville innfri, fordi det bryter med de nivåene og tradisjonene vi har hatt i vederlagsfastsettelsen, uttalte NRK-advokaten i K-rådsmøtet. Han ønsker ikke å utdype uttalelsen overfor Dagsavisen.

– Jeg vill ikke kommenter realitetene i disse forhandlingene. Vi har en tillitsfull dialog med MNN om dette, men vi har ikke kommet til enighet enda, sier advokaten ved NRKs juridiske avdeling.

Heller ikke daglig leder Elly Joys Røang i Music Nest Norway vil gå nærmere inn på forhandlingene med NRK.

– Jeg kan dessverre ikke si så mye om dette. Vi har fortsatt ikke rodd i land en avtale begge parter er tilfredse med, sier MNNs representant til Dagsavisen. Ifølge MNN er det NRK som har tatt beslutningen om å fjerne musikkprogram fra nettet, dette har ikke som følge av krav fra MNN. Dette er heller ikke noe NRK ønsker å si mer om.

Music Nest Norway er en nykommer blant 13 vederlagsorganisasjoner som NRK må forholde seg til, og som har krav på betaling for den norske og utenlandske musikken som benyttes i NRKs store radio, TV og nett-tilbud. Dette inkluderer også NRKs arkiv på nett av 450.000 radioprogram.

Flere hører på NRK radio on demand

Ifølge Music Nest Norway hører vi i stadig større grad radioprogram on demand, altså via NRKS radiotilbud på nett etter at program har vært på lufta – en selektiv mediebruk som tilsvarer en økning på 22,3 prosent fra mars 2022 til mars 2023.

Ifølge MNNs pressemelding om forhandlingene har organisasjonen bedt om et vederlag som tilsvarer om lag 0,25 prosent av NRKs budsjett til produksjon og kjøp av innhold.

NRK ønsker ikke å kommentere størrelsen på vederlaget som forhandlingene med MNN handler om.

-NRK betaler årlig store summer i vederlag for bruken av blant annet musikk, sier NRKs musikksjef Mats Borch Bugge til Dagsavisen.

– NRK bruker mye penger på rettigheter hvert år, og er derfor med på å tilbakeføre penger til norsk kulturliv. I 2023 var den totale summen NRK brukte på rettigheter 1,1 milliard kroner, hvor om lag 660 millioner kroner går til kulturlivet, sier han.

I fjor brukte NRK 239 millioner kroner på kollektive avtaler om musikkrettigheter. Til sammenligning brukte NRK 230 millioner kroner på sportsrettigheter i fjor. 60 prosent av det NRK betaler for rettigheter årlig går til norsk kulturliv, mens 40 prosent av pengene går til rettighetshavere i utlandet.

